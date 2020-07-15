«Орали матом»: в Ярославле водители маршруток подрались из-за пассажиров. Видео

Как рассказали в полиции, заявления ни от одного из участников драки к ним не поступало.



В управлении транспорта Ярославля пообещали разобраться в деталях происшествия и рассказать, какие меры будут приняты в отношении буйных водителей. В ближайшее время мы ожидаем ответ чиновников, который сразу же опубликуем.

Напомним, несколько недель назад в Рыбинске произошёл еще один дорожный конфликт. Тогда дорогу не смогли поделить двое мужчин, после чего все переросло в серьезный конфликт с рукоприкладством. После выяснилось, что одним из водителей оказался сын мэра Рыбинска Дениса Добрякова.

