Легковушка столкнулась с поездом в Псковской области: все, кто был в машине, погибли — кадры

Легковушка столкнулась с поездом в Псковской области: все, кто был в машине, погибли — кадры

Рассказываем, что известно о происшествии

От автомобиля осталась груда железа | Источник: МЧС Псковской области / Telegram От автомобиля осталась груда железа | Источник: МЧС Псковской области / Telegram

От автомобиля осталась груда железа

Источник:

МЧС Псковской области / Telegram

На железнодорожном переезде в Псковской области произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля. По данным регионального главка МЧС, в результате аварии погибли четыре человека.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

Водитель проигнорировал запрещающие сигналы | Источник: МЧС Псковской области / Telegram Водитель проигнорировал запрещающие сигналы | Источник: МЧС Псковской области / Telegram

Водитель проигнорировал запрещающие сигналы

Источник:

МЧС Псковской области / Telegram

Инцидент случился днем в воскресенье в деревне Чернушке. Как следует из сообщения пресс-службы Октябрьской железной дороги, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по перегону Самолуково — разъезд Насва, проигнорировал запрещающие сигналы на переезде и выехал на пути перед движущимся грузовым составом.

Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось из-за недостаточного расстояния. Прибывшие спасатели МЧС деблокировали тела погибших.

Машинист не успел остановиться | Источник: МЧС Псковской области / Telegram Машинист не успел остановиться | Источник: МЧС Псковской области / Telegram

Машинист не успел остановиться

Источник:

МЧС Псковской области / Telegram

Ранее в сводке Октябрьской железной дороги указывалось, что погибли три пассажира легковушки, а ее водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Члены локомотивной бригады не обращались за медицинской помощью. На месте работают оперативные службы, проводится проверка. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ДТП Псковская область Поезд
Рекомендуем