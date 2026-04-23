Дрон упал на дом, аэропорт закрыли: что известно о смертельной атаке беспилотников на Самарскую область

Беспилотники второй день подряд атакуют Самарскую область. Обломки дронов повредили несколько зданий, включая жилой дом. Есть погибшие. О ситуации рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Идет атака беспилотников на наш регион», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
Жители услышали сирены и звуки взрывов около пяти утра (мск). Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Курумоч. Запрет на вылеты начал действовать с 05:36 (мск).
В Новокуйбышевске беспилотники атаковали промышленные предприятия. По предварительным данным, есть пострадавшие, один человек погиб.
В Самаре обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома, на улице есть пострадавшие. Одного человека госпитализировали, отметил глава региона.
На месте работают экстренные службы, развернули оперативный штаб. Информация о последствиях еще уточняется.
Днем ранее в Самарской области из-за удара дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома в Сызрани. Погибли два человека, включая ребенка. Наши коллеги из 63.RU рассказывают в онлайн-репортаже об обстановке в городе.
Обновлено в 09:20 (мск):
В Самаре временно ограничили движение транспорта на улицах возле дома, в который попали обломки БПЛА, сообщил глава города Иван Носков. Занятия в школах перенесли на вторую смену. Они пройдут в очном формате. Дети, которые уже были в школах и садиках, переместились в укрытия.
Беспилотники атаковали не только Самарскую область. 154 дрона сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом, Азовским и Черным морями.