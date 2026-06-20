Зарезал мать троих детей, ранил беременную: зумер устроил поножовщину в ТЦ Краснодара — репортаж с места ЧП

ЧП произошло в торговом центре в выходной день Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Днем 20 июня в краснодарском в торговом центре West Mall отдыхало немало семей с детьми: это единственный ТЦ в пределах нескольких километров. Одна из самых популярных локаций в нем — детская игровая комната. Как раз туда 19-летний парень бросил петарду, а после пошел резать ножом других посетителей. Ранения получили пятеро — четыре посетительницы ТЦ и охранник. Одна из женщин, 41-летняя стоматолог Ксения, скончалась в скорой помощи по пути в больницу.

По нашим данным, двое из пяти пострадавших получили резаные раны плеча и щеки — это 38- и 64-летние женщины. Еще одной посетительнице нападавший нанес удар по голове. Также в больницу доставили охранника ТЦ и 27-летнюю беременную. Последнюю — с острой реакцией на стресс, врачи опасаются, что она может потерять ребенка.

Что говорят о случившемся очевидцы и какая обстановка у ТЦ после поножовщины — рассказал журналист 93.RU Никита Зырянов с места ЧП.

Задержал «неравнодушный очевидец»

У торгового центра в ряд стоят машины силовиков и медиков. Войти внутрь нельзя — внутрь запускают только работников общепита, которым нужно выключить кухонные плиты. Всё оцеплено и огорожено сигнальной лентой. У здания стоят сотрудники магазинов, они все еще в шоке после случившегося. Посетителей почти нет, большинство разбежалось сразу же, как включились сирены.

По словам очевидцев, всё произошло около 14:15. Раздался взрыв — в этот момент нападавший кинул петарду в детский центр, от чего сработала сигнализация. Люди, услышав систему оповещения, побежали к выходу. Раздались крики.

В 14:45 в соцсетях ТЦ появилось сообщение: «Торговый центр WESTMALL закрыт до неопределенного времени. Об открытии сообщим позже» Источник: Никита Зырянов / 93.RU

«Я зашел в туалет на первом этаже, чтобы умыться, уже собирался выходить и слышу за дверью крики, мужские и женские. Выхожу и вижу женщину. Ее окровавленное лицо застыло у меня перед глазами. Сначала не понял, что происходит, а потом заметил, как парень убегает в сторону эскалатора на второй этаж. В руках у него было мачете. Охранник уже добежал до него, протянул руку, чтобы остановить, и тут парень с размаху полоснул по руке… Рядом находились дети, женщины, сотрудники, которые работали на островках», — рассказывает управляющий одного из магазинов. Сюда он устроился восемь месяцев назад. Сам мужчина женат и воспитывает двоих детей.

Сообразив, что происходит, управляющий решил, что лучше спасти людей рядом, чем пытаться догнать нападавшего. Он собрал всех, кого смог, загнал в магазин и закрыл роллет. Защитить получилось около 20 человек — периодически роллет открывали для новоприбывших. Вышли люди спустя два с лишним часа, когда до них добрались сотрудники полиции.

Задержал нападавшего, как рассказали в МВД РФ, «смелый и неравнодушный очевидец». Полиция, по словам свидетелей, приехала не сразу. В районе Западного обхода машины вечно стоят в пробке: автомобилей много, дорогу уже год реконструируют, а объездных путей особо нет.

Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Трое детей остались без матери

У центрального входа стоит скорая помощь. На газоне у машины лежат окровавленная марля, перчатки и жгут.

Спустя два часа после случившегося губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально заявил, что пострадали пятеро человек, одна женщина погибла — это 41-летняя Ксения, которая работала стоматологом. Через неделю ей должно было исполниться 42 года. На сайте «Про докторов» указано, что она принимала в поликлинике на улице Минской.

Женщине в июне исполнилось бы 42 года Источник: соцсети Ксении М.

У Ксении остались трое детей. Ее мужа засняли на видео сразу после случившегося: он сидел в машине, хотел то ли уехать, то ли отомстить. Люди заблокировали его, объясняя, что он уже ничего не изменит. Мужчина кричал, закрыв лицо руками.

Около 17:00 к торговому центру подъехал катафалк. Тело, покрытое белой тканью, вынесли на каталке и погрузили в машину.

Среди пострадавших, кроме охранника, еще четыре женщины, они госпитализированы с ранениями головы, спины и лица. Одна из пострадавших — 27-летняя беременная, сообщают SHOT и Kub Mash. С ней работают врачи — по данным 93.RU, есть риск потери ребенка.

Источник: Никита Зырянов / 93.RU

«Жизнь надоела»

Как рассказали 93.RU очевидцы, полицейские вывели из торгового центра четырех молодых людей в наручниках. По официальным данным, нападавший был один — парень в джинсовке с темными волосами чуть ниже плеч, кто остальные — не уточняется.

Источник: Никита Зырянов / 93.RU

В МВД опубликовали видео допроса, записанное в стенах ТЦ. Руки и ноги задержанного закованы в наручники. Он рассказывает, что его отец умер, в семье он не один — есть брат и две сестры. По его словам, он работает в небольшом строительном магазине. Запрещенные вещества, в том числе алкоголь, никогда не употреблял.

Источник: МВД РФ

На другом видео нападавший говорит, что ему «не платили за это деньги. Жить надоело просто. Жизнь надоела».

Парень на видео рассказал, почему решил устроить поножовщину Источник: ostorozhno_novosti / T.me

По данным Следкома России, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).