Дроны летят на Урал — звучит сирена о ракетной опасности, аэропорты закрывают

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112 Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В Свердловской области объявили режим ракетной опасности. Губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

Режим ракетной опасности также ввели и на территории Пензенской области. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко в MAX.

«На территории Пензенской области объявлен режим „Ракетная опасность“. Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — говорится в сообщении главы региона.

Помимо этого, ракетную опасность объявили в Оренбургской, Челябинской, Самарской областях, Ульяновской, Курганской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Татарстане, Чувашии Удмуртии и Пермском крае. Главы регионов просят сохранять спокойствие и бдительность.

Обновлено в 06:15 (мск):

Режим «Ковер» ввели в Перми. Радиус составляет 100 километров, говорится в сообщениях от РСЧС, которые пришли жителям региона.

Обновлено в 06:33 (мск):

К списку добавились и остальные регионы Уральского федерального округа.

«На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности. Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале», — объявил в своем канале в MAX полпред УрФО Артем Жога.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.