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Происшествия

Громят подъезд и пачкают перила фекалиями: в Ярославле ночные вандалы попали на камеру наблюдения

Жители многоэтажки просят горожан помочь вычислить двух незнакомцев

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Жители многоэтажки подозревают, что парни не просто громят подъезд, но и воруют личные вещи

Жители многоэтажки подозревают, что парни не просто громят подъезд, но и воруют личные вещи

Жители дома № 10а на улице Бабича устали от вандалов, которые ходят к ним в подъезд по ночам. Местные говорят, что не знают, посещают ли те другие дома, но в их многоэтажку являлись уже неоднократно.

Лица вандалов попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде

Лица вандалов попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде

— Цель их визитов до конца непонятна, — рассказали изданию 76.RU жители многоэтажки. — Но, судя по участившимся жалобам жителей подъезда, молодые люди могут быть причастны к пропажам на этажах обуви, велосипедов, самокатов и других личных вещей. Ещё они вытаскивают квитанции из почтовых ящиков и подтираются ими. Фекалиями молодые люди также пачкают перила и стены на лестничных клетках.

Жители многоэтажки намерены обратиться в полицию, чтобы парни ответили за погромы в подъезде

Жители многоэтажки намерены обратиться в полицию, чтобы парни ответили за погромы в подъезде

Сейчас жители дома собираются писать коллективное заявление в полицию. А пока бросили клич в интернете, чтобы горожане помогли вычислить двух незнакомцев по записи с видеокамеры.

Видео: читатель 76.RU

В Ярославле уже был скандал, когда неизвестные пачкали подъезд фекалиями в многоэтажке на Суздалке. Тогда жители решили, что это были такие грязные (в прямом и переносном смысле) предвыборные технологии.

Если вы узнали этих парней или что-то знаете о происходящем, просьба сообщить об этом в редакцию 76.RU по электронной почте 76@rugion.ru или написать в личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    15 окт 2019 в 19:46

    Так вот они какие, борцуны с системой.)))

    Потерявшийся Дед
    15 окт 2019 в 19:27

    Фекалисты оптимисты.

    Гость
    15 окт 2019 в 19:59

    Донорами они больше пригодятся, выросли, а ума нет и не будет.