Массовые удары дронов и бомба на детской площадке — все про ночные атаки по России

Множество дронов атаковали Россию за последние несколько часов. Самый сильный удар пришелся на Ростовскую (43 БПЛА) и Курскую (20) области. Еще от налетов постарадали жители Белгородской и Волгоградской областей, сообщили в Минобороны.

Во время ударов беспилотников пять мирных жителей Белгородской области получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ноги и рук, а также переломом носа доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем. Кроме того, выбиты окна частного дома и надворной постройки», — написал Гладков в Telegram-канале.

Дрон влетел еще в одну машину, в Белгородском округе, на дороге Бочковка — Нечаевка. Внутри ехала супружеская пара, они оба получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

Также в селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара беспилотника по машине пострадал мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой.

«Кроме того, сегодня в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Для дальнейшего лечения он госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода», — добавил Гладков.

Обновлено в 02:40 мск. В Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Из-за ударов поврежден частный жилой дом, обломки упали на территории промышленных предприятий, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в Запорожской области на детской площадке в Васильевке обнаружен снаряд с таймером и детонатором. Как сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, находку оперативно обезвредили, пострадать никто не успел.