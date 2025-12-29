НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В США два вертолета столкнулись и рухнули. Катастрофа попала на видео

В США два вертолета столкнулись и рухнули. Катастрофа попала на видео

Один из пилотов погиб

89
Место крушения | Источник: CNNМесто крушения | Источник: CNN

Место крушения

Источник:

CNN

В Нью-Джерси, США, два вертолета столкнулись в воздухе и рухнули. Один человек погиб, еще один ранен.

Модели вертолетов — Enstrom F-28A и Enstrom 280 °C. Они врезались друг в друга неподалеку от аэропорта Хаммонтона, на борту в этот момент находились только пилоты.

Репортаж о крушении

Источник:

Oneindia News / Youtube

Местный начальник полиции сообщил, что один из вертолетов после крушения начал гореть. Огонь потушили пожарные. Оба летательных аппарата упали в поле, и обоих пострадавших на других вертолетах доставили в травматологический центр. Расследованием катастрофы займется Национальный совет по безопасности на транспорте.

«Хаммонтон, расположенный в округе Атлантик, находится примерно в 35 милях от Филадельфии и расположен недалеко от сосновых боров Нью-Джерси, обширной территории лесистой местности.

Пожарная служба Хаммонтона попросила очевидцев избегать этого района, пока на место происшествия прибывают экстренные службы», — пишет CNN.

До этого в аэропорту США другой самолет рухнул при попытке взлететь. В другом случае самолет рухнул во дворе жилого дома.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Вертолет США Катастрофа Авиакатастрофа Пилот
