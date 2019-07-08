«Лексус» вылетел на встречку: из-за страшного ДТП в Ярославской области образовалась огромная пробка

Машина завалилась на бок
Фото: источник 76.RU
Серьёзное ДТП на трассе М-8 случилось сегодня около 16:35. Там произошло лобовое столкновение автомобилей «Лексус» и «КИА».
— По предварительным данным, «Лексус», двигавшийся в сторону Москвы, выскочил на встречную полосу. В автомобиле «КИА» пострадали два человека, — рассказала менеджер по связям с общественностью управления дорожного хозяйства «Холмогоры» Елена Москалёва.
Из-за аварии на трассе М-8 образовалась огромная пробка. Люди двигаются с минимальной скоростью. С 16:35 движение осуществляется в реверсивном режиме.
Мы уточняем информацию о состоянии пострадавших.