«Чтобы поверили в пропажу, нужен был ажиотаж»: почему Усольцевых не могут найти спустя три месяца в красноярской тайге

Когда Усольцевых еще активно искали Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Сегодня, 28 декабря, прошло ровно 3 месяца, как семья Усольцевых вышла на маршрут на Кутурчинском белогорье и пропала без следа. Месяцы поисков, старания тысячи волонтеров, спасателей и силовиков никаких результатов не принесли. За это время ЧП с исчезновением Усольцевых — мужа, жены и их 5-летней дочки — обросло десятками версий, слухов и небылиц. А саму территорию, как и предсказывали, теперь сравнивают с перевалом Дятлова. Своя интерпретация событий есть у опытного таежника, охотоведа, преподавателя Красноярского аграрного университета Дмитрия Беленюка. Он хорошо знает территорию Кутурчинского белогорья и местную инфраструктуру. Редакция NGS24.RU пообщалась с ним.

Волонтеры поисковой операции Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Нет тела, нет дела»

— В день выхода семьи Усольцевых на маршрут в том районе было 2 вертолета. Это достоверно мне сообщили источники, которые работают в системе аэронавигации. Один из бортов был «Робинсон» с посадочными полозьями, и его реально видели. По моей информации, он садился на дороге между двух деревень — от места, где припаркована машина Усольцевых, это где-то 4–6 километров, — рассказывает охотовед Дмитрий Беленюк.

Машина Усольцевых Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— В тот день была нелетная погода.

— Нелетная погода была вечером. И потом, когда человек вылетает из аэропорта, ему дают разрешение на вылет. А вот возвращение, посадка и всё остальное — это на усмотрение командира судна. Кроме того, в деревне есть несанкционированная вертолетная площадка.

— Нерабочая абсолютно.

— Ну что значит нерабочая? Поставить трубу, чтобы было видно направление ветра, светящиеся маячки по краям, чтобы обозначить в ночное время. Это всё не так уж и нужно в определенных ситуациях. Например, на Сисиме (таежная река, правый приток Енисея. — Прим. ред.) всю жизнь садились на косах: на Ан-2, на вертолетах… Вертолету для того, чтобы сесть, нужна территория, чтобы он не касался винтами деревьев, всё. Он даже может зависнуть там на полуметровой, на метровой высоте и просто забрать людей. Дорога, которая есть в районе Кутурчина, позволяет садиться в вертолет.

В Партизанском районе Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Какие версии?

— Скажем так, это, скорее всего, не насильственное их изъятие из этого места: чтобы, например, спрятать улики в другом месте. То, что они не погибли на этом участке, — 100 процентов. Как говорят: «Нет тела, нет дела».

— Они могли попасть по каким-либо причинам в пещеру, в углубление под большим курумником и там замерзнуть.

— Нет. «Тела» нет, потому что в каменных россыпях невозможно спрятать так, чтобы ни колонок, ни соболь не искал. То есть ни вороны, никто не увидел. Такого точно не может быть. Колонок, горностай, соболь, мышевидные — все бы там кормились. Там бы было эльдорадо, следы и мочевые точки со всех сторон. И такое место не составило бы никакого труда найти. В тайге иначе быть не может. Тем более, на Кутурчине достаточно плохая кормовая база. И невозможно спрятать так, чтобы это не пахло.

— Всё-таки они могли оказаться на большой глубине.

— Для мышевидных это не проблема. Соболь бы точно спустился. И были бы следы. А если рассматривать криминальную версию, то нереально пропихнуть в глубокую недоступную трещину тела. Они просто не провалятся до самого дна. Но животные там появились бы в любом случае, это вам любой таежник скажет. Нет смысла искать, если нет рядом следов зверей. Любое мертвое тело за зиму съедается грызунами. Даже рога марала объедаются так, что от них одна труха остается.

Усольцевы пропали в конце сентября Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Кто-то прилетел, сказал: «Давайте покатаемся»

— Поэтому надо рассматривать другие версии. Значит, они в другом месте, пошли по иному маршруту. И где-то там мог произойти несчастный случай. Трек же запросто меняется: узнали что-то более интересное, знакомых встретили, те перенаправили. Или, скажем, жена с мужем поругались… Тут человеческий фактор, то есть любые изменения могли возникнуть в любой момент. Но то, что их именно там не было, — факт, — считает Дмитрий Беленюк.

— Версия с вертолетом выглядит еще невероятнее.

— То, что касается вертолета. Заставить насильно семью сесть в вертолет — это не дело пяти минут, тем более мужик крепкий. Это слишком маловероятно. Улететь могли только по собственному желанию. Скажем, кто-то прилетел, сказал: «Давайте покатаемся, тут можно посмотреть сверху», и они полетели, либо еще что-то. Либо это было спланировано, они сели и улетели куда-то в другое место.

— Допустим.

— Здесь можно предположить несколько вариантов. Первый: это были следственные мероприятия, и просто эту семью надо было убрать из, скажем так, доступности других лиц. Для того чтобы все поверили в пропажу, надо было поднять ажиотаж. Вариант номер два: они сами хотели скрыться. Но тогда непонятно, зачем было таким образом — вот никого в истории Красноярского края так активно не искали. Тем более до этого пропадали люди, и никого зимой по такому многоснежью так не искали.

Охотовед Дмитрий Беленюк Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Поиски официальные не прекращены до сих пор.

— Да, люди не уходят и до сих пор продолжают искать. Люди, которые получают за это зарплату, это не добровольцы, это на наши бюджетные деньги ходят и по снегу. Что вы сейчас по снегу найдете? Абсурдная ситуация. Если они хотели сами сбежать, то это не нужно. Если нужно было какой-то организации объявить их пропавшими, для этого и поднимается шум. «Если звёзды зажигаются, это кому-нибудь нужно».

Кутурчин Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Надо либо с ума сойти, либо иметь цель погибнуть»

— Вариант третий: предположим, он там должник, семью захватили, рассматривался этот вариант. Но сейчас для того, чтобы столько месяцев содержать семью, ты вкладываешь огромные деньги. И для того, чтобы он вернул деньги, ему надо вернуть телефон, чтобы он перевел деньги с одного счета на другой. Нет смысла во всём этом деле. Если даже у него какие-то скрытые счета, он должен с паспортом куда-то прийти. Но это всё нелогично. Я не думаю, что у него где-то был схрон, где он закопал там «сундук мертвеца» с золотыми слитками, — говорит Дмитрий Беленюк.

Активная фаза поисков Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Кстати, по поводу собаки. Как известно, с семьей Усольцевых был корги. Если собаку съедают хищники, то остается шерсть. И это пятно такое — круговое — где-то полтора-два метра, где всё в шерсти. Его невозможно пройти, когда ты ищешь: оно вытоптанное, его хорошо видно, там остатки костей и так далее, а таких мест не было найдено, — продолжает охотовед.

— Какие еще выводы можно сделать?

— В какую бы сторону они с той точки ни пошли, они всегда попадают на лесовозную дорогу. Там их достаточно. То есть ты в любом случае выходишь на дорогу. Любой здравомыслящий человек не будет пересекать дорогу — пойдет по ней. Она в любом случае выведет либо к лесосеке, где стоит балок, где можно погреться, либо выведет в населенный пункт. Третьего не дано. А если ты заблудился, ты идешь всегда вниз по течению, потому что любая река впадает в большую реку, на большой реке стоят деревни и всё остальное. Это даже пионеры знают. И вот предположить, что они пошли по прямой там через дебри, как по компасу, пересекая дороги, пересекая избушки, тропы… Но это надо, реально, либо с ума сойти и попасть под чье-то влияние, либо иметь цель погибнуть в лесу очень далеко.

Окраина поселка Кутурчин Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Ни то, ни другое не реально. Никто бы не стал обрекать своего ребенка на смерть. И если мы хотим его спасти, спасти жену, то мужик, выйдя на дорогу, он бы тащил их по дороге. По-другому никак. Дорога всегда выходит либо к какой-то избушке, где лесники работают, либо к населенному пункту. А с той точки невозможно не пересечь дорогу. Так что это либо побег, либо согласованная операция по их исчезновению. Других вариантов не вижу, — заключает Дмитрий Беленюк.

Напомним, ранее в следственном комитете NGS24.RU заявили следующее:

«В месте, где пропала семья Усольцевых, вообще нет оборудованных вертолетных площадок. Даже вертолет МЧС садился и поднимался вдалеке. К тому же в момент исчезновения семьи погода настолько испортилась, что никто бы их даже не стал увозить».

Данных о том, летали вертолеты в день пропажи семьи над Кутурчинским белогорьем или не летали, у следователей нет.