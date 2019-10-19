«Господи, зачем?!»: во время пожара в Ростове погибли двое малышей, их мама в реанимации

Горе сегодня пришло ещё в одну семью в Ростове. В том самом пожаре в доме на Ленинской улице погибли два малыша — 2 и 4 лет. Деток не смогли спасти, а вот их мама выжила. 22-летняя девушка сейчас в реанимации.

— У женщины в основном ожоги, — рассказывала сегодня днём главврач Ростовской больницы.

Муж девушки убит горем — дети мертвы, а любимая в больнице.

— Господи, зачем? — задается он вопросом, на который так и не будет ответа...

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.

