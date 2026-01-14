На одном судне взрыв, а на другом — пожар. Беспилотники атаковали танкеры рядом с Анапой

Удары по одному танкеру нанесли два дрона (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Атаку на танкер Matilda под флагом Мальты в Черном море подтвердило Министерство обороны РФ 14 января. По данным военного ведомства, удар по судну был нанесен в 100 километрах от Анапы.

«Танкер „Матильда“, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Сигнал бедствия с танкера поступил 13 января в 10 часов 15 минут (мск), уточнили в Минобороны РФ.

Ранее в Минэнерго Казахстана заявили об атаке беспилотников на танкеры в Черном море в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Суда были задействованы в транспортировке казахской нефти — в момент удара погрузка не шла.

В Telegram-канале ведомства отмечалось, что атаке подверглись танкеры Matilda под флагом Мальты и Delta Harmony под флагом Либерии. Пострадавших среди членов экипажей нет, ущерб экспортным ресурсам республики не был нанесен. На Matilda в результате атаки произошел взрыв, на Delta Harmony — пожар.

Это уже второе за последние два месяца нападение беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщают казахские СМИ. Рано утром 29 ноября 2025 года безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство № 2 Морского терминала КТК. Это привело к значительному падению экспорта и добычи нефти в Казахстане.