«Я хочу убить Намтара»: поклонница участника «Битвы экстрасенсов» угрожает ему расправой

Ростовский черный маг стал жертвой поклонницы, которая считает его своим астральным мужем Источник: Намтар Энзигаль / Telegram

Известный маг, участник «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль стал жертвой назойливой поклонницы из Чебоксар. Она преследует его много лет и даже приехала в Ростов, чтобы найти его. Дама заявила, что хочет убить экстрасенса, наказать за то, что он не отвечает на ее чувства и высмеивает ее. Как рассказал маг ведущему корреспонденту 161.RU Сабине Бондарь, у воздыхательницы проблемы с психикой, и ее поведение может стать опасным для него и тех, кто его окружает.

«Хочу тебя сегодня выдумать…»

Алексей Варцаба, известный как Намтар Энзигаль, родился в 1986 году в Ростове. Правда, он утверждает, что его настоящая родина — Ниппур (современный Нуффар в Ираке). Намтар — участник 16-й «Битвы экстрасенсов» и телепроекта «Последний герой». Он позиционирует себя как «маг, некромант, адепт стихии смерти, демонолог». В ноябре 2024 года Намтар Энзигаль прошел в ⅛ шоу «Экстрасенсы. Реванш», а позже в ¼ финала. В шаге от полуфинала он покинул шоу «Экстрасенсы. Реванш». О личной жизни предпочитает не распространяться.

— Уже около 9 лет меня периодически атакует поехавшая мадама. Она считает меня своим астральным мужем. Она мне постоянно звонит, читает стихи, рыдает в трубку, пишет на почту, в мессенджеры. Я ее постоянно блокирую, но она меняет сим-карты. В последних своих излияниях она говорила, что хочет меня убить, — признается Намтар Энзигаль. — Она сама рассказала, что у нее диагностирована шизофрения. Она питается с помоек, живет в каком-то клоповнике.

Назойливой поклонницей оказалась женщина из Чебоксар, которая ведет свои каналы в различных соцсетях. Она называет себя Радмира Ведмедьма, Радомила-Веренея Боянова, Вероника Скворцова, ВОИН! Маг. ВедРуса, vereneya, Яра Боянова (Воскресенская) и так далее. По словам Энзигаля, она пишет, звонит ему, присылает видеоролики, признается в любви, проклинает, угрожает и даже приезжает к его офису.

— Вообще всё началось с того, что она хотела у меня обучаться. Вместо ответа на анкету, которую я ей отправил, она прислала мне целое полотно с признаниями в любви. Там еще была ссылка на «Яндекс.Диск», где она на фоне звездного неба поет: «Хочу тебя сегодня выдумать…» От меня, естественно, последовал вежливый ответ, мол, барышня, в обучении отказано и больше сюда не пишите, пожалуйста, — рассказал демонолог. — К счастью, за все эти годы я, слава богу, ее не встретил лично. Я и в Чебоксарах был один раз, в 2016 году, и это было до того, как она на меня вышла. Я ездил тогда туда с семинаром, но ее не видел точно.

У ростовского мага есть голосовой секретарь в телефоне, и там достаточно много голосовых сообщений от этой поклонницы, которые записываются, несмотря на блокировку. Периодичность звонков и ее настойчивость видна по времени звонков на видео. Женщина звонит буквально каждые пять минут в день и оставляет неприятные высказывания в адрес ростовского демонолога. Параллельно она пишет ему в мессенджерах и его подписчикам.

Она то признается ему в любви, то проклинает. Вот лишь несколько строк из расшифрованных звонков: «Я люблю тебя, люблю, люблю…», «После того как я связалась с Намтаром, меня изнасиловали, избили и подали в суд. Я хочу убить Намтара», «Намтар, нравится [любить] сучек? Сдохни, сука. Сдохни, тварь», «Прогнил ты насквозь, мужчина. Ты в болоте. Я думаю, вечное тебе ответит за зло мне», «За все пять лет травли — желание смерти. Умри, умри, умри, умри, умри. За всю мою любовь — умри», «Травлю меня, убирай, Намтар Энзигаль. Подам в суд на тебя и твою кодлу, которая делает порчу. [Портит мою нервную систему]. Убирай травлю», «Я хочу убить Намтара».

«Обратная сторона медийности»

Однажды Радмира, как она себя иногда называет в Сети, сообщила Намтару, что едет к нему в Ростов и найдет его. Позже она выставляла у себя в канале видео с вокзала в Азове и снимки рядом с его офисом в Ростове.

