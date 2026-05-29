Беспилотники массово атаковали города: вспыхнули заводы, есть погибший и раненые

Это ночью украинские беспилотники массированно атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 208 дронов. В четырёх областях БПЛА попали в здания, есть погибший и пострадавшие. Рассказываем о случившемся.
Волгоградская область
В городе Волжский один из дронов врезался в завод. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии», — привела его слова администрация региона в мессенджере «Макс».
Также ранения получил житель дома на улице Вершинина в Волгограде, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Ярославская область
Дроны атаковали нефтехранилище в Ярославском районе, недалеко от посёлка Красный Профинтерн. Спецслужбы ликвидируют пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем telegram-канале. Также в области перекрывали движение на выезде из Ярославля в Москву.
Краснодарский край
Обломки сбитого беспилотника упали на территорию морского порта Темрюк. Там случился пожар, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
Ростовская область
Над Ростовской областью в ночь на 29 мая сбили 80 украинских беспилотников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — написал глава региона.
По его словам, атаке подверглись девять районов области. Губернатор отметил, что информации о пострадавших и разрушениях нет, однако это будет уточняться.
Дроны сбивали также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Тверской, Саратовской, Владимирской областях и в Крыму, сообщили в Минобороны.