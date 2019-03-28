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Фоторепортаж

«Огня не видели, но всё понимали»: стало известно о последствиях пожара в ТЦ «Альтаир». Фото

Сотрудники и посетители ярославского ТЦ до сих пор мёрзнут на улице

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При эвакуации паники не было

Фото: читатель 76.RU

Пожарные сообщили о ликвидации возгорания в торговом центре «Альтаир», откуда сегодня эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

На место ЧП приехали 17 бригад спасателей

Фото: читатель 76.RU

— Сообщение о возгорании в торговом центре «Альтаир» поступило в 11:07. На место выехали 52 человека личного состава из пожарно-спасательных частей, было задействовано 17 единиц техники, — доложили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В 11:30 было объявлено о ликвидации возгорания.

Всех людей вывели из ТЦ на улицу

Фото: читатель 76.RU

Последствия пожара оказались небольшими. В серверной на первом этаже ТЦ сгорели провода. Но в здании сильно пахнет гарью, поэтому сотрудники и посетители, которые желают вернуться обратно, по-прежнему мёрзнут на улице — здание проветривают.

Оказалось, что пожар был в серверной на первом этаже

Фото: читатель 76.RU

— Когда объявили эвакуацию, все сразу пошли к выходам, — рассказали посетители торгового центра. — Паники особой не было, но было тревожно. Несмотря на то, что огня мы не видели, но всё понимали.

Здание торгового центра проветривают от запаха гари

Фото: читатель 76.RU

Подробности пожара можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Контуев

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происшествияэвакуацияАльтаир

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