Поклонница приехала в Азов, когда узнала, что у него там планируется интервью Источник: Намтар Энзигаль

— Не знаю, как так получилось, но она где-то нашла деньги, приезжала сюда, в Ростов. Когда она приезжала, у меня как раз намечалось интервью в Азове. В этот же день мой друг сбросил мне видео, где она стоит на вокзале в Азове и говорит, что сейчас поедет в Ростов. Интервью, к слову, тогда пришлось перенести. Хочу добавить, что этот случай на самом деле не единичный. Таких поехавших хватает. По-серьезному была только еще одна барышня, которая как-то вычислила мой адрес домашний и тогда кирпичами через забор кидалась. Но та образумилась, так сказать. Обратная сторона медийности, она такая.

Демонолог из Ростова много лет пытался объяснить своей поклоннице, что ее действия не совсем корректны. Но в ответ жительница Чебоксар лишь злилась и обсыпала экстрасенса проклятьями. В день, когда она всё же приехала в Ростов, то опубликовала в своем канале еще одно видео рядом с его офисом.

Именно на улице Московской ранее был расположен офис демонолога Намтара Энзигаля Источник: Намтар Энзигаль

Радмира искала экстрасенса и всячески об этом ему сообщала. Правда, в этот день Энзигаля не было в офисе. Видимо, расстроившись, женщина что-то поджигала на Соборной площади и взывала к мести. Позже в своем канале поклонница черного мага рассказала, что приехала в Ростов на деньги, которые родственница ей дала на лечение зубов.

— Она присылала мне видео, что она уже в Ростове, фото на улицах города и возле моего офиса. В полицию я еще не обращался, потому что реально она еще до меня не добралась и, как говорят, не представляет для меня прямую угрозу. А в таком случае обращаться в полицию бессмысленно, — рассказал ростовский маг.

Друзья и подписчики мага советовали быть ему осторожнее. Многие предположили, что женщина с таким поведением может и офис поджечь, и себя. Энзигаль тоже понимает, что фанатичное преследование уже переходит все границы. Ни на один номер, с которого поклонница мага звонит и пишет ему, корреспонденту 161.RU дозвониться не удалось. Некоторые номера уже не обслуживаются, а некоторые просто недоступны.

«Танцевала дикие пляски, била поварешкой по кастрюлям»

— Она у себя там на печке костры жжет. Удивительно, что она еще не спалила свою квартиру. Всё это она выкладывает в Сеть. Когда она била по кастрюлям, сосед пришел к ней разбираться. Она сказала, что сосед пришел делать ей внушение. Там дошло до драки, — рассказал маг.

Он признался, что в какой-то момент начал изучать, кто же эта женщина: его ярая поклонница, фанатка или психически больной человек?

Радмира приехала в Ростов сразу после дня рождения Намтара Энзигаля Источник: Намтар Энзигаль

— Я выяснил, что периодически во «ВКонтакте» она вела прямые трансляции. Там она пела военные песни, параллельно танцевала дикие пляски, била поварешкой по кастрюлям, орала. Там же она признавалась, что у нее диагноз «шизофрения». Эта информация с ее страницы. Она там даже вела трансляции, как копалась в мусоре. И там же рассказывала, как ненавидит свою семью за то, что ее дважды закрывали в дурку и забрали ребенка.

Энзигаль уверен, что женщине нужна помощь специалистов.

В момент, когда она приезжала в Ростов, чебоксарские волонтеры ездили к ней и пытались спасти ее собаку. Тогда не вышло ее спасти. Примерно год спустя пса нашли израненного в лесу и спасли, — пересказал слова волонтеров Намтар Энзигаль.

Многие из его знакомых в Чебоксарах уже знают историю назойливой поклонницы демонолога. Дверь в комнату, где живет Радмира, была изрисована оккультными символами, но тогда собаки там не оказалось.

— Учитывая, что один раз в Ростов она уже приезжала, думаю, что она угрожает мне не просто так. За несколько дней до приезда она на серьезных щах рассуждала, что лучший способ покончить с безответной любовью — убить того, кого ты безответно любишь. Она сказала это у себя в канале в прямом эфире и после приехала в Ростов, где начала искать меня, — рассказал Намтар Энзигаль.

Мы пытались связаться с Радмирой через ее социальные сети, но она заблокировала часть своих каналов. Корреспонденту 161.RU удалось узнать, что женщина действительно проживает в Чебоксарах и там слывет «ведьмой». Энзигаль подтвердил, что женщина часто становится героиней городских видеороликов.