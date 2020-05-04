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От удара смяло всю переднюю часть легковушки

От удара смяло всю переднюю часть легковушки

Вчера вечером, около половины одиннадцатого, в Тутаеве произошло ДТП — под фуру влетела легковая машина «Лада-Калина». За рулём легковушки сидел 31-летний водитель.

— Машина ехала примерно со скоростью 70 км/ч. Скользкая дорога, возможно, водитель не справился с управлением и попал под фуру. В машине было 5 человек — 2 девушки и 3 мужчины. Водителя придавило сиденьем к рулю. Сзади один был пристегнут, остальных пришлось вытаскивать. Те, кто был сзади, вылетели почти вперёд. Человек, сидевший по центру, был между сиденьями — водительским и пассажирским. Девушка, сидевшая за водителем, оказалась опрокинутой на спинку сиденья водителя, — рассказал Кирилл Бабийчук, помогавший вытаскивать людей из машины. — Похоже, там все были пьяные.

В результате только один человек, мужчина, смог уйти своими ногами. Остальных — еще двух мужчин и двух девушек — увезли в больницу на скорой.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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ДТПТутаев
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