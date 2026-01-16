НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 771мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Шаман в Ярославле
Адреса купелей
Отменят троллейбусы
Губерниев в Рыбинске
Сколько стоит аренда квартир
Парковки завалило снегом
Происшествия Массовая гибель новорожденных в Новокузнецке Состояние новорожденных ухудшилось резко — поднялась температура и воспалились легкие: последние новости о трагедии в Кузбассе

Состояние новорожденных ухудшилось резко — поднялась температура и воспалились легкие: последние новости о трагедии в Кузбассе

Сейчас в деле о массовых смертях в роддоме трое подозреваемых

321
Врачи просят сначала установить причину смерти, а потом искать виновных | Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUВрачи просят сначала установить причину смерти, а потом искать виновных | Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Врачи просят сначала установить причину смерти, а потом искать виновных

Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Федеральная комиссия несколько дней работает в новокузнецком роддоме № 1, где загадочно погибли девять младенцев. В это время общественность, силовики, врачи и роженицы продолжают выдвигать собственные версии случившегося в январские каникулы.

Как они характеризуют работу перинатального центра и что известно о фигурантах, обвиненных в гибели младенцев,  — в подборке основных событий трагедии от редакции NGS42.RU.

Пока региональные власти продолжали хранить молчание, а силовики и ведущие эксперты страны ведут расследование в стенах роддома, в Сети набрала силу стихийная хроника. Бывшие пациенты один за другим публикуют личные трагические и болезненные истории, связанные с учреждением.

Даты событий разные, но говорят роженицы примерно об одном. По их словам, в акушерском отделении царили антисанитария и явное безразличие к здоровью пациенток. В одном из случаев женщина обвинила хирургов, что они якобы удалили ей матку без ее согласия.

Насколько правдивы эти отзывы, предстоит выяснить силовикам, ведь на фоне массовых жалоб началась доследственная проверка.

К редакции NGS42.RU тоже обращались несколько рожениц, воспоминания которых мы публиковали. И здесь важно отметить, что при всех шокирующих описаниях работы родильного отделения, про реанимацию мамочки говорят диаметрально противоположное. Детские врачи, по словам женщин, трепетно относились к каждой маленькой жизни. Что же случилось в январе — полная загадка, которую какой день пытаются разгадать пользователи в соцсетях.

В редакцию присылали фотографии кабинетов и залов роддома | Источник: личный архив роженицы Алины Ш.В редакцию присылали фотографии кабинетов и залов роддома | Источник: личный архив роженицы Алины Ш.

В редакцию присылали фотографии кабинетов и залов роддома

Источник:

личный архив роженицы Алины Ш.

Источник: личный архив роженицы Алины Ш.Источник: личный архив роженицы Алины Ш.
Источник:

личный архив роженицы Алины Ш.

Силовые ведомства пока выдвинули версию, что к трагедии причастны сотрудники роддома, двое из них оказались в суде.

Процессы по избранию меры пресечения для фигурантов — главврача Виталия Хераскова и его подчиненного Алексея Эмиха длились 8,5 часа. Всё это время редакция NGS42.RU вела подробный репортаж с деталями работы роддома, показаниями врачей и подозреваемых.

Среди прочего из материалов дела стало известно, что Роспотребнадзор неоднократно выявлял нарушения в роддоме. Устраняли ли их, неизвестно. Но в один голос декабрьские роженицы говорят: врачи не носили маски, хотя среди них были заболевшие ОРВИ/ОРЗ.

В частности, две медсестры ушли по этому поводу на больничный, а симптомы замечал у себя и главврач. Последний сказал следователям, что не исключает возможности нарушений со стороны медперсонала, но и допускает версию о внутриутробной инфекции.

Реаниматолог-анестезиолог Эмих, который всего три часа до задержания успел проработать в роли заведующего, заявил, что виновным себя не считает. По его словам, он сделал всё возможное для двух маленьких пациентов, которые скончались в январе.

Многие горожане встали на защиту Хераскова и Эмиха (на фото) | Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUМногие горожане встали на защиту Хераскова и Эмиха (на фото) | Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Многие горожане встали на защиту Хераскова и Эмиха (на фото)

Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Заведующий Константин Лукашев, которого сменил на посту Эмих, сейчас в больнице, но до осложнений с сердцем успел дать показания, некоторые из которых озвучили на суде:

  • он не видел, чтобы больные медики контактировали с роженицами или детьми;

  • состояние новорожденных ухудшилось резко: поднялась температура и воспалились легкие;

  • по этому поводу новокузнецкие врачи консультировались с московскими специалистами;

  • инфекция, по предположениям Лукашева, могла попасть в роддом от родителей по вентиляции.

Главврач Херасков заявил, что узнал о массовой гибели новорожденных не сразу — только 9 января из докладов врачей. Тогда же он сообщил об этом Минздраву области и якобы предложил закрыть отделение на карантин.

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RUИсточник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU
Источник:

Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Ни само ведомство в лице руководителя Андрея Тарасова, ни силовики, ни медики не объясняли, почему этого не было сделано. И чем в последующие дни занималось министерство, тоже неизвестно.

На время выяснения этих и других обстоятельств дела Следком просил отправить Хераскова и Эмиха в СИЗО, но ему было отказано. Суд избрал для и. о. завотделением запрет определенных действий, для его начальника — домашний арест.

Пока решалась судьба врачей, слово взял Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагедию, назвав гибель девяти младенцев «большим горем», и принес соболезнования семьям.

Причина трагедии должна быть найдена, заявил он, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

К слову, и региональные власти заявляли, что проверят все роддома региона на фоне случившегося в Новокузнецке. За трое суток, судя по соцсетям, проинспектированы только два учреждения: в Прокопьевске и второе отделение в Новокузнецке.

Источник:

Илья Середюк / Telegram

Другие важные детали гибели новорожденной в Кузбассе мы собираем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Лера ГородецкаяЛера Городецкая
Лера Городецкая
Ведущий корреспондент NGS42.RU
Массовая гибель Новорожденный Роддом Новокузнецк Суд Мера пресечения Младенец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
с++
58 минут
не надо быть медиком, что бы понять, если умерли не от одного какого то возбудителя, то значит детей элементарно простудили. Форточку забыли закрыть устроили сквозняк, а т.к. весь персонал праздновал и валялся пьяным, то заметили слишком поздно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем