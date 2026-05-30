Погибли люди, загорелся танкер и автомобили — дроны снова массово атаковали Россию

БПЛА влетел в автомобиль Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram (архивное фото)

Дроны вновь ударили по территории России. Из-за массированных атак в Белгородской области погибли три мирных жителя, а в Таганроге загорелся танкер с топливом. Рассказываем о случившемся подробнее.

Жертвами налета беспилотников стали несколько человек

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Белгородского округа. Летательный аппарат поразил машину с двумя мужчинами. Они погибли на месте, пояснили в региональном оперштабе.

Двух человек пришлось срочно везти в больницу с осколочными ранениями. Позднее от атаки беспилотника в поселке Октябрьский погиб третий мужчина. В районе случившегося от взрыва пострадали жилые дома — оказались разбиты окна и хозпостройки.

В Грайворонском округе дрон повредил автомобиль, где находилась женщина. Она получила серьезные осколочные ранения. В Валуйском районе два беспилотника ударили по легковому и грузовому автомобилям, в Шебекинском округе БПЛА также поразил машину.

Пострадала техника и здания

В нескольких областях одну за другой объявляли воздушную тревогу. Об опасности удара с воздуха предупредили в Севастополе. В течение получаса там дали отбой.

О дроновой опасности оповещали в Воронежской, Самарской, Липецкой, Тульской, Ростовской областях, Ставропольском крае. Сообщения публиковали в соцсетях губернаторы и главы территорий.

«От попадания БПЛА в частный дом в Таганроге пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации пострадавших нет», — написал в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В аэропортах снова ограничения

Вечером 29 мая Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре, Ульяновске и Чебоксарах. Ранее эти меры вводили для обеспечения безопасности полетов. При этом утром 30 мая ограничения ввели в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова.