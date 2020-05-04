В результате только один человек, мужчина, смог уйти своими ногами. Остальных — еще двух мужчин и двух девушек — увезли в больницу на скорой.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.