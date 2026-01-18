«Сергей — убийца своей семьи»: появились новые детали в истории об исчезновении Усольцевых

Семью не могут найти больше трех месяцев Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Волонтеры раскрыли, когда планируют возобновить поиски семьи Усольцевых, которые загадочно пропали в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Рассказываем, какие новые детали появились в этой истории.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» отметили, что снова продолжат поиски Усольцевых ближе к весне. Для возобновления операции необходимо дождаться, когда потеплеет и сойдет снег.

«В зависимости от того, какая территория будет обследована зимой, что обнаружено, координатор поиска определит соответствующие задачи для добровольцев», — рассказали в «ЛизаАлерт» NGS24.RU.

В другой поисковой организации сообщили, что волонтеры могли пойти по ложному следу из-за сигнала с телефона главы семьи Сергея Усольцева. В октябре радиосигнал зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин.

«Информация о сигнале с телефона — не всегда стопроцентно достоверная. Исходя из опыта, может быть так, что телефон „бьется“ в одной стороне, а человека находим за пару километров. Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал. Поэтому просто не всегда есть следы в лесу, как бы нам ни хотелось. К тому же можно их просто не увидеть, не заметить и не понять, что это именно нужные нам следы, по которым надо двигаться», — объяснила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Она предположила, что поиски ведутся не в том месте, поскольку следов не осталось, а свидетелей в лесу нет, пишет РИА Новости.

С исчезновения семьи прошло уже больше трех месяцев. Супруги Усольцевы — Ирина и Сергей, их пятилетняя дочь ушли в поход 28 сентября и не вернулись. Вокруг этой истории образовалось множество тайн.

Было два возможных маршрута, по которым могли пойти Усольцевы: до скалы Буратинка или до скалы Мальвинка. Первую версию опровергли другие опрошенные путешественники, которые выдвинулись по тропе раньше и не видели семью. Очевидцы также рассказывали, что пропавшие ушли в другом направлении. Но и версия с Мальвинкой подвергается сомнениям.

Так, депутат Заксобрания Красноярского края, опытный турист и участник поисков Алексей Кулеш уверен, что на маршруте к Мальвинке невозможно заблудиться. По его словам, там прямая, простая тропа, которая заканчивается у скалы без выхода на плато.

При этом маршрут до Буратинки значительно сложнее: там сложный рельеф и есть выход на открытое скальное плато, где можно заблудиться или получить травму, пишет aif.ru.

Еще одну версию исчезновения выдвинул друг Сергея Усольцева Валентин Дегтярев. Он заявил, что глава семьи мог убить свою жену и дочь.

«Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное», — рассказал Дегтярев aif.ru.

По его словам, Сергей состоял в религиозной общине неопятидесятников и верил, что погибшие в горах живут вечно. Именно это и вызвало подозрения у друга.