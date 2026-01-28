НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа в США: Вашингтон назвал главную причину крушения лайнера с российскими фигуристами

Трагедия произошла год назад

Крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа в США: Вашингтон назвал главную причину крушения лайнера с российскими фигуристами

Трагедия произошла год назад

190
В авиакатастрофе погибли 67 человек | Источник: Andrew Harnik / Getty Images / The Washington Post

В авиакатастрофе погибли 67 человек

Источник:

Andrew Harnik / Getty Images / The Washington Post

Главной причиной крушения в США пассажирского лайнера American Airlines, на борту которого находились российские фигуристы, стал военный вертолет, который оказался на пути. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

Отмечается, что маршрут вертолета Blackhawk был спланирован неверно, трагедию возможно было предотвратить.

«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — сказала Хоменди.

Следствие установило, что за несколько минут до крушения лайнера воздушное пространство в районе аэропорта было перегружено. Диспетчер управлял пятью вертолетами и шестью самолетами, работая более пяти часов без дополнительной помощи, сообщил NTSB. При этом предупреждения о приближающемся столкновении звучали девять раз за 18 минут до катастрофы.

Главное о крушении — в одном видео

Источник:

Городские медиа

Члены экипажа вертолета из-за ограниченной видимости и неточной передачи данных, вероятно, приняли самолет за коммерческий лайнер, которого они должны были избегать. Экипаж самолета не получал предупреждений о вертолете от авиадиспетчеров.

30 января 2025 года в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс из города Уичито, штат Канзас, при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk. В результате этого лайнер раскололся на две части и упал в реку Потомак.

На борту лайнера было 28 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова (выходцы из Ленинграда), бронзовая медалистка чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, бывший российский фигурист Александр Кирсанов. Все они погибли. Всего было 67 жертв.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Авиакатастрофа США Пассажир Самолет
Рекомендуем