«Вам просто больше всех не повезло!» Матери разорванного бродячими псами сына чиновники выплатят 845 тысяч

Теперь жители Воронежа уже точно знают, и этот факт доказан в суде, что бродячие псы в Воронеже убивают людей. Факт 1 июля 2025-го был установлен судьей Советского суда Валентиной Зелениной, 30 сентября его подтвердила судья областного Людмила Кузнецова. Решение вступило в законную силу. В ночь с 31 мая на 1 июня 2023-го во дворе жилой пятиэтажки стая безнадзорных псов разорвала Артема Д. — до своего дома в переулке по соседству он не дошел несколько метров. Теперь по решению двух судов мэрия Воронежа в лице управы Советского района обязана выплатить его маме 845 тысяч 975 рублей: 145 тысяч 975 — возмещение расходов на похороны сына и еще 700 тысяч — компенсация морального вреда. Администрация города проходила третьим лицом, как и ее управление экологии (отвечает за порядок с бродячими псами в Воронеже), областное управление ветеринарии (отвечает в масштабах региона) и ИП Саунина Наталия Анатольевна (отловщик, на тот момент работавший по контракту с управой в Советском районе). Это те структуры, которые должны были предотвратить трагедию, но не сделали этого.
***
Мама Артема и ее адвокат просили 2 миллиона, судья Валентина Зеленина не признала эту сумму разумной, только дело не в сумме. Миллионы «моральных» в судебной практике, скорее, исключение, дело, повторюсь, в факте. Что хоть кого-то признали виновными в подобном деле.
Остались клочки
Артему Д. был 31 год. Единственный сын родителей-инвалидов: отец после инфаркта, мать — после трех инсультов, и после гибели сына ее ударит четвертый. Семья держалась на нем — парень отслужил в секретных войсках в морфлоте, работал на производстве детской мебели. А весь дом был украшен диковинами, сделанными его руками, — из дерева и железа. В тот вечер 31 мая 2023-го Артем пошел к другу, домой он не вернулся. Родные заволновались, но шум поднимать не стали: взрослый человек, холостой и симпатичный… То, что осталось от Темы и от его одежды, рано утром нашел один из местных жителей: растерзанное тело и клочки ткани.
Артем лежал лицом в землю, брюки приспущены, видимо, пытался отползти, отбиваясь. Когда я в январе 2024-го туда приезжала, метрах в 30, на мусорке, копалась собачья стая — с потомством.
О дикой истории я узнала случайно, занимаясь большим журналистским расследованием, в котором в итоге доказала, почему ОСВВ* — для наших чиновников не реальное решение проблемы, а «стирка» денег — бюджетных и из карманов доверчивых граждан. Один из читателей сообщил мне тогда, что вот того парня, чье тело 1 июня 2023-го нашли в Воронеже с перегрызенным горлом, его на самом деле растерзали бродячие собаки, только историю старательно замыливают. И да, подтверждаю, очень похоже на то, что замыливали, замылили и продолжают это делать.
Сколько стоит ОСВВ (на примере Воронежа)
Итак, цена жизни человека, убитого стаей бродячих псов, — 700 тысяч рублей. Расходы на его похороны не в счет. А теперь о том, во сколько горожанам обходится программа, которая должна, но не решает проблему бездомных животных. За безнадзорных собак на просторах российских городов и весей отвечают муниципалитеты — администрации городов, районов, округов. Отлов, стерилизация, вакцинация, приюты, там где они есть, — всё это оплачивается из бюджета региона, из наших налогов. Регион дает деньги муниципалам, те оплачивают процедуры по программе ОСВВ. Вот Воронежская область:
2020 год — на ОСВВ в масштабах региона потратили 20 000 000;
2021-й — 26 748 100;
2022-й — 41 625 0004;
2023-й — 41 625 000;
2024-й — 103 303 000.
Только за последние пять лет — больше 230 миллионов рублей.
Сам приют, к слову, стоил казне порядка 150 миллионов и на этапе строительства оскандалился массой нарушений и разборками с прокуратурой. Но он рассчитан всего на 250 собак. В мэрии Воронежа редакции Voronezh1.ru сообщили, что сейчас в городе ориентировочно около 3 тысяч бродячих собак. Между тем в начале 2024-го были опубликованы данные областного управления ветеринарии — на тот момент в Воронеже специалисты насчитали порядка 12,5 тысячи безнадзорных псов.
За весь 2023-й в Воронеже изловили 1223 бездомных собаки, в 2024-м — 1127, с начала нынешнего — чуть больше 400, итого меньше трех тысяч. При этом практически всех собак после проведения процедуры ОСВВ выпустили обратно: новых хозяев, начиная аж с 2021-го, нашли менее чем двумстам. С диагнозами «немотивированная агрессивность» и «лидер стаи» на гособеспечении сейчас около 400 штук. Мэрия оплачивает содержание таких собак у частников, так как мест в муниципальном приюте не хватает. Ни одну из отловленных собак (а их, как правило, ловят после нападений на людей) не усыпили. Естественной смертью умерли единицы (в 2023-м — шесть, в первом полугодии 2024-го — две).
Внимание, вопрос. Куда за неполные три года с улиц Воронежа испарились почти 9 тысяч бродячих псов? На этот вопрос в правительстве мне отвечали так: «Численность сократилась, потому что животные стерилизованы, больше не плодятся. В этом суть программы ОСВВ». Но почему-то ходить по улицам города безопаснее не становится, мы регулярно пишем о нападениях бродячих собак на людей.
И кстати, еще немного о деньгах. По данным мэрии Воронежа, каждый день из своих карманов горожане платят в общей сложности порядка 200 тысяч рублей на содержание тех 400 собак, которых посадили на пожизненное гособеспечение из-за немотивированной агрессивности. В год это 78 миллионов. И понятно, что не бродячие псы получают эти деньги, ведь именно их хотят представить виноватыми во всем и приговорить к расстрелу. За каждую трагедию должны отвечать конкретные люди.
Вопрос бродячих животных в Воронеже, например, находится в ведении городского управления экологии, которое возглавляет Галина Воробьева, однако курирует это направление, выступая амбассадором программы ОСВВ, вице-мэр Людмила Бородина. Последняя недавно публично пожаловалась на воронежцев, что они не ценят работу чиновников. Думается, как только горожане смогут спокойно ходить по городским улицам, не рискуя встретиться с агрессивной стаей, благодарности к чиновникам они будут испытывать куда больше.
«Хищные животные, в том числе собаки»
У меня до сих пор хранится копия заключения судебно-медицинских экспертов о причинах смерти Артема. Описание ран и характера травм — на 60 страницах: они были по всему телу, читать это невозможно. На голове, пояснице, шее, животе… Критическими стали укусы в крупные артерии в районе подмышечной впадины и плеча.
Вывод экспертов: Артем умер — истек кровью — от укусов «хищных животных, в том числе собак». Формулировка именно такая, только ни крокодилов, ни даже «тысяч маленьких медвежат» на воронежской улице Машиностроителей, 92 местные жители не встречали ни разу. А вот от бродячих псин спасались бегством (взрослые и дети), отбивались от их зубов регулярно и жаловались в мэрию. Об этом люди в январе 2024-го рассказывали мне и после подтвердили в суде. Вот выдержки из решения Советского с показаниями нескольких свидетелей:
«В то время во дворах постоянно была стая собак. Утром их всегда было меньше, обычно стая выходила после обеда. Они кидались на людей, она сама сталкивалась с этим. К мусорке было невозможно подойти. На детской площадке тоже обычно было много собак. Один раз собаки порвали ей куртку. Это было незадолго до нападения (на Артема. — Прим. ред.). Через неделю или полторы собак забрали. Позже их вернули, но уже чипированными. Однако это не помогло, потому что собак стало только больше, появились щенята (во время процедур ОСВВ псов вообще-то должны стерилизовать и кастрировать за бюджетные, то есть наши с вами деньги. — Прим. ред.). В ночь, когда произошла трагедия, ее муж рано утром пошел на работу. Он и увидел, что (Артема. — Прим. ред.) разорвали собаки. Ближе к обеду место, где был труп, засыпали песком, но собаки продолжали рыть это место. В песке были следы крови, она видела это сама».
«Он встал рано утром на работу, вышел из дома за кофе и увидел, как во дворе стояли два полицейских. Рядом с ними увидел труп человека, который был весь разодран и расцарапан. Труп лежал лицом вниз. На обратном пути он увидел половину лица, понял, что это (Артем. — Прим. ред.). Он общался с ним пару раз. Когда вернулся домой, сказал супруге, чтобы она не выходила из дома. Это было в 6 утра <…> В ту ночь он был дома. Слышал лай собак всю ночь. <…> Труп был разодран, поэтому он предположил, что это собака. Там были следы именно диких животных. У них во дворе было много собак, поэтому он и предположил, что это они. После произошедшего к ним приходили журналисты, но не полицейские».
И вот еще из решения суда: «В материалы дела представлен журнал учета заявок на отлов безнадзорных животных, согласно которому имеется заявка под № 234 от 01.06.2023 года по улице Машиностроителей, д. 32 (возможно, опечатка. — Прим. ред.) о нападении стаи собак на человека (семь особей). Из представленного в материалы дела журнала усматривается, что ранее этой даты также поступали заявки от жителей Советского района <…> о появлении стаи собак без владельцев».
«Конституционное право на охрану здоровья»
Решающим для судов обеих инстанций стало именно заключение судмедэкспертов, и их вывод безусловен, цитирую и обращаю внимание еще раз: «Таким образом, смерть (Артема. — Прим. ред.) наступила в результате ранения зубами и когтями хищного животного(-ых), в том числе собаки».
Рядом с пятиэтажкой, где погиб Артем, много других домов, окруженных частным сектором. Неподалеку гимназия № 6. И стая диких хищников, способных заживо съесть человека.
