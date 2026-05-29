НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 743мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
Афиша на День города
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Концерты звезд
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто может стать тренером «Локомотива»
Новый офисный центр
Застройка у третьего моста
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Происшествия Беспилотники массово атаковали города: вспыхнули заводы, есть погибший и раненые

Беспилотники массово атаковали города: вспыхнули заводы, есть погибший и раненые

Рассказываем о ночном налете дронов

100
Над территорией РФ сбили более двухсот БПЛА (фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUНад территорией РФ сбили более двухсот БПЛА (фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Над территорией РФ сбили более двухсот БПЛА (фото из архива)

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Это ночью украинские беспилотники массированно атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 208 дронов. В четырёх областях БПЛА попали в здания, есть погибший и пострадавшие. Рассказываем о случившемся.

Волгоградская область 

В городе Волжский один из дронов врезался в завод. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии», — привела его слова администрация региона в мессенджере «Макс».

Также ранения получил житель дома на улице Вершинина в Волгограде, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ярославская область

Дроны атаковали нефтехранилище в Ярославском районе, недалеко от посёлка Красный Профинтерн. Спецслужбы ликвидируют пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем telegram-канале. Также в области перекрывали движение на выезде из Ярославля в Москву.

Краснодарский край 

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию морского порта Темрюк. Там случился пожар, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Ростовская область

Над Ростовской областью в ночь на 29 мая сбили 80 украинских беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — написал глава региона.

По его словам, атаке подверглись девять районов области. Губернатор отметил, что информации о пострадавших и разрушениях нет, однако это будет уточняться.

Дроны сбивали также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Тверской, Саратовской, Владимирской областях и в Крыму, сообщили в Минобороны.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Дрон Атака Минобороны
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем