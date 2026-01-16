НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Во Владивостоке загорелся бизнес-центр. Дым запер человека на балконе 9-го этажа: видео

Во Владивостоке загорелся бизнес-центр. Дым запер человека на балконе 9-го этажа: видео

Очевидцы публикуют кадры с места ЧП

172
МЧС локализовали пожар | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМЧС локализовали пожар | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

МЧС локализовали пожар

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Днем 16 января во Владивостоке вспыхнул бизнес-центр «Игнат». На видео попал человек, которого огонь запер на балконе высоко над землей.

Вероятно, мужчина не мог самостоятельно выбраться из-за сильного задымления и разгорающегося огня.

Видео с запертым мужчиной

Источник:

Vdk_tiger_vladivostok25 / T.me

Как пишут наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU, пожар быстро локализовали. По данным МЧС, возгорание началось с ресторана, расположенного на первом этаже здания. Речь идет, по словам горожан, о ресторане корейской кухни «Менрю».

По информации администрации бизнес-центра, из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Человека с видео тоже спасли.

«По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. Звено газодымозащитной службы при помощи спасустройства вывело одного человека с 9-го этажа», — сообщили в МЧС России.

Открытый огонь ликвидировали на площади около 30 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Всего в тушении задействованы пять единиц техники и 19 пожарных.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем