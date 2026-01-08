«Тряхануло неплохо»: в Ярославле на крупном проспекте столкнулись два автобуса

В Ярославле на Московском проспекте в ДТП попали два автобуса Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Утром 8 января на Московском проспекте в Ярославле в ДТП попали два автобуса. Кадры последствий аварии появились в соцсетях.

«13-й поцеловал 94С. Никто не пострадал, но впечатления остались, еду себе к деткам на 94-м, и тут удар в спину, тряхануло неплохо, но пострадал больше 13-й автобус. Жаль, конечно, Суздалка лишилась сразу двух автобусов разом…» — сообщают ярославцы в группе «Жесть Ярославль».

Как сообщили 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», для удобства жителей запустят резервные автобусы.

«ДТП произошло из-за гололеда на остановочных карманах. Жителям переживать не стоит. У каждого автотранспортного предприятия есть резервные автобусы. Поэтому 9 января на линию выйдет запланированное количество автотранспорта в соответствии с условиями контракта и графиком движения в выходные дни», — сообщили в учреждении.