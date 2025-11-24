«Вам просто больше всех не повезло!» Матери разорванного бродячими псами сына чиновники выплатят 845 тысяч

Артему был 31 год Источник: предоставлено родственниками Артема Д.

Теперь жители Воронежа уже точно знают, и этот факт доказан в суде, что бродячие псы в Воронеже убивают людей. Факт 1 июля 2025-го был установлен судьей Советского суда Валентиной Зелениной, 30 сентября его подтвердила судья областного Людмила Кузнецова. Решение вступило в законную силу. В ночь с 31 мая на 1 июня 2023-го во дворе жилой пятиэтажки стая безнадзорных псов разорвала Артема Д. — до своего дома в переулке по соседству он не дошел несколько метров. Теперь по решению двух судов мэрия Воронежа в лице управы Советского района обязана выплатить его маме 845 тысяч 975 рублей: 145 тысяч 975 — возмещение расходов на похороны сына и еще 700 тысяч — компенсация морального вреда. Администрация города проходила третьим лицом, как и ее управление экологии (отвечает за порядок с бродячими псами в Воронеже), областное управление ветеринарии (отвечает в масштабах региона) и ИП Саунина Наталия Анатольевна (отловщик, на тот момент работавший по контракту с управой в Советском районе). Это те структуры, которые должны были предотвратить трагедию, но не сделали этого. *** Мама Артема и ее адвокат просили 2 миллиона, судья Валентина Зеленина не признала эту сумму разумной, только дело не в сумме. Миллионы «моральных» в судебной практике, скорее, исключение, дело, повторюсь, в факте. Что хоть кого-то признали виновными в подобном деле. Остались клочки Артему Д. был 31 год. Единственный сын родителей-инвалидов: отец после инфаркта, мать — после трех инсультов, и после гибели сына ее ударит четвертый. Семья держалась на нем — парень отслужил в секретных войсках в морфлоте, работал на производстве детской мебели. А весь дом был украшен диковинами, сделанными его руками, — из дерева и железа. В тот вечер 31 мая 2023-го Артем пошел к другу, домой он не вернулся. Родные заволновались, но шум поднимать не стали: взрослый человек, холостой и симпатичный… То, что осталось от Темы и от его одежды, рано утром нашел один из местных жителей: растерзанное тело и клочки ткани.

Тело растерзанного собаками Артема нашли под окнами многоэтажки. Жители говорят, что слышали в ту ночь только лай, а криков о помощи — нет Источник: предоставлено родственниками Артема Д.

Артем лежал лицом в землю, брюки приспущены, видимо, пытался отползти, отбиваясь. Когда я в январе 2024-го туда приезжала, метрах в 30, на мусорке, копалась собачья стая — с потомством.

Артем мастерил это сам… Источник: предоставлено родственниками Артема Д. … его поделками украшен весь родительский дом Источник: предоставлено родственниками Артема Д.

О дикой истории я узнала случайно, занимаясь большим журналистским расследованием, в котором в итоге доказала, почему ОСВВ* — для наших чиновников не реальное решение проблемы, а «стирка» денег — бюджетных и из карманов доверчивых граждан. Один из читателей сообщил мне тогда, что вот того парня, чье тело 1 июня 2023-го нашли в Воронеже с перегрызенным горлом, его на самом деле растерзали бродячие собаки, только историю старательно замыливают. И да, подтверждаю, очень похоже на то, что замыливали, замылили и продолжают это делать.

Всё, что осталось от одежды Артема Источник: предоставлено родственниками Артема Д.

Сколько стоит ОСВВ (на примере Воронежа) Итак, цена жизни человека, убитого стаей бродячих псов, — 700 тысяч рублей. Расходы на его похороны не в счет. А теперь о том, во сколько горожанам обходится программа, которая должна, но не решает проблему бездомных животных. За безнадзорных собак на просторах российских городов и весей отвечают муниципалитеты — администрации городов, районов, округов. Отлов, стерилизация, вакцинация, приюты, там где они есть, — всё это оплачивается из бюджета региона, из наших налогов. Регион дает деньги муниципалам, те оплачивают процедуры по программе ОСВВ. Вот Воронежская область: 2020 год — на ОСВВ в масштабах региона потратили 20 000 000;

2021-й — 26 748 100;

2022-й — 41 625 0004;

2023-й — 41 625 000;

