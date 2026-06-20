Зарезал мать троих детей, ранил беременную: зумер устроил поножовщину в ТЦ Краснодара — репортаж с места ЧП

Днем 20 июня в краснодарском в торговом центре West Mall отдыхало немало семей с детьми: это единственный ТЦ в пределах нескольких километров. Одна из самых популярных локаций в нем — детская игровая комната. Как раз туда 19-летний парень бросил петарду, а после пошел резать ножом других посетителей. Ранения получили пятеро — четыре посетительницы ТЦ и охранник. Одна из женщин, 41-летняя стоматолог Ксения, скончалась в скорой помощи по пути в больницу.
По нашим данным, двое из пяти пострадавших получили резаные раны плеча и щеки — это 38- и 64-летние женщины. Еще одной посетительнице нападавший нанес удар по голове. Также в больницу доставили охранника ТЦ и 27-летнюю беременную. Последнюю — с острой реакцией на стресс, врачи опасаются, что она может потерять ребенка.
Что говорят о случившемся очевидцы и какая обстановка у ТЦ после поножовщины — рассказал журналист 93.RU Никита Зырянов с места ЧП.
Задержал «неравнодушный очевидец»
У торгового центра в ряд стоят машины силовиков и медиков. Войти внутрь нельзя — внутрь запускают только работников общепита, которым нужно выключить кухонные плиты. Всё оцеплено и огорожено сигнальной лентой. У здания стоят сотрудники магазинов, они все еще в шоке после случившегося. Посетителей почти нет, большинство разбежалось сразу же, как включились сирены.
По словам очевидцев, всё произошло около 14:15. Раздался взрыв — в этот момент нападавший кинул петарду в детский центр, от чего сработала сигнализация. Люди, услышав систему оповещения, побежали к выходу. Раздались крики.
«Я зашел в туалет на первом этаже, чтобы умыться, уже собирался выходить и слышу за дверью крики, мужские и женские. Выхожу и вижу женщину. Ее окровавленное лицо застыло у меня перед глазами. Сначала не понял, что происходит, а потом заметил, как парень убегает в сторону эскалатора на второй этаж. В руках у него было мачете. Охранник уже добежал до него, протянул руку, чтобы остановить, и тут парень с размаху полоснул по руке… Рядом находились дети, женщины, сотрудники, которые работали на островках», — рассказывает управляющий одного из магазинов. Сюда он устроился восемь месяцев назад. Сам мужчина женат и воспитывает двоих детей.
Сообразив, что происходит, управляющий решил, что лучше спасти людей рядом, чем пытаться догнать нападавшего. Он собрал всех, кого смог, загнал в магазин и закрыл роллет. Защитить получилось около 20 человек — периодически роллет открывали для новоприбывших. Вышли люди спустя два с лишним часа, когда до них добрались сотрудники полиции.
Задержал нападавшего, как рассказали в МВД РФ, «смелый и неравнодушный очевидец». Полиция, по словам свидетелей, приехала не сразу. В районе Западного обхода машины вечно стоят в пробке: автомобилей много, дорогу уже год реконструируют, а объездных путей особо нет.
Трое детей остались без матери
У центрального входа стоит скорая помощь. На газоне у машины лежат окровавленная марля, перчатки и жгут.
Спустя два часа после случившегося губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально заявил, что пострадали пятеро человек, одна женщина погибла — это 41-летняя Ксения, которая работала стоматологом. Через неделю ей должно было исполниться 42 года. На сайте «Про докторов» указано, что она принимала в поликлинике на улице Минской.
У Ксении остались трое детей. Ее мужа засняли на видео сразу после случившегося: он сидел в машине, хотел то ли уехать, то ли отомстить. Люди заблокировали его, объясняя, что он уже ничего не изменит. Мужчина кричал, закрыв лицо руками.
Около 17:00 к торговому центру подъехал катафалк. Тело, покрытое белой тканью, вынесли на каталке и погрузили в машину.
Среди пострадавших, кроме охранника, еще четыре женщины, они госпитализированы с ранениями головы, спины и лица. Одна из пострадавших — 27-летняя беременная, сообщают SHOT и Kub Mash. С ней работают врачи — по данным 93.RU, есть риск потери ребенка.
«Жизнь надоела»
Как рассказали 93.RU очевидцы, полицейские вывели из торгового центра четырех молодых людей в наручниках. По официальным данным, нападавший был один — парень в джинсовке с темными волосами чуть ниже плеч, кто остальные — не уточняется.
В МВД опубликовали видео допроса, записанное в стенах ТЦ. Руки и ноги задержанного закованы в наручники. Он рассказывает, что его отец умер, в семье он не один — есть брат и две сестры. По его словам, он работает в небольшом строительном магазине. Запрещенные вещества, в том числе алкоголь, никогда не употреблял.
На другом видео нападавший говорит, что ему «не платили за это деньги. Жить надоело просто. Жизнь надоела».
По данным Следкома России, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
«Учитывая характер его действий при совершении преступления, назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК РФ.