Город в Красноярском крае погрузился во тьму из-за кошки: новости 17 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 ноября.

Дебошир на Урале угрожал взорвать дом и взял женщину в заложники

В Первоуральске (Свердловская область) разыгралась напряжённая сцена: к одному из многоквартирных домов стянулись силовики. Как выяснилось, мужчина не выпускал свою сожительницу и грозился взорвать гранату.

С дебоширом вели переговоры. Его удалось задержать. К счастью, никто не пострадал. Оказалось, что никакой гранаты у мужчины не было, он просто пытался запугать свою подругу.

Россиян выселили из квартир в Египте

В египетском жилом комплексе Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе жильцов выселили из квартир. Половина из них принадлежала россиянам, остальные — гражданам других стран. Выселение произошло по решению суда 8 ноября.

Известно, что еще в 2009 году застройщик заложил недвижимость в банк для строительства отеля на этой же территории. Это случилось после того, как собственники приобрели недвижимость.

Через восемь лет мужчина умер, тогда из-за невыплаченного кредита банк начал судебный процесс с наследницей застройщика (матерью мужчины). Отель при этом должен был перейти финансовой организации за долги.

В этот кредит были включены и проданные квартиры, а их хозяева участия в судах не принимали. Владельцы недвижимости обращались за помощью к губернатору провинции Южный Синай и администрации президента Египта, но безуспешно. В настоящее время они собираются обжаловать решение о выселении в суде, передает РИА «Новости».

Выходные хотят исключить из отпускных дней

Каждому сотруднику сегодня предоставляют 28 календарных дней на отдых от работы. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил изменить такую схему подсчета. Авторы инициативы предлагают не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — отметил парламентарий.

Депутаты считают, что изменения помогут людям лучше планировать и использовать свои отпуска. Это, в свою очередь, будет полезно для них, а также соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.

Для безработных могут ввести наказание за тунеядство

В стране хотят ввести наказание за тунеядство. Это коснется тех, кто уклоняется от общественно-полезного труда. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Соответствующее обращение он направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По его словам, идея актуальна по нескольким причинам. Во-первых, в стране не хватает рабочих. Во-вторых, растет преступность из-за нелегальных мигрантов. В-третьих, в России есть наличие демографических проблем.

Если инициативу одобрят и законопроект вступит в силу, то безработных будут наказывать исправительными работами на срок до двух лет за уклонение от трудовых обязательств.

В стране с 1991 года не существует закона, который определяет тунеядство, как преступление. Вместо этого введена статья «О занятости населения», которая легализует безработицу и предусматривает социальные пособия для потерявших рабочее место, передает «Абзац».

Стало известно о самых популярных мошеннических схемах 2025 года

Аферисты в этом году чаще всего обманывают россиян, придерживаясь классических схем: по телефону или через иностранные мессенджеры. Однако есть и другие уловки, которые мошенники тоже активно используют, а также адаптируют их к новым технологиям.

По словам члена Госдумы Антона Немкина, для обмана преступники используют базы утечек, персонализированные обращения и даже поддельные голоса родственников (с помощью нейросетей), чтобы вызвать доверие и заставить человека действовать под давлением.

Также злоумышленники прибегают к помощи нейросетей. С ее помощью аферисты имитируют общение — так называемые дипфейк-звонки.

«Мошенники создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени сотрудников банков, следователей или близких людей. Это усиливает эффект психологического воздействия и снижает способность жертвы критически оценивать ситуацию», — подчеркнул Немкин.

Распространяется обман с помощью денежных переводов. Жертву убеждают объединить свои средства на одном счете «для безопасности», после этого деньги быстро выводятся через сеть дропперов.

Одно действие может сделать смартфон бесполезным

Вы рискуете потерять свои персональные данные, заряжая телефон в общественном месте. Речь идет о подключении к станциям быстрой зарядки. Об этом предупредил аналитик Эльдар Муртазин.

Он отмечает, что неправильные действия при подключении телефона к зарядке могут дать мошенникам доступ к личным данным его владельца. Безопасным вариантом считается правильный выбор типа соединения. Когда при подключении важно указывать режим «только зарядка».

«В общественных местах таких приложений, которые бы взламывали аппарат без вашего ведома, не существует», — поделился эксперт с РБК.

За склонение подростков к терроризму светит пожизненное

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за склонение детей к терроризму. Теперь за это можно получить пожизненный срок. Информация указана в официальном документе.

Еще за вовлечение подростков в диверсии, можно получить от 10 до 20 лет тюрьмы и заплатить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Такое же наказание — от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение — теперь действует и за содействие террористической деятельности, согласно статье 205.1 УК РФ.

Помимо этого, возраст уголовной ответственности снизили до 14 лет. Подростков будут наказывать за:

содействие террористической деятельности;

организацию террористического сообщества;

диверсию;

содействие диверсионной деятельности;

прохождение обучения в целях осуществления диверсий;

организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Школьников ждут изменения в ЕГЭ

В июне следующего года школьники будут сдавать ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о планируемых изменениях.

По его словам, варианты ЕГЭ одинаковы во всех регионах, задания не различаются по сложности.

В ЕГЭ по русскому языку ничего не изменится. Экзамен не планируют разделять на базовый и профильный уровни.

Кроме того, при неудачной сдаче экзамена, школьники могут пересдать лишь один предмет. А вот дополнительные пересдать не получится.

Старые ПДД перестанут действовать в России

Новые правила дорожного движения заработают в России к 2029 году. Об этом заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Действующие ПДД утвердили еще в 1993 году. Зокиров подчеркнул, что разработка новых правил дорожного движения — одна из важнейших перспектив в рамках плана президента России Владимира Путина по уменьшению числа аварий и по повышению безопасности на дорогах до 2030 года.

«Старые правила будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего им на смену придут новые», — заявил эксперт.

Правила ипотеки хотят поменять

Россияне массово жалуются на недоступность жилья. Депутаты Госдумы предложили расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос.

Сейчас льготная ипотека доступна в 901 городе, где строится не более двух домов. Разница в стоимости первичного и вторичного жилья превышает 60%.

40% россиян считают ипотеку со ставкой до 5% доступной, 50,9% уверены, что высокие цены на недвижимость делают ипотеку недостижимой, 32,5% считают, что главная проблема проблема заключается в снижении доходов, 3,7% винят в этом ужесточение условий банками, а 3,3% сетуют на сокращение госпрограмм.

«Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата — 65 тысяч рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тысяч? Никак. Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Аксененко заявил о необходимости снизить первоначальный взнос по ипотеке до 20%. По его словам, высокие взносы мешают многим россиянам оформить жилищный кредит, особенно при невысоких зарплатах.

Город в Красноярском крае частично остался без света из-за кошки

Сосновоборск Красноярского края оказался частично обесточен из-за кошки. Информация об этом появилась в Telegram-канале Kras Mash.

По данным источника, животное проникло через вентиляционную систему и вызвало сбой на станции. Сама кошка, к сожалению, не выжила.