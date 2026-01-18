НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

зап.

 767мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
ДТП с автобусами
Жизнь с четверняшками
Адреса купелей
История зоотаксиста
Бизнес на котах
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Происшествия «Сергей — убийца своей семьи»: появились новые детали в истории об исчезновении Усольцевых

«Сергей — убийца своей семьи»: появились новые детали в истории об исчезновении Усольцевых

Волонтеры рассказали, что планируют возобновить поиски

228
Семью не могут найти больше трех месяцев | Источник: Ирина Усольцева / Vk.comСемью не могут найти больше трех месяцев | Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Семью не могут найти больше трех месяцев

Источник:

Ирина Усольцева / Vk.com

Волонтеры раскрыли, когда планируют возобновить поиски семьи Усольцевых, которые загадочно пропали в Красноярском крае в конце сентября 2025 года. Рассказываем, какие новые детали появились в этой истории.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» отметили, что снова продолжат поиски Усольцевых ближе к весне. Для возобновления операции необходимо дождаться, когда потеплеет и сойдет снег.

«В зависимости от того, какая территория будет обследована зимой, что обнаружено, координатор поиска определит соответствующие задачи для добровольцев», — рассказали в «ЛизаАлерт» NGS24.RU.

В другой поисковой организации сообщили, что волонтеры могли пойти по ложному следу из-за сигнала с телефона главы семьи Сергея Усольцева. В октябре радиосигнал зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин.

«Информация о сигнале с телефона — не всегда стопроцентно достоверная. Исходя из опыта, может быть так, что телефон „бьется“ в одной стороне, а человека находим за пару километров. Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал. Поэтому просто не всегда есть следы в лесу, как бы нам ни хотелось. К тому же можно их просто не увидеть, не заметить и не понять, что это именно нужные нам следы, по которым надо двигаться», — объяснила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Она предположила, что поиски ведутся не в том месте, поскольку следов не осталось, а свидетелей в лесу нет, пишет РИА Новости.

С исчезновения семьи прошло уже больше трех месяцев. Супруги Усольцевы — Ирина и Сергей, их пятилетняя дочь ушли в поход 28 сентября и не вернулись. Вокруг этой истории образовалось множество тайн.

Было два возможных маршрута, по которым могли пойти Усольцевы: до скалы Буратинка или до скалы Мальвинка. Первую версию опровергли другие опрошенные путешественники, которые выдвинулись по тропе раньше и не видели семью. Очевидцы также рассказывали, что пропавшие ушли в другом направлении. Но и версия с Мальвинкой подвергается сомнениям.

Так, депутат Заксобрания Красноярского края, опытный турист и участник поисков Алексей Кулеш уверен, что на маршруте к Мальвинке невозможно заблудиться. По его словам, там прямая, простая тропа, которая заканчивается у скалы без выхода на плато.

При этом маршрут до Буратинки значительно сложнее: там сложный рельеф и есть выход на открытое скальное плато, где можно заблудиться или получить травму, пишет aif.ru.

Еще одну версию исчезновения выдвинул друг Сергея Усольцева Валентин Дегтярев. Он заявил, что глава семьи мог убить свою жену и дочь.

«Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное», — рассказал Дегтярев aif.ru.

По его словам, Сергей состоял в религиозной общине неопятидесятников и верил, что погибшие в горах живут вечно. Именно это и вызвало подозрения у друга.

Существует множество предположений о том, что могло произойти с Усольцевыми, — от нападения маньяка до столкновения с дикими животными. Но основной версией следователи всё-таки считают несчастный случай. Все подробности об исчезновении Усольцевых можно изучить в этом сюжете.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Пропавшая семья Поиск Лес Красноярский край Исчезновение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
лютейший трэш вместо ярославских новостей
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем