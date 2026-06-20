Дроны нацелились на Тюмень: повреждение получил НПЗ, небо закрыли для самолетов — главное об атаке

Не все пережили атаку беспилотников (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Атака дрона произошла на местное предприятие в Тюмени. Над городом закрыли воздушное пространство. Несколько человек в других регионах погибли во время ударов беспилотников. Всё, что известно о налетах на Россию, собрали в материале.

По информации губернатора Тюмени Александра Моора, сегодня дрон пытался ударить по местному предприятию. По предварительной информации, обошлось без жертв.

«Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

После этого небо над Тюменью закрыли. Аэропорт Рощино перестал принимать и отправлять самолеты.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

Пока нет даже хотя бы примерных сроков возобновления авиасообщения. Режим беспилотной опасности сохраняется в регионе.

Трагедия произошла в Брянской области. Там дроны ударили по поселку Суземка. В результате чего скончался мужчина, а женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали, сообщил глава региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Сейчас там действует режим ракетной опасности.

Два человека погибли в ЛНР во время ночной атаки. Это произошло в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотника.

«Ночью ВФУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области. В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Губернатор отметил, что один из мирных жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его с дороги, но произошел взрыв.