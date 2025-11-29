В Новосибирске пес устроил взрыв в квартире, пока хозяина не было дома: новости 29 ноября

Сам пес выжил во время взрыва

«Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги», — сказал губернатор в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

По его словам, всё началось с попытки получить «банальный код для доставки», после чего последовали шантаж, угрозы и профессионально выстроенное психологическое давление на его дочь и семью.

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 ноября.

Чибис добавил, что угрозы продолжаются по сей день. Аферисты присылают фейковые сообщения в соцсетях.

Сейчас правоохранительные органы занимаются этим делом. Глава региона отметил, что решил поделиться произошедшим с общественностью, чтобы предостеречь других от возможного мошенничества.

Адвокат назвал главные шаги при краже денег с карты

При краже денег с банковской карты нужно немедленно заблокировать ее, сообщил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин. Затем следует подать заявление в банк для аннулирования несанкционированных операций и возврата средств.

Банк обязан вернуть деньги, если клиент уведомил его о краже в течение следующего дня после подозрительной операции и соблюдал правила безопасности.

После этого необходимо обратиться в полицию с подробным описанием преступления. Возбудив уголовное дело, следует подать гражданский иск о взыскании средств с причастных лиц. Дополнительно рекомендуется подать аналогичный иск в суд общей юрисдикции.

Для повышения безопасности средств Талызин советует не сообщать полные данные карты, активировать СМС-уведомления и установить лимиты на операции, передает РИА Новости.

Водителям рассказали, как отличить поддельный бензин

В некоторых регионах до сих пор существует риск наткнуться на некачественный или поддельный бензин на автозаправках. Эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов рассказал, как отличить такое топливо.

В первую очередь стоит обратить внимание на поведение машины во время запуска и при движении.

«Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина — высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему», — объяснил эксперт РИА Новости.

Также следует время от времени проверять цвет и запах выхлопа. Плохое топливо вызывает густой и темный дым, оставляет налет на свечах зажигания.

По словам Ершова, способов распознать подделку до заправки не так много. Можно немного бензина налить на салфетку — при испарении качественный уйдет без следа, плохой оставит жирные пятна и резкий запах химии.

Однако лучше всего заправляться на АЗС известных брендов и с высокой оборачиваемостью.

Выбрать автошколу станет проще

Президент Владимир Путин подписал новый закон об автошколах. Теперь за качеством обучения в этих школах будет следить МВД.

Для автошкол также установят особые правила, по которым будут оценивать, насколько хорошо они работают. Ожидается, что эти изменения помогут людям лучше выбирать автошколы и получать более полезные навыки вождения.

Инициатором закона стало правительство России. МВД теперь должно разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. Данные о качестве обучения будут публиковать в интернете, что позволит любому, кто готовится сдавать на права, выбрать наилучшую из доступных школ.

В конечном итоге закон должен повысить качество подготовки водителей. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

ЕГЭ по истории станет обязательным

Уже в 2027/2028 учебном году ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них:

социология;

юриспруденция;

конфликтология;

публичная политика и социальные науки;

реклама и связи с общественностью;

сервис и другие.

ЕГЭ по истории закрепят в перечне вступительных испытаний. По закону университеты должны определиться с выбором своих вступительных испытаний до 20 января 2026 года.

Идею о том, что всем студентам гуманитарных специальностей стоит сдавать экзамен по истории, ранее поддержал президент Владимир Путин. Документ об обязательном ЕГЭ по истории будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Синоптик рассказал, когда в России наступит зима

В центре Европейской России декабрь будет теплым, температура превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Москве в начале месяца осадков и снегопадов не ожидается из-за высокого давления.

На Северо-Западе и в Центральном федеральном округе температура будет ниже нормы на 4–8 градусов. А вот теплее всего будет на Урале: в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8–10 градусов, но возможны неблагоприятные метеоусловия.

В Свердловской, Тюменской областях и на юге Урала возможны мокрый снег и гололед.

В самолетах по всему миру нашли опасную ошибку

Компания Airbus отозвала тысячи самолетов A320 из-за дефекта в системе управления полетом, вызванного солнечным излучением. Это искажает критически важные данные, делая полеты небезопасными.

Уже отменены десятки рейсов в аэропортах по всему миру. Компания извинилась и пообещала устранить проблему.

В Казахстане и Франции вылеты A320 задерживаются для обновления ПО. Министр транспорта Франции Филипп Табаро подчеркнул, что безопасность пассажиров — абсолютный приоритет.

В Японии отмена рейсов затронула 9,5 тысячи пассажиров, проверка каждого самолета занимает около четырех часов.

В Росавиации сообщили, что директива Airbus по обновлению ПО не касается Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.

Россиянка чуть не погибла в Таиланде во время заплыва на каяке

На Пхукете россиянка получила травмы во время прогулки на каяке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Туристка отправилась на водную прогулку на каяке. Внезапно поднялись волны и ветер, а течение усилилось. Из-за этого каяк выбросило на прибрежные скалы.

К счастью, женщина была в спасательном жилете и с телефоном в чехле, что помогло ей спастись. Она отправила геолокацию своим близким, которые вызвали экстренные службы.

Из-за инцидента туристка повредила кожу на руке и ноге. Медики оказали ей необходимую помощь.

Собака взорвала квартиру в Новосибирске

В многоквартирном доме в Новосибирске сегодня случился взрыв. Информацию об этом NGS.RU подтвердили в региональном МЧС.