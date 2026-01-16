Состояние новорожденных ухудшилось резко — поднялась температура и воспалились легкие: последние новости о трагедии в Кузбассе

Врачи просят сначала установить причину смерти, а потом искать виновных Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Федеральная комиссия несколько дней работает в новокузнецком роддоме № 1, где загадочно погибли девять младенцев. В это время общественность, силовики, врачи и роженицы продолжают выдвигать собственные версии случившегося в январские каникулы.

Как они характеризуют работу перинатального центра и что известно о фигурантах, обвиненных в гибели младенцев, — в подборке основных событий трагедии от редакции NGS42.RU.

Пока региональные власти продолжали хранить молчание, а силовики и ведущие эксперты страны ведут расследование в стенах роддома, в Сети набрала силу стихийная хроника. Бывшие пациенты один за другим публикуют личные трагические и болезненные истории, связанные с учреждением.

Даты событий разные, но говорят роженицы примерно об одном. По их словам, в акушерском отделении царили антисанитария и явное безразличие к здоровью пациенток. В одном из случаев женщина обвинила хирургов, что они якобы удалили ей матку без ее согласия.

Насколько правдивы эти отзывы, предстоит выяснить силовикам, ведь на фоне массовых жалоб началась доследственная проверка.

К редакции NGS42.RU тоже обращались несколько рожениц, воспоминания которых мы публиковали. И здесь важно отметить, что при всех шокирующих описаниях работы родильного отделения, про реанимацию мамочки говорят диаметрально противоположное. Детские врачи, по словам женщин, трепетно относились к каждой маленькой жизни. Что же случилось в январе — полная загадка, которую какой день пытаются разгадать пользователи в соцсетях.

В редакцию присылали фотографии кабинетов и залов роддома Источник: личный архив роженицы Алины Ш.

Силовые ведомства пока выдвинули версию, что к трагедии причастны сотрудники роддома, двое из них оказались в суде.

Процессы по избранию меры пресечения для фигурантов — главврача Виталия Хераскова и его подчиненного Алексея Эмиха длились 8,5 часа. Всё это время редакция NGS42.RU вела подробный репортаж с деталями работы роддома, показаниями врачей и подозреваемых.

Среди прочего из материалов дела стало известно, что Роспотребнадзор неоднократно выявлял нарушения в роддоме. Устраняли ли их, неизвестно. Но в один голос декабрьские роженицы говорят: врачи не носили маски, хотя среди них были заболевшие ОРВИ/ОРЗ.

В частности, две медсестры ушли по этому поводу на больничный, а симптомы замечал у себя и главврач. Последний сказал следователям, что не исключает возможности нарушений со стороны медперсонала, но и допускает версию о внутриутробной инфекции.

Реаниматолог-анестезиолог Эмих, который всего три часа до задержания успел проработать в роли заведующего, заявил, что виновным себя не считает. По его словам, он сделал всё возможное для двух маленьких пациентов, которые скончались в январе.

Многие горожане встали на защиту Хераскова и Эмиха (на фото) Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Заведующий Константин Лукашев, которого сменил на посту Эмих, сейчас в больнице, но до осложнений с сердцем успел дать показания, некоторые из которых озвучили на суде:

он не видел, чтобы больные медики контактировали с роженицами или детьми;

состояние новорожденных ухудшилось резко: поднялась температура и воспалились легкие;

по этому поводу новокузнецкие врачи консультировались с московскими специалистами;

инфекция, по предположениям Лукашева, могла попасть в роддом от родителей по вентиляции.

Главврач Херасков заявил, что узнал о массовой гибели новорожденных не сразу — только 9 января из докладов врачей. Тогда же он сообщил об этом Минздраву области и якобы предложил закрыть отделение на карантин.

Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

Ни само ведомство в лице руководителя Андрея Тарасова, ни силовики, ни медики не объясняли, почему этого не было сделано. И чем в последующие дни занималось министерство, тоже неизвестно.

На время выяснения этих и других обстоятельств дела Следком просил отправить Хераскова и Эмиха в СИЗО, но ему было отказано. Суд избрал для и. о. завотделением запрет определенных действий, для его начальника — домашний арест.

Пока решалась судьба врачей, слово взял Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал трагедию, назвав гибель девяти младенцев «большим горем», и принес соболезнования семьям.

Причина трагедии должна быть найдена, заявил он, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

К слову, и региональные власти заявляли, что проверят все роддома региона на фоне случившегося в Новокузнецке. За трое суток, судя по соцсетям, проинспектированы только два учреждения: в Прокопьевске и второе отделение в Новокузнецке.

Источник: Илья Середюк / Telegram