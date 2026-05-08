Четыре дня кололи уколы в глаза. Трендовый афганский казан едва не убил семью шеф-повара, участвовавшего в шоу «На ножах»

Шеф-повар из Оренбурга Александр Лутовин пострадал из-за ЧП на кухне Источник: 56.RU

Утром 25 апреля шеф-повар Александр Лутовин должен был кормить мясом и пловом гостей и участников оренбургского полумарафона. Заготовки стейков и хот-догов участник шоу «На ножах» (16+) делал до глубокой ночи, и поэтому времени на зирвак (основа для плова. — Прим. ред.) для восточного блюда у него почти не оставалось. Чтобы не готовить его до рассвета, кулинарный мэтр решил воспользоваться трендовым афганским казаном. В азиатском аналоге скороварки за счет высокого давления внутри мясо и овощи доходят до нужного состояния всего за час. Именно эта скорость едва не погубила Александра — вместо выездного мероприятия он отправился на больничную койку с ожогами 30% тела.

Семья Александра и Константин Ивлев Источник: социальные сети Александра Лутовина

Взрыв почти ценою в жизнь

С афганскими казанами, как рассказал Лутовин корреспонденту 56.RU, он работает не первый год. Готовил разными объемами и дома, и на улице — всегда всё проходило хорошо. За каждой из восьми имеющихся у него посудин, самая большая из которых рассчитана на 50 литров, он, с его слов, тщательно следил: прочищал все клапаны, хранил без крышки в сухом месте и мыл только специальным средством. В общем, поводов для беспокойства не было, поэтому шеф спокойно отлучился в другую комнату, оставив скороварку с 12 килограммами продуктов на керамической варочной панели.

Сгенерированный пример афганского казана — такие и использовал Лутовин Источник: нейросеть

Первой тревогу забила Наталья, супруга Александра. Через пять минут после начала готовки забитый доверху мясом чугунный котелок угрожающе зашипел. Женщина попыталась передвинуть казан, но не смогла поднять его. Тогда на кухню подошел Лутовин, ухватился за ручку, и в этот момент посуда взорвалась.

Осколок от казана Источник: предоставлено 56.RU И таких было очень много Источник: предоставлено 56.RU

Взрывной волной повара отбросило на несколько метров и буквально впечатало в стену. А кухня в считаные мгновения превратилась в декорацию для фильма ужасов. Взлетевший в воздух казан сбил стеклянную вытяжку, и она упала на голову старшего сына Антона (он пришел на помощь к отцу. — Прим. ред.). Часть ее осколков сильно повредила натяжные потолки. Варочная панель превратилась в груду осколков. А всё находившееся в посудине мясо разлетелось по кухне и дошло до соседних комнат. Часть горячего зирвака попала и на жену.

— Наталья звала меня, а я толком ничего слышал, как будто контузило: звук шел откуда-то издалека. Меня быстро завели в ванную, смыли остатки мяса и вызвали скорую. Приехали три бригады. Жену и сына отпустили в тот же день. А мне четыре дня пытались восстановить зрение. Приехали в ожоговый центр, сказали, сначала надо спасать глаза. Дали обезболивающее, а потом вкололи укол прямо в глазницу. И так четыре дня. Первое время видел только силуэты, смотрел на свет — и становилось невыносимо больно. Сейчас, к счастью, всё хорошо. Но за руль нельзя. Плохо вижу ямы с лежачими полицейскими впереди и не распознаю зеленый свет светофора, — рассказал корреспонденту 56.RU Александр.

Александр Лутовин сразу после ЧП Источник: предоставлено 56.RU

Каждый день — невыносимая боль

Сколько займет полное восстановление, врачи не говорят. Ведь, помимо проблем со зрением, у Лутовина еще и диагностировали ожоги 30% тела. Пострадали лицо, грудь и правая рука, которой шеф держал злополучную азиатскую скороварку. Всё дошло до того, что ему даже пришлось делать операцию по удалению обгоревшей кожи. И даже спустя почти две недели про облегчение речи и не идет. Рука жжет до сих пор, да еще и недавно вздулась до таких размеров, что экстренно пришлось ехать к врачу.

Шеф-повару предстоит долгое восстановление Источник: предоставлено 56.RU

«Лечение» необходимо и пострадавшей квартире. Почти неделю семья Лутовиных убирала последствия взрыва. Вместе с детьми Наталье (которая и сама, пусть и недолго, но побывала в больнице) пришлось снимать шкафы, разбирать, мыть их и собирать обратно. Варочная панель и вытяжка отправились на свалку. Также взрывная волна оголила и часть электропроводки. Сильно пострадали натяжной потолок и обои. В общем, чтобы полностью отремонтировать кухню, понадобится сумма с шестью нулями. И это если делать самому, без помощи рабочих.

— Я долго пытался понять, а из-за чего всё вообще случилось. И причина — в конструкции самого казана. В затворе, который держит крышку, образовалась пустота. Я ее сам видел. И вот из-за этого он, видимо, и бахнул. Так что, если кто-то надумает брать это подобие скороварки, мой вам совет — выбросьте мысль из головы. Кроме быстрой готовки, никаких преимуществ он не дает. Я сам лично сравнил холодец из афганского казана и традиционный, который томится на медленном огне. Второй в несколько раз вкуснее, — заявляет шеф-повар.

А квартире — дорогостоящий ремонт Источник: предоставлено 56.RU

Почему случился взрыв?

Эксперты говорят, что причин, по которым взрывается афганский казан, может быть несколько. Одна из самых основных, как это и случилось с Александром, — дефекты самой посудины. Неисправный котелок банально может не выдержать давления и, например, зацепить воздуха извне.

Взорваться он может и если загрузить в него слишком много продуктов, которые будут перекрывать воздушный клапан. Оптимально заполнять его на две трети от объема. Триггером может послужить и толщина металла. Со временем он изнашивается и становится менее прочным и терпимым к горячему пару. Спровоцировать взрыв может и неправильное нагревание. Если неплотно или, наоборот, слишком туго закрыть крышку — тоже жди беды. Пар или будет сочиться через края, или же не сможет попасть в выпускающий клапан.