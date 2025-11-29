В Новосибирске пес устроил взрыв в квартире, пока хозяина не было дома: новости 29 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 ноября.
Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников
Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подверглась вымогательству и шантажу со стороны мошенников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности рассказал глава региона.
По его словам, всё началось с попытки получить «банальный код для доставки», после чего последовали шантаж, угрозы и профессионально выстроенное психологическое давление на его дочь и семью.
«Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги», — сказал губернатор в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Чибис добавил, что угрозы продолжаются по сей день. Аферисты присылают фейковые сообщения в соцсетях.
Сейчас правоохранительные органы занимаются этим делом. Глава региона отметил, что решил поделиться произошедшим с общественностью, чтобы предостеречь других от возможного мошенничества.
Адвокат назвал главные шаги при краже денег с карты
При краже денег с банковской карты нужно немедленно заблокировать ее, сообщил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин. Затем следует подать заявление в банк для аннулирования несанкционированных операций и возврата средств.
Банк обязан вернуть деньги, если клиент уведомил его о краже в течение следующего дня после подозрительной операции и соблюдал правила безопасности.
После этого необходимо обратиться в полицию с подробным описанием преступления. Возбудив уголовное дело, следует подать гражданский иск о взыскании средств с причастных лиц. Дополнительно рекомендуется подать аналогичный иск в суд общей юрисдикции.
Для повышения безопасности средств Талызин советует не сообщать полные данные карты, активировать СМС-уведомления и установить лимиты на операции, передает РИА Новости.
Водителям рассказали, как отличить поддельный бензин
В некоторых регионах до сих пор существует риск наткнуться на некачественный или поддельный бензин на автозаправках. Эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов рассказал, как отличить такое топливо.
В первую очередь стоит обратить внимание на поведение машины во время запуска и при движении.
«Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина — высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему», — объяснил эксперт РИА Новости.
Также следует время от времени проверять цвет и запах выхлопа. Плохое топливо вызывает густой и темный дым, оставляет налет на свечах зажигания.
По словам Ершова, способов распознать подделку до заправки не так много. Можно немного бензина налить на салфетку — при испарении качественный уйдет без следа, плохой оставит жирные пятна и резкий запах химии.
Однако лучше всего заправляться на АЗС известных брендов и с высокой оборачиваемостью.
Выбрать автошколу станет проще
Президент Владимир Путин подписал новый закон об автошколах. Теперь за качеством обучения в этих школах будет следить МВД.
Для автошкол также установят особые правила, по которым будут оценивать, насколько хорошо они работают. Ожидается, что эти изменения помогут людям лучше выбирать автошколы и получать более полезные навыки вождения.
Инициатором закона стало правительство России. МВД теперь должно разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. Данные о качестве обучения будут публиковать в интернете, что позволит любому, кто готовится сдавать на права, выбрать наилучшую из доступных школ.
В конечном итоге закон должен повысить качество подготовки водителей. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
ЕГЭ по истории станет обязательным
Уже в 2027/2028 учебном году ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них:
социология;
юриспруденция;
конфликтология;
публичная политика и социальные науки;
реклама и связи с общественностью;
сервис и другие.
ЕГЭ по истории закрепят в перечне вступительных испытаний. По закону университеты должны определиться с выбором своих вступительных испытаний до 20 января 2026 года.
Идею о том, что всем студентам гуманитарных специальностей стоит сдавать экзамен по истории, ранее поддержал президент Владимир Путин. Документ об обязательном ЕГЭ по истории будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Синоптик рассказал, когда в России наступит зима
В центре Европейской России декабрь будет теплым, температура превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Москве в начале месяца осадков и снегопадов не ожидается из-за высокого давления.
На Северо-Западе и в Центральном федеральном округе температура будет ниже нормы на 4–8 градусов. А вот теплее всего будет на Урале: в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8–10 градусов, но возможны неблагоприятные метеоусловия.
В Свердловской, Тюменской областях и на юге Урала возможны мокрый снег и гололед.
В самолетах по всему миру нашли опасную ошибку
Компания Airbus отозвала тысячи самолетов A320 из-за дефекта в системе управления полетом, вызванного солнечным излучением. Это искажает критически важные данные, делая полеты небезопасными.
Уже отменены десятки рейсов в аэропортах по всему миру. Компания извинилась и пообещала устранить проблему.
В Казахстане и Франции вылеты A320 задерживаются для обновления ПО. Министр транспорта Франции Филипп Табаро подчеркнул, что безопасность пассажиров — абсолютный приоритет.
В Японии отмена рейсов затронула 9,5 тысячи пассажиров, проверка каждого самолета занимает около четырех часов.
В Росавиации сообщили, что директива Airbus по обновлению ПО не касается Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.
Россиянка чуть не погибла в Таиланде во время заплыва на каяке
На Пхукете россиянка получила травмы во время прогулки на каяке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Туристка отправилась на водную прогулку на каяке. Внезапно поднялись волны и ветер, а течение усилилось. Из-за этого каяк выбросило на прибрежные скалы.
К счастью, женщина была в спасательном жилете и с телефоном в чехле, что помогло ей спастись. Она отправила геолокацию своим близким, которые вызвали экстренные службы.
Из-за инцидента туристка повредила кожу на руке и ноге. Медики оказали ей необходимую помощь.
Собака взорвала квартиру в Новосибирске
В многоквартирном доме в Новосибирске сегодня случился взрыв. Информацию об этом NGS.RU подтвердили в региональном МЧС.
«Хозяин квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки, об этом свидетельствуют следы зубов. От нагрева баллончик разгерметизировался. Повезло, что произошло самозатухание огня — ущерб имущества мог быть иным», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Взрывной волной были выбиты окна и дверь в подъезд. Сам питомец, к счастью, выжил, так как успел спрятаться на балконе. Огонь частично повредил кухонный гарнитур и обои.
Другие новости
Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.
Много интересного происходит и в мире шоу-бизнеса. Макан (Андрей Косолапов) ушел служить в армию. Рэпер Джиган пытается вернуть Оксану Самойлову, а Григорий Лепс ждет детей от 19-летней невесты. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.