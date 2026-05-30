НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 746мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
На ребенка напала собака
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Зарплаты хоккеистов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Концерты звезд
Кто может стать тренером «Локомотива»
Пожар после атаки БПЛА
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Происшествия Атаки БПЛА Погибли люди, загорелся танкер и автомобили — дроны снова массово атаковали Россию

Погибли люди, загорелся танкер и автомобили — дроны снова массово атаковали Россию

Рассказываем о ночной атаке беспилотников

223
БПЛА влетел в автомобиль | Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram (архивное фото)БПЛА влетел в автомобиль | Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram (архивное фото)

БПЛА влетел в автомобиль

Источник:

Оперштаб Белгородской области / Telegram (архивное фото)

Дроны вновь ударили по территории России. Из-за массированных атак в Белгородской области погибли три мирных жителя, а в Таганроге загорелся танкер с топливом. Рассказываем о случившемся подробнее.

Жертвами налета беспилотников стали несколько человек

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Белгородского округа. Летательный аппарат поразил машину с двумя мужчинами. Они погибли на месте, пояснили в региональном оперштабе.

Двух человек пришлось срочно везти в больницу с осколочными ранениями. Позднее от атаки беспилотника в поселке Октябрьский погиб третий мужчина. В районе случившегося от взрыва пострадали жилые дома — оказались разбиты окна и хозпостройки.

В Грайворонском округе дрон повредил автомобиль, где находилась женщина. Она получила серьезные осколочные ранения. В Валуйском районе два беспилотника ударили по легковому и грузовому автомобилям, в Шебекинском округе БПЛА также поразил машину.

Пострадала техника и здания

В нескольких областях одну за другой объявляли воздушную тревогу. Об опасности удара с воздуха предупредили в Севастополе. В течение получаса там дали отбой.

О дроновой опасности оповещали в Воронежской, Самарской, Липецкой, Тульской, Ростовской областях, Ставропольском крае. Сообщения публиковали в соцсетях губернаторы и главы территорий.

«От попадания БПЛА в частный дом в Таганроге пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации пострадавших нет», — написал в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В аэропортах снова ограничения

Вечером 29 мая Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре, Ульяновске и Чебоксарах. Ранее эти меры вводили для обеспечения безопасности полетов. При этом утром 30 мая ограничения ввели в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова.

Тем временем в Минобороны уточнили, что с 08:00 до 20:00 мск 29 мая ПВО перехватила и уничтожила 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Беспилотник Атака Белгородская область БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
1556 дней. Продолжаем.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем