«Он ездит на новой машине, а у нас вся жизнь перевернулась»: история семьи, покалеченной в ДТП на М-8

После страшного ДТП Алексей и Яна Кадыковы до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры», Яна Кадыкова/vk.com

Жизнь Яны и Алексея Кадыковых из Ростова Великого Ярославской области перевернулась разом 8 июля прошлого года. Именно тогда произошла страшная авария, которая вмиг сделала здоровых, счастливых людей практически инвалидами.

— Я прекрасно помню этот день. Мы с мужем поехали в Ярославль купить стройматериалы для ремонта дома. Возвращались назад. Лил сильный дождь, была гроза. И вдруг видим, нам навстречу несётся огромный «Лексус». Его крутило на дороге, как будто под колесами был лед. За секунды он подлетел к нам… И произошел удар, — вспоминает Яна.



За рулем был муж. Сама Яна в этот момент разговаривала с мамой по телефону. По словам мамы, разговор внезапно прервался, она услышала стоны и после этого пошли гудки.

— Я была в сознании. Помню, что тогда около нас остановилось много машин, приехали скорая, МЧС, мужа пришлось вырезать из машины, он был весь в крови, тело разорвано. У меня внешних повреждений не было, но, как оказалось, внутри все поломано, — рассказала Яна.

У Алексея Кадыкова медики зафиксировали переломы рук и ног. Он две недели пролежал в реанимации.

— Состояние у него было очень плохое, нам сказали готовиться к худшему, — рассказала сестра Яны Светлана.

У самой Яны тоже были множественные переломы ног, рук, ребер. Женщина перенесла шесть операций, ее супруг — четыре. Два месяца они пролежали в больнице, но до сих пор до конца так и не восстановились. Алексей хромает, у него нарушена мелкая моторика руки. Яна практически не встает — передвигается в основном на инвалидной коляске, изредка на костылях.

— Я благодарю Бога, что в тот день мы не взяли с собой семилетнюю дочку. Она очень просилась с нами, но мы решили, что сами быстренько съездим в магазин и вернемся, — говорит Яна.



Сейчас ни Яна, ни Алексей не работают — здоровье не позволяет. Их семью содержат родственники.

— Чтобы хоть немного подзаработать перед Новым годом Яна прямо на коляске упаковывала новогодние подарки в магазине, в котором работала до болезни. Но это была разовая подработка и заплатили ей тогда совсем немного. Алексей занимался шиномонтажом, но сейчас из-за травм тоже пока не может вернуться на работу, — рассказывают родные пострадавших супругов.

На водителе «Лексуса» после происшествия не было ни царапинки. Надо отдать должное, он помогает семье — навещает, покупает лекарства. Правда, это капля в море от тех средств, в которых нуждается семья. К тому же, по словам Яны, в главном-то мужчина их обманул.

— Он хотел уладить все полюбовно. И предложил выплатить нам в качестве компенсации ущерба 500 тысяч рублей. Говорил, что если мы откажемся, и будем действовать через суд, то и этого не получим, так как по документам у него нет имущества, все записано на жену и родственников. Деваться некуда, мы согласились. Каково же было наше удивление, когда он принес нам на подпись договор, в котором значилась совсем другая сумма — 210 тысяч на двоих. Он объяснил это тем, что уже потратил около 200 тысяч на медикаменты, сиделку, частную скорую, которую он нанимал для перевозки меня из больницы домой. Но что эти 210 тысяч? Если бы я была здоровой, то и сама бы их могла за несколько месяцев заработать. А то, что он на лечение потратил, так ведь мы из-за него и лечимся, — говорит Яна.

