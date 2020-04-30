Около 04:30 утра на подъезде к Костромскому шоссе по улице Калинина разбилась чёрная «Ауди Q7», в салоне которой находились 22-летний водитель и 21-летний пассажир. Последний погиб на месте ДТП.

— Водитель «Ауди» наехал на припаркованную грузовую машину «Ивеко» с полуприцепом, которая от удара столкнулась с припаркованным дальше грузовиком «Скания», — восстановили картину произошедшего в УМВД по Ярославской области.

Водитель иномарки госпитализирован с травмами. Пока не установлено, сел он пьяным за руль или нет.