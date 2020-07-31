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Тема дняОтец отпинал сына из-за бутылки

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«Папа, не надо!»: в Рыбинске отец избил ребёнка, не уследившего за бутылкой

Жесткая расправа над мальчиком в Ярославской области попала на видео

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Мужчина бил ребёнка ногами

Мужчина бил ребёнка ногами

Смотреть на эти кадры спокойно невозможно — на видео, снятом в Рыбинске, истошно кричит ребёнок, которого бьёт отец.

Всё произошло 28 июля в микрорайоне Волжский. Очевидцы говорят — отец разгневался на сына из-за алкоголя.

— Как мы поняли из криков этого отца, проблема заключалась вроде в том, что старшего сына, которого отец на видео избивает, он попросил посмотреть за бутылкой, пока они ходят в магазин, а мальчик этого не понял, — рассказала выложившая видео Лиза Пасечник.

На кадрах видно, как взрослые идут с ребенком, он громко плачет, но в ответ получает тычки и пинки от отца. Мальчик умоляет не трогать его.

Видео: Лиза Пасечник

— Не надо! — вопит он, но отец не прекращает.

Прохожие обратились в полицию. Выяснилось, что мальчику 11 лет.

— По данному факту проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Семью проверяют сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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