2024-й — 103 303 000. Только за последние пять лет — больше 230 миллионов рублей. Сам приют, к слову, стоил казне порядка 150 миллионов и на этапе строительства оскандалился массой нарушений и разборками с прокуратурой. Но он рассчитан всего на 250 собак. В мэрии Воронежа редакции Voronezh1.ru сообщили, что сейчас в городе ориентировочно около 3 тысяч бродячих собак. Между тем в начале 2024-го были опубликованы данные областного управления ветеринарии — на тот момент в Воронеже специалисты насчитали порядка 12,5 тысячи безнадзорных псов. За весь 2023-й в Воронеже изловили 1223 бездомных собаки, в 2024-м — 1127, с начала нынешнего — чуть больше 400, итого меньше трех тысяч. При этом практически всех собак после проведения процедуры ОСВВ выпустили обратно: новых хозяев, начиная аж с 2021-го, нашли менее чем двумстам. С диагнозами «немотивированная агрессивность» и «лидер стаи» на гособеспечении сейчас около 400 штук. Мэрия оплачивает содержание таких собак у частников, так как мест в муниципальном приюте не хватает. Ни одну из отловленных собак (а их, как правило, ловят после нападений на людей) не усыпили. Естественной смертью умерли единицы (в 2023-м — шесть, в первом полугодии 2024-го — две). Внимание, вопрос. Куда за неполные три года с улиц Воронежа испарились почти 9 тысяч бродячих псов? На этот вопрос в правительстве мне отвечали так: «Численность сократилась, потому что животные стерилизованы, больше не плодятся. В этом суть программы ОСВВ». Но почему-то ходить по улицам города безопаснее не становится, мы регулярно пишем о нападениях бродячих собак на людей. И кстати, еще немного о деньгах. По данным мэрии Воронежа, каждый день из своих карманов горожане платят в общей сложности порядка 200 тысяч рублей на содержание тех 400 собак, которых посадили на пожизненное гособеспечение из-за немотивированной агрессивности. В год это 78 миллионов. И понятно, что не бродячие псы получают эти деньги, ведь именно их хотят представить виноватыми во всем и приговорить к расстрелу. За каждую трагедию должны отвечать конкретные люди. Вопрос бродячих животных в Воронеже, например, находится в ведении городского управления экологии, которое возглавляет Галина Воробьева, однако курирует это направление, выступая амбассадором программы ОСВВ, вице-мэр Людмила Бородина. Последняя недавно публично пожаловалась на воронежцев, что они не ценят работу чиновников. Думается, как только горожане смогут спокойно ходить по городским улицам, не рискуя встретиться с агрессивной стаей, благодарности к чиновникам они будут испытывать куда больше. «Хищные животные, в том числе собаки» У меня до сих пор хранится копия заключения судебно-медицинских экспертов о причинах смерти Артема. Описание ран и характера травм — на 60 страницах: они были по всему телу, читать это невозможно. На голове, пояснице, шее, животе… Критическими стали укусы в крупные артерии в районе подмышечной впадины и плеча. Вывод экспертов: Артем умер — истек кровью — от укусов «хищных животных, в том числе собак». Формулировка именно такая, только ни крокодилов, ни даже «тысяч маленьких медвежат» на воронежской улице Машиностроителей, 92 местные жители не встречали ни разу. А вот от бродячих псин спасались бегством (взрослые и дети), отбивались от их зубов регулярно и жаловались в мэрию. Об этом люди в январе 2024-го рассказывали мне и после подтвердили в суде. Вот выдержки из решения Советского с показаниями нескольких свидетелей: «В то время во дворах постоянно была стая собак. Утром их всегда было меньше, обычно стая выходила после обеда. Они кидались на людей, она сама сталкивалась с этим. К мусорке было невозможно подойти. На детской площадке тоже обычно было много собак. Один раз собаки порвали ей куртку. Это было незадолго до нападения (на Артема. — Прим. ред.). Через неделю или полторы собак забрали. Позже их вернули, но уже чипированными. Однако это не помогло, потому что собак стало только больше, появились щенята (во время процедур ОСВВ псов вообще-то должны стерилизовать и кастрировать за бюджетные, то есть наши с вами деньги. — Прим. ред.). В ночь, когда произошла трагедия, ее муж рано утром пошел на работу. Он и увидел, что (Артема. — Прим. ред.) разорвали собаки. Ближе к обеду место, где был труп, засыпали песком, но собаки продолжали рыть это место. В песке были следы крови, она видела это сама».

Это Северный район, Лизюкова. Порой кажется, что Воронеж — город для бродячих собак, а не людей Источник: читатель Voronezh1.ru