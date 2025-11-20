Житель Москвы упал с девятого этажа и выжил: новости 20 ноября

Пострадавший не получил ни одной опасной для жизни травмы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 ноября. Туристы из России застряли во Вьетнаме на затопленном мосту 20 россиян застряли в автобусе на мосту во Вьетнаме из-за наводнения. Мост почти полностью смыло, а деревня неподалеку оказалась затоплена. Сначала группа отдыхающих выехала на экскурсию из Нячанга в Дананг. 18-го ноября россияне поехали обратно. Однако ночью автобус остановился из-за наводнения и сутки не мог сдвинуться с места.

Кадры наводнения Источник: BAZA / Telegram

«В салоне — подростки 14 лет и несколько человек с диабетом. У части группы сегодня и завтра должны были быть рейсы в Россию, но сейчас, говорят они, вопрос уже не в самолетах — главное выбраться живыми. Пассажиры отметили, что им удалось дозвониться до консульства в Дананге. До утра они ожидали помощи, хотя прогнозы были неутешительные.

В автобусе есть дети Источник: BAZA / Telegram

Сегодня утром автобус с россиянами все-таки удалось эвакуировать. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дананге. Людям ничего не угрожает. Четыре простых способа экономии на электричестве зимой Снизить расходы на электричество зимой получится у каждого. Достаточно знать четыре простых способа. Один из них заключается в том, чтобы перенести часть потребления электроэнергии на ночное время суток. Например, лучше заряжать устройства или накопители энергии ночью. «Независимо от времени года выгоднее пользоваться электроэнергией по более дешевым тарифам. Так, например, утром и вечером электроэнергия из-за пиковых часов нагрузки дороже, а ночью и в выходные дни — дешевле», — поделился Тимофей Воронин из Центра компетенций НТИ на базе МГУ. Также следует заменить обычные лампы на энергосберегающие. Вторые хоть и дороже, но служат дольше и тратят меньше энергии. Вы увидите результат в своих платежках уже через несколько месяцев после их замены. Воронин отметил, что следует отказаться от электроплит в качестве альтернативы обогревателю. Лучше выбирать обогреватели высокого класса энергоэффективности. Еще следует обеспечить правильную теплоизоляцию. Современные батареи и хорошие пластиковые окна помогают сохранять тепло в доме и уменьшают необходимость включать дополнительные обогреватели. Деньги с кредитных карт запретят тратить на один вид покупок С 2026 года в России запретят использовать кредитные карты для онлайн-ставок и получать средства от букмекеров с заемных, корпоративных и предпринимательских счетов. Это поможет сократить траты россиян на игру в долг на 30%, так как сейчас 60% ставок делается на заемные деньги. Однако зависимые игроки могут искать обходные пути, такие как серые кредиторы. Снижение трат эксперты оценивают скромнее — на 10–15%, отмечая важность контроля и сопутствующих мер. Операции в адрес букмекеров будут блокироваться по MCC-кодам, но часть рынка останется в серой зоне. Этот запрет станет частью госполитики по борьбе с лудоманией, которая затрагивает 10–12% взрослых россиян, с ежегодным ростом на 7–10%, а рынок ставок увеличивается на 40% ежегодно. Кроме того, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выступила с инициативой создать в России специальный сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости. Еще она предложила ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи с игроманией и ссылкой на данный информационной ресурс, передают РИА «Новости». На водительские права предлагают сдавать с помощью искусственного интеллекта В России планируют изменить систему сдачи экзаменов на водительские права, сделав оценку знаний и умений автоматизированной. Это предусмотрено Стратегией повышения безопасности дорожного движения.

Сегодня экзамены на водительские права сдают в два этапа — теория и практика. Причем на самые популярные категории прав (B, C, D) практическую часть сдают только в городе, так как этап «площадка» для них отменен. Принимает экзамен сотрудник ГИБДД.

В будущем возможно внедрение роботов для оценки водительских навыков. Это повысит объективность и безопасность. В Южной Корее уже используют компьютерные экзамены, где ИИ отдает команды и оценивает действия водителя. Во время таких экзаменов в машине находится гражданский инструктор, который может перехватить управление при необходимости. Эксперты считают, что компьютерный формат может стать способом приема экзаменов в России. Возможно, ИИ также улучшит вопросы для теоретического экзамена. Точная дата внедрения такой функции пока не указана. В Петербурге задержали звезду «Морских дьяволов» и «Убойной силы» Актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила» Владимира Колганова задержали в Санкт-Петербурге за распространение в интернете снимков обнаженного ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Колганова задержали вместе с его товарищем Источник: кадры из сериала «Васька» (18+), 2025 год, «Триикс Медиа» по заказу АО «Телекомпания НТВ», режиссер Генрих Кен

По данным следствия, Колганов и его товарищ фотографировали малолетнего потерпевшего и распространяли снимки в соцсетях, даркнете и на зарубежных сайтах. В их квартирах проводятся обыски. В России повысили НДС Госдума приняла закон, повышающий НДС до 22% с 2026 года. Для большинства товаров первой необходимости сохранится ставка 10%. Однако из льготного списка исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, на них будет взиматься НДС 22%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность. Долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 года по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2% — до 20%, но на этот раз уровень ставки не задержался так надолго. При этом льготную ставку НДС (10%) не меняют уже давно — более 30 лет.

Изменения включают новые меры поддержки бизнеса и уточнение правил для различных товаров и операций. Подробности об этом мы рассказали здесь. Штрафы за курение на работе могут увеличить в 10 раз Глава организации «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила увеличить штрафы за курение на работе. Вместо нынешних 500–1500 рублей, она хочет, чтобы штрафы составляли от 5000 до 15 000 рублей. Кроме того, она предлагает наказывать работодателей, которые не запрещают курение на своих рабочих местах. Это нужно потому, что люди часто курят в офисах и на производствах, что плохо влияет на работу других сотрудников, которые жалуются на неприятный запах и аллергию, передают РИА «Новости». Мальчик из России погиб в Малайзии от укуса медузы Семья из Хабаровска прибыла в Малайзию 14 ноября и ожидала провести там почти две недели. Однако вместо возвращения домой им теперь предстоит организовать кремацию тела своего ребенка в Малайзии и затем переправить прах на родину, в Хабаровск, пишут наши коллеги из «Фонтанки». Известно, что ребенок попал в больницу после игр в море. По информации его отца, вместе с сыном они отправились на пляж Лангкави. Там двухлетний малыш играл на мелководье, но в какой-то момент его ужалила кубомедуза.

Кубомедуза (морская оса, Chironex fleckeri) опасна для человека из-за сильного яда, который содержится в щупальцах. Этот вид кубомедуз — один из самых ядовитых в природе.