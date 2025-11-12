Упал с 200-метровой высоты: в Перу автобус с пассажирами сорвался в обрыв — погибли десятки человек

Автобус превратился в груду металла Источник: Reuters.com

Автобус с пассажирами сорвался в обрыв в горном регионе Арекипа на юге Перу. Погибло 37 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, автобус ехал по шоссе из прибрежного города Чала в Арекипу и столкнулся с фургоном, после чего вылетел с дороги в ущелье глубиной около 200 метров.

Источник: Reuters.com

В результате 36 человек погибли на месте, а еще один скончался в больнице, сообщило региональное управление здравоохранения. Также 24 человека получили травмы.

Ранее в Египте произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса, 27 россиян пострадало. Погибло двое человек, одна из них жительница РФ.