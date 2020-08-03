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В Ярославле пятилетнего ребёнка зажало балконной дверью

На помощь ему вызвали спасателей

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На помощь застрявшему ребёнку пришлось вызывать спасателей

На помощь застрявшему ребёнку пришлось вызывать спасателей

В Ярославле пятилетнего ребёнка зажало балконной дверью

В Ярославле пятилетнего ребёнка зажало балконной дверью. Происшествие случилось в воскресенье, 2 августа. Мальчик сунул руку в отверстие между стеной и дверью, открытой на микропроветривание, как-то повернул её и вынуть уже не смог.

Мама малыша не смогла помочь ему и вызвала спасателей.

— Спасатели, оценив ситуацию, приподняли мальчика, чтобы его рука попала в более широкое место приоткрытой балконной двери, и одновременно немного отжали ее, чтобы увеличить расстояние между стеной и дверью. Все время работы спасателей мальчик вел себя очень мужественно, не плакал, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

К счастью, рука ребёнка осталась цела. Помощь медиков мальчику не потребовалась.

Напомним, недавно в Ярославской области трое молодых ребят спасли тонущих девочку и женщину.

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