«Папа, не надо!»: в Рыбинске отец избил ребёнка, не уследившего за бутылкой

Смотреть на эти кадры спокойно невозможно — на видео, снятом в Рыбинске, истошно кричит ребёнок, которого бьёт отец.

Всё произошло 28 июля в микрорайоне Волжский. Очевидцы говорят — отец разгневался на сына из-за алкоголя.

— Как мы поняли из криков этого отца, проблема заключалась вроде в том, что старшего сына, которого отец на видео избивает, он попросил посмотреть за бутылкой, пока они ходят в магазин, а мальчик этого не понял, — рассказала выложившая видео Лиза Пасечник.

На кадрах видно, как взрослые идут с ребенком, он громко плачет, но в ответ получает тычки и пинки от отца. Мальчик умоляет не трогать его.