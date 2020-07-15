«Орали матом»: в Ярославле водители маршруток подрались из-за пассажиров. Видео

В Ярославле водители маршрутки подрались из-за пассажиров
В центре Ярославля подрались двое водителей маршруток. По словам очевидцев, мужчины не поделили пассажиров на остановке. Конфликт произошёл на глаза у десятков свидетелей, среди которых были и дети. На кадрах, опубликованных в паблике «Жесть.Ярославль», видно, как водителей пытается разнять еще один мужчина, но получается у него это не очень.
— Я ехала с ребёнком, — рассказала пассажирка маршрутки № 45. — На Комсомольской улице мы остановились, и рядом встала 84-я маршрутка. Из неё вышел водитель и подошёл к нашему. Завязался конфликт. Начало их ругани я прослушала, но поняла, что один из водителей обогнал второго два раза, тем самым забрав его пассажиров. Водитель 84-й маршрутки ударил нашего маршрутчика в лицо через окно и потом ещё несколько раз, пока наш отстегивался. Дальше потасовка происходила на улице. Дрались они до крови, орали благим, отборным матом. Ребенок это все слышал, но надеюсь, что не видел. Но это не точно.
Как рассказали в полиции, заявления ни от одного из участников драки к ним не поступало.
В управлении транспорта Ярославля пообещали разобраться в деталях происшествия и рассказать, какие меры будут приняты в отношении буйных водителей. В ближайшее время мы ожидаем ответ чиновников, который сразу же опубликуем.
Напомним, несколько недель назад в Рыбинске произошёл еще один дорожный конфликт. Тогда дорогу не смогли поделить двое мужчин, после чего все переросло в серьезный конфликт с рукоприкладством. После выяснилось, что одним из водителей оказался сын мэра Рыбинска Дениса Добрякова.