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Пожар в Ростове

«Господи, зачем?!»: во время пожара в Ростове погибли двое малышей, их мама в реанимации

Подробности страшного ЧП в Ярославской области

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Остаётся только молиться за здоровье молодой женщины

Остаётся только молиться за здоровье молодой женщины

Горе сегодня пришло ещё в одну семью в Ростове. В том самом пожаре в доме на Ленинской улице погибли два малыша — 2 и 4 лет. Деток не смогли спасти, а вот их мама выжила. 22-летняя девушка сейчас в реанимации.

— У женщины в основном ожоги, — рассказывала сегодня днём главврач Ростовской больницы.

Муж девушки убит горем — дети мертвы, а любимая в больнице.

— Господи, зачем? — задается он вопросом, на который так и не будет ответа...

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    19 окт 2019 в 16:21

    А мужа во время пожара дома не было?