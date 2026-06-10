Дроны летят на Урал — звучит сирена о ракетной опасности, аэропорты закрывают

В Свердловской области объявили режим ракетной опасности. Губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
Режим ракетной опасности также ввели и на территории Пензенской области. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко в MAX.
«На территории Пензенской области объявлен режим „Ракетная опасность“. Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — говорится в сообщении главы региона.
Помимо этого, ракетную опасность объявили в Оренбургской, Челябинской, Самарской областях, Ульяновской, Курганской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Татарстане, Чувашии Удмуртии и Пермском крае. Главы регионов просят сохранять спокойствие и бдительность.
Обновлено в 06:15 (мск):
Режим «Ковер» ввели в Перми. Радиус составляет 100 километров, говорится в сообщениях от РСЧС, которые пришли жителям региона.
Обновлено в 06:33 (мск):
К списку добавились и остальные регионы Уральского федерального округа.
«На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности. Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале», — объявил в своем канале в MAX полпред УрФО Артем Жога.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните 112 и сообщите о находке.