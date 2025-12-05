Оставила скрытое послание близким? Эксперты расшифровали последнее видео Усольцевой

Видео Ирины показалось некоторым странным Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Эксперты изучили последнее видео пропавшей Ирины Усольцевой. Они сделали вывод, что женщина могла оставить зашифрованное послание своим близким всего за день до таинственного исчезновения всей семьи.

Ирина отправила видео своему SMM-менеджеру 27 сентября. На записи она молча покачивается под необычную версию русской народной песни «На горе калина» в исполнении московской певицы Татьяны Поклад.

Тайный смысл обнаружился в клипе на эту песню. Он наполнен древнеславянскими символами обряда очищения, где героиня проходит через испытания водой, огнём и символическую смерть для последующего перерождения. Этнограф Фатима Гаммадова подробно разъяснила значение символов.

«Это не смерть в прямом её значении, а символ отмирания старого, проблемного. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную», — прокомментировал этнограф в разговоре с «Аргументами и фактами».

Особое внимание в этой истории привлекает поведение старшего сына Ирины — Даниила Баталова. С самого начала событий он ведёт себя спокойно и даже радостно. Возможно, зная об увлечении матери духовными практиками, он смог разгадать её намёк и понимает, что трагедии не произошло.

Важно отметить, что Ирина Усольцева была известна своим интересом к эзотерике и духовным практикам. Это может объяснить выбор песни и её особое значение для семьи.

Расследование исчезновения семьи Усольцевых ведётся уже два месяца. Семья пропала 28 сентября во время похода в тайге. Поисковые операции не обнаружили никаких следов, кроме оставленного автомобиля. Все члены семьи были хорошо подготовлены к походу.