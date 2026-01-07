Дом престарелых вспыхнул в столице Киргизии — есть погибшие

Обстоятельства пожара устанавливаются Источник: МЧС Кыргызстана

В Бишкеке два человека погибли во время пожара в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

«Шестого января в Первомайском районе города Бишкек, на улице Абая, в доме престарелых произошел пожар. В результате пожара погибли два человека», — пояснили в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовало четыре пожарных расчета. В мэрии Бишкека уточнили, что возгорание произошло на территории дома престарых в палате отдельно стоящего паллиативного отделения.

«Всего в мужском паллиативном отделении было 13 человек (тяжело больных, лежачих), из них двое погибли. Остальных 11 человек из соседних палат сначала эвакуировали в другое отделение, но позже медики их госпитализировали, чтобы исключить риски отравления угарным газом. Если динамика будет стабильной, то завтра их привезут уже обратно», — рассказала вице-мэр Виктория Мозгачева изданию 24.kg.

По ее словам, всего в учреждении находятся 220 постояльцев, все они в безопасности.