НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 758мм 64%
Подробнее
0 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Ярославец на «Поле чудес»
Ликвидация «зеленых масел»
Здоровье под контролем
Когда придет прохлада
Как отметить свадьбу в Ярославле
Полеты в город-миллионник
Кто зарабатывает на Волге
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Происшествия Массовые удары дронов и бомба на детской площадке — все про ночные атаки по России

Массовые удары дронов и бомба на детской площадке — все про ночные атаки по России

Несколько человек пострадали

4 052
Под удар попали четыре региона | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПод удар попали четыре региона | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Под удар попали четыре региона

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Множество дронов атаковали Россию за последние несколько часов. Самый сильный удар пришелся на Ростовскую (43 БПЛА) и Курскую (20) области. Еще от налетов постарадали жители Белгородской и Волгоградской областей, сообщили в Минобороны.

Во время ударов беспилотников пять мирных жителей Белгородской области получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ноги и рук, а также переломом носа доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем. Кроме того, выбиты окна частного дома и надворной постройки», — написал Гладков в Telegram-канале.

Дрон влетел еще в одну машину, в Белгородском округе, на дороге Бочковка — Нечаевка. Внутри ехала супружеская пара, они оба получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

Также в селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара беспилотника по машине пострадал мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой.

«Кроме того, сегодня в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Для дальнейшего лечения он госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода», — добавил Гладков.

Обновлено в 02:40 мск. В Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Из-за ударов поврежден частный жилой дом, обломки упали на территории промышленных предприятий, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в Запорожской области на детской площадке в Васильевке обнаружен снаряд с таймером и детонатором. Как сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, находку оперативно обезвредили, пострадать никто не успел.

Снаряд обезвредили | Источник: Администрации Васильевского муниципального округа / TelegramСнаряд обезвредили | Источник: Администрации Васильевского муниципального округа / Telegram

Снаряд обезвредили

Источник:

Администрации Васильевского муниципального округа / Telegram

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
СВО Беспилотник Опасность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
13 февраля, 06:49
Главное, чтоб в Ново Огарёво не летело, а детские площадки, это не так важно.
Гость
13 февраля, 06:39
Нас это касается только в телевизоре, который нас учит родину любить
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем