Шесть пациентов с симптомами Эболы сбежали из больницы в Конго

В стране зарегистрирована 131 смерть от вируса Источник: Actualité / X

В Демократической Республике Конго шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из лечебного центра после того, как местные жители подожгли его. Об этом сообщает местное издание Actualité.

Как пишет СМИ, в медицинском центре в городе Рвампара на северо-востоке страны с подозрением на Эболу проходил лечение мужчина. Однако, несмотря на помощь врачей, он скончался. Родственники покойного потребовали отдать им тело, но медики отказали им, пояснив, что есть высокий риск заражения. Однако объяснения и уговоры не помогли — люди подожгли медицинский комплекс, который основала неправительственная организация Alima. Огонь уничтожил палатки и медицинское оборудование.

«Шесть пациентов проходили лечение в учреждении на момент этих событий: три человека с подтвержденным заболеванием и три с подозрением на него сбежали», — пишет издание.