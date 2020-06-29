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Происшествия

Он был совсем один: в Ярославле дедушка погиб во время пожара в квартире

Спасатели не успели его вытащить

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Спасатели и скорая приехали быстро. Но всё равно не успели&nbsp;

Спасатели и скорая приехали быстро. Но всё равно не успели 

В понедельник, 29 июня, на улице Калинина в Ярославле вспыхнул пожар в доме № 31. Загорелась квартира на верхнем этаже. Как сообщают с места сотрудники спецслужб, погиб человек.

— Дедушка 80-летний, — уточнил источник 76.RU.

Звонок спасателям поступил в 10:37, пожарные работали на месте несколько часов. После пожара на место выехали сотрудники регионального управления следственного комитета, тело дедушки отправили на судмедэспретизу, чтобы установить истинную причину смерти. Также опрашивали соседей, чтобы выяснить, из-за чего мог случиться пожар.

Квартира пострадала сильно&nbsp;

Квартира пострадала сильно 

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пожарв пожаре погиб мужчина
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