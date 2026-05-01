Двух принцесс пытались зарубить топором в Нидерландах: новости 1 мая

Подозреваемый в покушении ждет суда Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 мая.

В Бурятии нашли тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Операцию по поиску мужчины 1985 года рождения полностью завершили. Тело нашли и передали сотрудникам МВД.

Напомним, 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда в районе горы Мунку-Сардык при восхождении на пик Конституции под лавину попала группа из семи человек. Выжили трое.

Что будет с рублем в мае

К концу мая курс доллара может подняться до 77–80 рублей, а апрельское укрепление российской валюты сменится мягким ослаблением. Об этом Городским медиа рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, рубль находился в позитивном тренде, удерживая курс на уровне 75 рублей за доллар, однако в мае тенденция изменится. Причин для ослабления несколько: Минфин возвращается к бюджетному правилу и начнет покупать иностранную валюту, апрельский налоговый период завершился, а экспортеры распродали валютную выручку.

Дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных рынков и политической ситуации. Конфликт в Ормузском проливе влияет на цены энергоносителей, а выход ОАЭ из ОПЕК+ может обвалить нефтяные котировки.

У смещения тренда есть и позитивные стороны. Более слабый рубль выгоден государству — он увеличит доходы от экспорта и поможет скорректировать дефицит бюджета. Ферапонтов резюмировал, что наиболее вероятный тренд на ослабление приведет рубль к показателю 77–80 рублей за доллар в мае.

Регионы России накроет аномальная жара

В нескольких регионах России ожидается аномально жаркая погода. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, на юге Алтая воздух уже прогрелся до плюс 30 градусов — это очень редкое явление. В Новосибирске и Барнауле ожидается 25–28 градусов, а в Красноярске — 22–24 градуса.

Повышение температуры произойдет и на западе России. В Пскове и Калининграде воздух прогреется до плюс 24 градусов. При этом после прохождения холодного фронта похолодание будет недолгим, и вскоре тепло вернется, добавил Шувалов.

ВОЗ предупредила о риске завоза оспы обезьян в Россию

Существует риск завоза оспы обезьян в Россию. Об этом предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

По оценкам ВОЗ, угроза сохраняется до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне. На сегодняшний день в России зарегистрировали всего несколько завозных случаев. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор, отметили представители организации в беседе с РИА Новости.

В Коми вертолет завалился на бок

В Усинске при взлете с посадочной площадки завалился на бок пассажирский вертолет Ми-8Т. На борту находились 24 человека, 10 из них получили травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Коми.

Инцидент произошел 1 мая. Судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но после отрыва от земли завалилось на бок. Пострадавшим оказывают помощь. На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причины случившегося устанавливаются. Предварительно речь идет о технической неисправности или ошибке пилотирования, но официальных версий пока нет. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Россиянам больше не нужна виза для поездок в Саудовскую Аравию

С 11 мая российские туристы смогут посещать Саудовскую Аравию без визы. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году количество визитов саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35%, а граждан РФ в королевство — на 42%. Наращиванию таких обменов призвано содействовать межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов, которое вступает в силу 11 мая, подчеркнули в МИД.

Вакцина от рака показала первые результаты

Новая мРНК-вакцина для лечения онкологических заболеваний «НЕООНКОВАК» дала первые результаты. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, наблюдается продукция нужных цитокинов, однако это пока небольшие сдвиги. Иммунологические результаты оценят позднее, отметил Гинцбург в беседе с РИА Новости. Вакцину пациенту будут вводить еще около десяти раз.

В начале апреля препарат впервые ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Вакцину создают индивидуально для каждого пациента. Она нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками и содержит информацию о специфических опухолевых антигенах, что позволяет «настроить» организм на уничтожение даже микроскопических очагов.

Мошенники разработали многоэтапную схему обмана пенсионеров

Мошенники внедряют многоуровневые схемы обмана пожилых людей, маскируясь под работодателей, сотрудников ФСБ и Банка России. Это следует из материалов МВД РФ.

Сначала звонит лжесотрудник отдела кадров с сообщением о повышении пенсии и просит продиктовать код из СМС. Позже подключается «следователь ФСБ», который заявляет, что мошенники пытались оформить кредит, но операцию заблокировали. Далее в дело вступает «представитель Банка России». Он убеждает пенсионера, что его деньги — государственные, и их нужно перевести в специальный офис для получения «протокола изъятия».

Если жертва не распознает обман, мошенники продолжают давить. Они могут попросить занять деньги или оформить кредит, чтобы «вернуть» ранее переданные суммы. При этом злоумышленники выдают фальшивые документы о проведении секретной операции и строго предупреждают: никому нельзя рассказывать о происходящем.

В МВД просят россиян не верить звонящим, кем бы они ни представлялись. Нельзя называть коды из СМС, переводить деньги на неизвестные счета или передавать их незнакомцам.

Как изменились цены на мясо за год

За год в российских магазинах подорожали все основные виды мяса. Наибольший рост зафиксировали в категории говядины — 8%, до 1069,1 рубля за килограмм. Такие данные получили специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр», с результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Индейка прибавила 4,6% (503,3 рубля за кило), курятина — 3,5% (325,5 рубля). Свинина подорожала меньше всего — на 2,6% (432,2 рубля за килограмм). Таким образом, самым доступным видом мяса остаётся курятина, а самый дорогой — говядина.

Новые законы вступили в силу

В мае вступили в силу несколько важных законов. В России появится рейтинг автошкол, правила переводов по СБП изменят, а Банк России получит больше сведений о населении. Подробнее обо всех изменениях мы рассказали в отдельном материале.

Принцессу хотели зарубить топором в Нидерландах

В Нидерландах задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на наследную принцессу Амалию и ее сестру — принцессу Алексию. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad.