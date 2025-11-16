НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Стамбуле обрушилась станция метро: под завалами оказались люди — кадры

В Стамбуле обрушилась станция метро: под завалами оказались люди — кадры

Есть погибшие

353
Трое рабочих смогли выбраться самостоятельно | Источник: DickelbersТрое рабочих смогли выбраться самостоятельно | Источник: Dickelbers

Трое рабочих смогли выбраться самостоятельно

Источник:

Dickelbers

Во время строительства новой станции метро в Стамбуле обвалился грунт. Под завалами оказались несколько рабочих. Подробности сообщает агентство IHA.

«Обвал грунта произошел на строительной площадке станции метро „Кабаташ“ в районе Бешикташ. Под завалами остаются люди, проводится спасательная операция», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время заливки бетона. По информации IHA, трое рабочих смогли выбраться самостоятельно. Еще двоих пострадавших из-под завалов достали спасатели.

В ходе спасательной операции установили, что под завалами кроме рабочих никого не осталось. Местные власти сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Двоих человек спасатели достали из-под завалов

Источник:

IHA

Обновлено 09:19 (мск): По данным CNN Türk, одного из строителей спасти не удалось. Им оказался 44-летний рабочий Селахаттин Эрдоган.

Известно, что новая станция метро должна стать конечной на линии M7. Ее планируют открыть к 2027 году. Строительство станции идет медленно и постоянно останавливалось из-за регулярных археологических находок.

Недавно в центре Рима возле Колизея на Императорских форумах частично обрушилась башня Торре-деи-Конти. Под завалами остались люди. Об этом сообщило издание Corriere della Sera. Подробнее об этом инциденте мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Метро Турция Стамбул Стройка Обрушение
