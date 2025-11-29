НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

ю-з.

 756мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Сколько сейчас стоят елочные игрушки из СССР
«Умные решения»
Прогноз погоды на декабрь
Где заработали новые «Пауки»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Происшествия Обзор В Новосибирске пес устроил взрыв в квартире, пока хозяина не было дома: новости 29 ноября

В Новосибирске пес устроил взрыв в квартире, пока хозяина не было дома: новости 29 ноября

Что произошло за сутки

325
Сам пес выжил во время взрыва | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСам пес выжил во время взрыва | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сам пес выжил во время взрыва

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 ноября.

Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подверглась вымогательству и шантажу со стороны мошенников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности рассказал глава региона.

По его словам, всё началось с попытки получить «банальный код для доставки», после чего последовали шантаж, угрозы и профессионально выстроенное психологическое давление на его дочь и семью.

«Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги», — сказал губернатор в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Источник:

Губернатор Чибис / Telegram

Чибис добавил, что угрозы продолжаются по сей день. Аферисты присылают фейковые сообщения в соцсетях.

Сейчас правоохранительные органы занимаются этим делом. Глава региона отметил, что решил поделиться произошедшим с общественностью, чтобы предостеречь других от возможного мошенничества.

Адвокат назвал главные шаги при краже денег с карты

При краже денег с банковской карты нужно немедленно заблокировать ее, сообщил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин. Затем следует подать заявление в банк для аннулирования несанкционированных операций и возврата средств.

Банк обязан вернуть деньги, если клиент уведомил его о краже в течение следующего дня после подозрительной операции и соблюдал правила безопасности.

После этого необходимо обратиться в полицию с подробным описанием преступления. Возбудив уголовное дело, следует подать гражданский иск о взыскании средств с причастных лиц. Дополнительно рекомендуется подать аналогичный иск в суд общей юрисдикции.

Для повышения безопасности средств Талызин советует не сообщать полные данные карты, активировать СМС-уведомления и установить лимиты на операции, передает РИА Новости.

Водителям рассказали, как отличить поддельный бензин

В некоторых регионах до сих пор существует риск наткнуться на некачественный или поддельный бензин на автозаправках. Эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов рассказал, как отличить такое топливо.

В первую очередь стоит обратить внимание на поведение машины во время запуска и при движении.

«Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина — высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему», — объяснил эксперт РИА Новости.

Также следует время от времени проверять цвет и запах выхлопа. Плохое топливо вызывает густой и темный дым, оставляет налет на свечах зажигания.

По словам Ершова, способов распознать подделку до заправки не так много. Можно немного бензина налить на салфетку — при испарении качественный уйдет без следа, плохой оставит жирные пятна и резкий запах химии.

Однако лучше всего заправляться на АЗС известных брендов и с высокой оборачиваемостью.

Выбрать автошколу станет проще

Президент Владимир Путин подписал новый закон об автошколах. Теперь за качеством обучения в этих школах будет следить МВД.

Для автошкол также установят особые правила, по которым будут оценивать, насколько хорошо они работают. Ожидается, что эти изменения помогут людям лучше выбирать автошколы и получать более полезные навыки вождения.

Инициатором закона стало правительство России. МВД теперь должно разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. Данные о качестве обучения будут публиковать в интернете, что позволит любому, кто готовится сдавать на права, выбрать наилучшую из доступных школ.

В конечном итоге закон должен повысить качество подготовки водителей. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

ЕГЭ по истории станет обязательным

Уже в 2027/2028 учебном году ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них:

  • социология;

  • юриспруденция;

  • конфликтология;

  • публичная политика и социальные науки;

  • реклама и связи с общественностью;

  • сервис и другие.

ЕГЭ по истории закрепят в перечне вступительных испытаний. По закону университеты должны определиться с выбором своих вступительных испытаний до 20 января 2026 года.

Идею о том, что всем студентам гуманитарных специальностей стоит сдавать экзамен по истории, ранее поддержал президент Владимир Путин. Документ об обязательном ЕГЭ по истории будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Синоптик рассказал, когда в России наступит зима

В центре Европейской России декабрь будет теплым, температура превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Москве в начале месяца осадков и снегопадов не ожидается из-за высокого давления.

На Северо-Западе и в Центральном федеральном округе температура будет ниже нормы на 4–8 градусов. А вот теплее всего будет на Урале: в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8–10 градусов, но возможны неблагоприятные метеоусловия.

В Свердловской, Тюменской областях и на юге Урала возможны мокрый снег и гололед.

В самолетах по всему миру нашли опасную ошибку

Компания Airbus отозвала тысячи самолетов A320 из-за дефекта в системе управления полетом, вызванного солнечным излучением. Это искажает критически важные данные, делая полеты небезопасными.

Уже отменены десятки рейсов в аэропортах по всему миру. Компания извинилась и пообещала устранить проблему.

В Казахстане и Франции вылеты A320 задерживаются для обновления ПО. Министр транспорта Франции Филипп Табаро подчеркнул, что безопасность пассажиров — абсолютный приоритет.

В Японии отмена рейсов затронула 9,5 тысячи пассажиров, проверка каждого самолета занимает около четырех часов.

В Росавиации сообщили, что директива Airbus по обновлению ПО не касается Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.

Россиянка чуть не погибла в Таиланде во время заплыва на каяке

На Пхукете россиянка получила травмы во время прогулки на каяке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Туристка отправилась на водную прогулку на каяке. Внезапно поднялись волны и ветер, а течение усилилось. Из-за этого каяк выбросило на прибрежные скалы.

К счастью, женщина была в спасательном жилете и с телефоном в чехле, что помогло ей спастись. Она отправила геолокацию своим близким, которые вызвали экстренные службы.

Из-за инцидента туристка повредила кожу на руке и ноге. Медики оказали ей необходимую помощь.

Собака взорвала квартиру в Новосибирске

В многоквартирном доме в Новосибирске сегодня случился взрыв. Информацию об этом NGS.RU подтвердили в региональном МЧС.

От нагрева баллончик разгерметизировался | Источник: МЧС Новосибирской области / TelegramОт нагрева баллончик разгерметизировался | Источник: МЧС Новосибирской области / Telegram

От нагрева баллончик разгерметизировался

Источник:

МЧС Новосибирской области / Telegram

«Хозяин квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки, об этом свидетельствуют следы зубов. От нагрева баллончик разгерметизировался. Повезло, что произошло самозатухание огня — ущерб имущества мог быть иным», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Виновником инцидента считают собаку

Источник:

МЧС Новосибирской области / Telegram

Взрывной волной были выбиты окна и дверь в подъезд. Сам питомец, к счастью, выжил, так как успел спрятаться на балконе. Огонь частично повредил кухонный гарнитур и обои.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.

Много интересного происходит и в мире шоу-бизнеса. Макан (Андрей Косолапов) ушел служить в армию. Рэпер Джиган пытается вернуть Оксану Самойлову, а Григорий Лепс ждет детей от 19-летней невесты. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв МЧС Собака ГАЗ Мошенник Андрей Чибис Бензин Топливо ЕГЭ Погода Роман Вильфанд Автошкола Водительские права Самолет Отмена авиарейсов Туризм Таиланд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Неужели кто то в это верит?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление