В Ярославле пятилетнего ребёнка зажало балконной дверью. Происшествие случилось в воскресенье, 2 августа. Мальчик сунул руку в отверстие между стеной и дверью, открытой на микропроветривание, как-то повернул её и вынуть уже не смог.



Мама малыша не смогла помочь ему и вызвала спасателей.



— Спасатели, оценив ситуацию, приподняли мальчика, чтобы его рука попала в более широкое место приоткрытой балконной двери, и одновременно немного отжали ее, чтобы увеличить расстояние между стеной и дверью. Все время работы спасателей мальчик вел себя очень мужественно, не плакал, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

