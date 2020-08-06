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Тема дняГрузовик провалился под землю: фото, видео с места

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В Ярославле самосвал с асфальтом провалился под землю. Хроника ЧП

Первые подробности с места происшествия

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ЧП произошло 6 августа около 11 часов

ЧП произошло 6 августа около 11 часов

В Ярославле самосвал с асфальтом провалился под землю. Фото и видео

В Ярославле, на проспекте Толбухина, на въезде в гаражи, провалился грузовик. Под самосвалом, гружённым асфальтом, произошёл обвал на втором ярусе подъездной дороги. Следим за происходящим в режиме реального времени.

Михаил Контуев

Сотрудники Госавтоинспекции сказали, что на частной территории собственник может поставить любой знак. Здесь никаких знаков об ограничении скорости или веса нет. Конечно, если не считать изогнутую трубу.

Михаил Контуев

В МВД официально заявили: во время ЧП никто из людей не пострадал.

Михаил Контуев

Собравшиеся на месте провала обсуждают, могла ли изогнутая труба на въезде быть запретом для въезда тяжёлому грузовику.

— Водители большегрузов знают, что это — ограничение по весу, — говорят одни.

— Нет никакой изогнутой трубы в ПДД, — уверяют другие.

Михаил Контуев

Оформлять ДТП на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

Михаил Контуев

Работники автосервиса, который находится на нижнем ярусе гаражного кооператива, не сразу поняли, что происходит.

— Мы сначала подумали, что дребезжит мост из-за большегрузов, — рассказали они. — Было очень громко.

Михаил Контуев

Глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин внимательно наблюдает за происходящим.

Михаил Контуев

Приехала пресс-служба мэрии и сочинила комментарий для директора ДГХ Ярослава Овчарова. Он смог его воспроизвести перед журналистами самостоятельно:

Ольга Прохорова

Как разгребают грузовик:

Михаил Контуев

К месту ЧП приехали глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин (на фото — справа) и глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

— Мы не видим никакой проблемы, это обычное ДТП, — в один голос заявили они.

Также они сообщили, что без пресс-службы не могут ни с кем разговаривать.

Михаил Контуев

Асфальт из грузовика начали выгружать лопатами. В самосвале находится 22 тонны груза.

Михаил Контуев

Вокруг самосвала с грустным видом бродит водитель.

— Было страшно, — говорит он. — Я вёз асфальт, чтобы заделывать ямы.

Михаил Контуев

К месту ЧП только что подъехала полиция. Техники, которая вытащит самосвал из провала, пока нет.

Михаил Контуев

На месте работают корреспонденты 76.RU.

— Провалился метра на 3–4, — сообщает с места ЧП корреспондент 76.RU Полина Зайцева. — Грузовик полностью заблокировал проезд к гаражам.

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грузовикпроисшествия
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