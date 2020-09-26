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Мама не встретила из школы: в Ярославской области «Тойота» сбила 7-летнего мальчика

Подробности ДТП в Ярославской области

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Мальчик бросился перебегать проезжую часть

Мальчик бросился перебегать проезжую часть

В Ярославской области Тойота сбила 7-летнего мальчика

В Ярославской области в ДТП пострадал 7-летний мальчик. Ребёнка в Ростовском районе сбила 51-летняя женщина-водитель за рулём «Тойоты».

Как уточнили в полиции, первоклашку обычно из школы встречала мама. Но в этот раз он был со старшей сестрой. А мама шла ребятам навстречу. Увидели друг друга у пешеходного перехода — дети с одной стороны дороги, мама — с другой.

— Когда дети подошли к пешеходному переходу, мальчик увидел на противоположной стороне дороги маму и бросился к ней, вырвавшись из рук сестры, выбежал на проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В этот момент ребёнка и сбила машина. Мальчик получил травмы, но в больницу не попал, будет лечиться дома.

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ДТП
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