В Ярославле самосвал с асфальтом провалился под землю. Хроника ЧП

К месту ЧП приехали глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин (на фото — справа) и глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.



— Мы не видим никакой проблемы, это обычное ДТП, — в один голос заявили они.



Также они сообщили, что без пресс-службы не могут ни с кем разговаривать.

