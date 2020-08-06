В Ярославле самосвал с асфальтом провалился под землю. Хроника ЧП

Сотрудники Госавтоинспекции сказали, что на частной территории собственник может поставить любой знак. Здесь никаких знаков об ограничении скорости или веса нет. Конечно, если не считать изогнутую трубу.
В МВД официально заявили: во время ЧП никто из людей не пострадал.
Собравшиеся на месте провала обсуждают, могла ли изогнутая труба на въезде быть запретом для въезда тяжёлому грузовику.
— Водители большегрузов знают, что это — ограничение по весу, — говорят одни.
— Нет никакой изогнутой трубы в ПДД, — уверяют другие.
Оформлять ДТП на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.
Работники автосервиса, который находится на нижнем ярусе гаражного кооператива, не сразу поняли, что происходит.
— Мы сначала подумали, что дребезжит мост из-за большегрузов, — рассказали они. — Было очень громко.
Глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин внимательно наблюдает за происходящим.
Приехала пресс-служба мэрии и сочинила комментарий для директора ДГХ Ярослава Овчарова. Он смог его воспроизвести перед журналистами самостоятельно:
Как разгребают грузовик:
К месту ЧП приехали глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин (на фото — справа) и глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
— Мы не видим никакой проблемы, это обычное ДТП, — в один голос заявили они.
Также они сообщили, что без пресс-службы не могут ни с кем разговаривать.
Асфальт из грузовика начали выгружать лопатами. В самосвале находится 22 тонны груза.
Вокруг самосвала с грустным видом бродит водитель.
— Было страшно, — говорит он. — Я вёз асфальт, чтобы заделывать ямы.
К месту ЧП только что подъехала полиция. Техники, которая вытащит самосвал из провала, пока нет.
На месте работают корреспонденты 76.RU.
— Провалился метра на 3–4, — сообщает с места ЧП корреспондент 76.RU Полина Зайцева. — Грузовик полностью заблокировал проезд к гаражам.