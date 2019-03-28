«Огня не видели, но всё понимали»: стало известно о последствиях пожара в ТЦ «Альтаир». Фото

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23 марта 2019
Вы читаете лучших!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места! Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
12 декабря 2018
Мы обновили сайт!
Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Пожарные сообщили о ликвидации возгорания в торговом центре «Альтаир», откуда сегодня эвакуировали всех сотрудников и посетителей.
— Сообщение о возгорании в торговом центре «Альтаир» поступило в 11:07. На место выехали 52 человека личного состава из пожарно-спасательных частей, было задействовано 17 единиц техники, — доложили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В 11:30 было объявлено о ликвидации возгорания.
Последствия пожара оказались небольшими. В серверной на первом этаже ТЦ сгорели провода. Но в здании сильно пахнет гарью, поэтому сотрудники и посетители, которые желают вернуться обратно, по-прежнему мёрзнут на улице — здание проветривают.
— Когда объявили эвакуацию, все сразу пошли к выходам, — рассказали посетители торгового центра. — Паники особой не было, но было тревожно. Несмотря на то, что огня мы не видели, но всё понимали.