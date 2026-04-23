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Происшествия Атаки БПЛА Дрон упал на дом, аэропорт закрыли: что известно о смертельной атаке беспилотников на Самарскую область

Дрон упал на дом, аэропорт закрыли: что известно о смертельной атаке беспилотников на Самарскую область

Регион оказывается под ударом второй день подряд

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Нескольким человекам понадобилась помощь медиков после атаки дронов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНескольким человекам понадобилась помощь медиков после атаки дронов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Нескольким человекам понадобилась помощь медиков после атаки дронов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники второй день подряд атакуют Самарскую область. Обломки дронов повредили несколько зданий, включая жилой дом. Есть погибшие. О ситуации рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Идет атака беспилотников на наш регион», — написал Федорищев в своем Telegram-канале. 

Жители услышали сирены и звуки взрывов около пяти утра (мск). Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Курумоч. Запрет на вылеты начал действовать с 05:36 (мск).

В Новокуйбышевске беспилотники атаковали промышленные предприятия. По предварительным данным, есть пострадавшие, один человек погиб. 

В Самаре обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома, на улице есть пострадавшие. Одного человека госпитализировали, отметил глава региона.

На месте работают экстренные службы, развернули оперативный штаб. Информация о последствиях еще уточняется. 

Днем ранее в Самарской области из-за удара дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома в Сызрани. Погибли два человека, включая ребенка. Наши коллеги из 63.RU рассказывают в онлайн-репортаже об обстановке в городе.

Обновлено в 09:20 (мск):

В Самаре временно ограничили движение транспорта на улицах возле дома, в который попали обломки БПЛА, сообщил глава города Иван Носков. Занятия в школах перенесли на вторую смену. Они пройдут в очном формате. Дети, которые уже были в школах и садиках, переместились в укрытия.

Беспилотники атаковали не только Самарскую область. 154 дрона сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом, Азовским и Черным морями.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Самарская область Вячеслав Федорищев Атака беспилотника Аэропорт
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Комментарии
13
Гость
23 апреля, 12:08
Нравится, не нравится, терпи моя красавица... В.В.Путин
Гость
23 апреля, 10:30
Вековая битва авиации и ПВО всегда шла и идет с переменным успехом. А лучшей ПВО является удар спецзарядом по Оболони. В конце ночи! И сразу наступит мир! И прибалты станут людьми.
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Гость
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