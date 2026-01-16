Во Владивостоке загорелся бизнес-центр. Дым запер человека на балконе 9-го этажа: видео

МЧС локализовали пожар Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Днем 16 января во Владивостоке вспыхнул бизнес-центр «Игнат». На видео попал человек, которого огонь запер на балконе высоко над землей.

Вероятно, мужчина не мог самостоятельно выбраться из-за сильного задымления и разгорающегося огня.

Видео с запертым мужчиной Источник: Vdk_tiger_vladivostok25 / T.me

Как пишут наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU, пожар быстро локализовали. По данным МЧС, возгорание началось с ресторана, расположенного на первом этаже здания. Речь идет, по словам горожан, о ресторане корейской кухни «Менрю».

По информации администрации бизнес-центра, из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Человека с видео тоже спасли.

«По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. Звено газодымозащитной службы при помощи спасустройства вывело одного человека с 9-го этажа», — сообщили в МЧС России.