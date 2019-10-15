Громят подъезд и пачкают перила фекалиями: в Ярославле ночные вандалы попали на камеру наблюдения

Жители многоэтажки подозревают, что парни не просто громят подъезд, но и воруют личные вещи Фото: читатель 76.RU

Жители дома № 10а на улице Бабича устали от вандалов, которые ходят к ним в подъезд по ночам. Местные говорят, что не знают, посещают ли те другие дома, но в их многоэтажку являлись уже неоднократно.



Лица вандалов попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде Фото: читатель 76.RU

— Цель их визитов до конца непонятна, — рассказали изданию 76.RU жители многоэтажки. — Но, судя по участившимся жалобам жителей подъезда, молодые люди могут быть причастны к пропажам на этажах обуви, велосипедов, самокатов и других личных вещей. Ещё они вытаскивают квитанции из почтовых ящиков и подтираются ими. Фекалиями молодые люди также пачкают перила и стены на лестничных клетках.



Жители многоэтажки намерены обратиться в полицию, чтобы парни ответили за погромы в подъезде Фото: читатель 76.RU

Сейчас жители дома собираются писать коллективное заявление в полицию. А пока бросили клич в интернете, чтобы горожане помогли вычислить двух незнакомцев по записи с видеокамеры.

Видео: читатель 76.RU