— Они и сейчас там, эти бродячие псы. Штук шесть, думаю, точно, — говорит мне бабушка Темы Любовь Дмитриевна, которая по сути и начала всю историю с судами в память о внуке. — Если бы вы знали, Татьяна, как тяжело нам это далось… Прокуроры не поддержали, говорили, что якобы «недостаточно доказательств». А сколько гадостей с той стороны мы услышали! Мол, на Артема бойцовскую собаку кто-то натравил. Но судьи были жестокими. Спрашивали их, читали ли они заключение экспертов. Те: «Чита-а-ли». И что же, говорит судья, по вашему мнению, там были за хищные животные, ведь медведи и лисы по городу не ходят? Они молчали, ответить-то нечего.
В показаниях свидетели отмечали, что ни у кого в округе бойцовских псов не видели — у всех обычные маленькие собаки. Но судья Валентина Зеленина на всякий случай чиновникам напомнила: «Статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации гарантировано право каждого на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. При этом обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения является одним из основных условий реализации названных конституционных гарантий».
Стаи полудиких хищников, рыскающие по городу, с букетом заразы и паразитов, — «гарантия», мягко скажем, ненадежная.
Теперь по поводу того, что после гибели Артема во двор дома, где его загрызла стая, «приходили журналисты, но не полицейские» — да, приходили я и фотокор. Дело об убийстве, которое возбуждал следком, после заключения судмедэкспертов прекратили «в связи с отсутствием события преступления». Это логично: убить по прямой логике закона может человек, а «человеки» Артема в прямом смысле не убивали, но…
«Вам просто не повезло»
Имея на руках экспертное подтверждение, что Артема заживо съела стая хищников, «в том числе собаки», за которых на тот момент отвечала мэрия в лице управы, следком отказал в делах о халатности и оказании небезопасных услуг.
— Когда я спросила следователя: «Что же, за смерть Артема так никого и не накажут?» — он показал на шкаф. «Видите, — говорит, — сколько папок? Это всё по бездомным собакам жалобы. Что с ними поделаешь? А вам просто больше всех не повезло». Это нормально?!
Хотя, если бы сажали за такое виновных чиновников, то не гибли бы дети и взрослые по России, как это произошло в Якутске, Ставрополе, а недавно в Красноярске, от бездомных собак. А то получается, всё, что могут власти, — принимать законы по всей стране об отстреле животных. Смертная казнь собакам за то, что не доделали чиновники? Ведь именно они переводят стрелки и требуют наказания для животных. Когда начнут отвечать чиновники, которые на наши деньги должны наводить порядок в своих городах?
Помню, когда я в свое время делала журналистский запрос по этому поводу, тему ответственности чиновников в воронежском региональном СУ СКР обошли — включили игнор. Зато особо отметили, что в крови Артема нашли алкоголь и наркотическое вещество. То есть пьяных скармливать бродячим псам можно? А как же это — гуманность? Хотя стоп. О какой гуманности мы сегодня говорим?
***
Я жму руки мужественным женщинам, которые довели эту мучительную, унизительную борьбу с системой до конца: маме Артема Ларисе Викторовне и ее адвокату Инне Зениной, бабушке Любови Дмитриевне, тете Александре Ивановне. Больное сердце отца не справилось: через 10 месяцев после страшной гибели сына он умер. Представители мэрии, управы, управлений экологии и ветеринарии, отловщик — все в судах горячо возражали и…
— …Перед нами никто не извинился, о чем вы, — это от бабушки.
Я желаю близким Артема сил довести всё до финала: с решениями судов на руках добиваться возбуждения уголовного дела и наказания для виновных в загубленной жизни, принесенной на алтарь лицемерия и жадности. Смертельная халатность — до пяти лет колонии, оказание небезопасных услуг — до шести. Voronezh1.ru оглаской поддержит.
Как подать в суд за нападение бродячей собаки
Родные погибшего Артема Д. из Воронежа подавали иск к Советской управе города, однако, когда собаки загрызли Артема, еще действовала контрактная система: управы заключали контракты с отловщиками. Сейчас отловом бродячих псов занимается муниципальный приют.
— Судебная практика исходила и исходит из того, что ответственность за вред, причиненный безнадзорными животными, несет муниципалитет, — объясняет адвокат Евгений Ермилов. — Если сейчас в вашем городе, как и в Воронеже, управы не заключают контракты, то я бы предъявлял гражданский иск напрямую к администрации города. Наличие муниципального питомника, напрямую занимающегося отловом, не снимает с мэрии ответственность. Если только этому питомнику не переданы именно муниципальные функции по контролю за безнадзорными животными, но здесь нужно смотреть его устав и положение. Поэтому можно предъявлять иск о компенсации морального вреда к администрации муниципального образования — города, района, округа, а суд уже разберется. Предъявлять следует в районный суд либо по месту жительства пострадавшего, либо по месту нахождения администрации. Нужно указывать обстоятельства происшествия и размер морального вреда, который необходимо взыскать, исходя из тяжести телесных повреждений. Обязательно нужно сохранить все справки, чеки о расходах на лекарства, и хорошо бы заручиться фото- и видеоподтверждениями, найти очевидцев происшествия.
От себя добавим: обязательно судитесь!
* ОСВВ — сокращенно от «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в естественную среду обитания».