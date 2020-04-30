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За рулем сидел друг: в ДТП с чёрной Audi погиб молодой спортсмен

Даниле Беляеву было всего 22 года

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Данила сидел на пассажирском кресле

Данила сидел на пассажирском кресле

Стали известны подробности утреннего ДТП на улице Калинина в Ярославле. Здесь черная Audi Q7 столкнулась с фурой. Машина разбилась. Водитель в больнице, а его пассажир погиб.

Выяснилось, то погибшим был 22-летний ярославский спортсмен Данила Беляев. Молодой человек показывал успехи в тяжелой атлетике.

— Погиб наш товарищ КМС по тяжелой атлетике, чемпион Ярославской области, призер всероссийских турниров и студенческий соревнований по тяжелой атлетике Прощание в субботу, 2 мая, на Леонтьевском кладбище в 10:30. Возьмите с собой маски, — написали друзья Данилы из Федерации тяжелой атлетики Ярославской области.

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ДТПДанила Беляев
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