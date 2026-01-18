Легковушка столкнулась с поездом в Псковской области: все, кто был в машине, погибли — кадры

На железнодорожном переезде в Псковской области произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля. По данным регионального главка МЧС, в результате аварии погибли четыре человека.
«В результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде погибли четыре человека», — говорится в сообщении.
Инцидент случился днем в воскресенье в деревне Чернушке. Как следует из сообщения пресс-службы Октябрьской железной дороги, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по перегону Самолуково — разъезд Насва, проигнорировал запрещающие сигналы на переезде и выехал на пути перед движущимся грузовым составом.
Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось из-за недостаточного расстояния. Прибывшие спасатели МЧС деблокировали тела погибших.
Ранее в сводке Октябрьской железной дороги указывалось, что погибли три пассажира легковушки, а ее водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Члены локомотивной бригады не обращались за медицинской помощью. На месте работают оперативные службы, проводится проверка. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.