Легковушка столкнулась с поездом в Псковской области: все, кто был в машине, погибли — кадры

От автомобиля осталась груда железа Источник: МЧС Псковской области / Telegram

На железнодорожном переезде в Псковской области произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля. По данным регионального главка МЧС, в результате аварии погибли четыре человека.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

Водитель проигнорировал запрещающие сигналы Источник: МЧС Псковской области / Telegram

Инцидент случился днем в воскресенье в деревне Чернушке. Как следует из сообщения пресс-службы Октябрьской железной дороги, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по перегону Самолуково — разъезд Насва, проигнорировал запрещающие сигналы на переезде и выехал на пути перед движущимся грузовым составом.

Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось из-за недостаточного расстояния. Прибывшие спасатели МЧС деблокировали тела погибших.

Машинист не успел остановиться Источник: МЧС Псковской области / Telegram