Во Владивостоке загорелся бизнес-центр. Дым запер человека на балконе 9-го этажа: видео

Днем 16 января во Владивостоке вспыхнул бизнес-центр «Игнат». На видео попал человек, которого огонь запер на балконе высоко над землей.
Вероятно, мужчина не мог самостоятельно выбраться из-за сильного задымления и разгорающегося огня.
Как пишут наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU, пожар быстро локализовали. По данным МЧС, возгорание началось с ресторана, расположенного на первом этаже здания. Речь идет, по словам горожан, о ресторане корейской кухни «Менрю».
По информации администрации бизнес-центра, из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Человека с видео тоже спасли.
«По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. Звено газодымозащитной службы при помощи спасустройства вывело одного человека с 9-го этажа», — сообщили в МЧС России.
Открытый огонь ликвидировали на площади около 30 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций, чтобы исключить повторное возгорание. Всего в тушении задействованы пять единиц техники и 19 пожарных.