«Огня не видели, но всё понимали»: стало известно о последствиях пожара в ТЦ «Альтаир». Фото

При эвакуации паники не было

Пожарные сообщили о ликвидации возгорания в торговом центре «Альтаир», откуда сегодня эвакуировали всех сотрудников и посетителей.



На место ЧП приехали 17 бригад спасателей Фото: читатель 76.RU

— Сообщение о возгорании в торговом центре «Альтаир» поступило в 11:07. На место выехали 52 человека личного состава из пожарно-спасательных частей, было задействовано 17 единиц техники, — доложили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В 11:30 было объявлено о ликвидации возгорания.



Всех людей вывели из ТЦ на улицу Фото: читатель 76.RU

Последствия пожара оказались небольшими. В серверной на первом этаже ТЦ сгорели провода. Но в здании сильно пахнет гарью, поэтому сотрудники и посетители, которые желают вернуться обратно, по-прежнему мёрзнут на улице — здание проветривают.



Оказалось, что пожар был в серверной на первом этаже Фото: читатель 76.RU

— Когда объявили эвакуацию, все сразу пошли к выходам, — рассказали посетители торгового центра. — Паники особой не было, но было тревожно. Несмотря на то, что огня мы не видели, но всё понимали.



Здание торгового центра проветривают от запаха гари Фото: читатель 76.RU