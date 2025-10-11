В России родилась девочка-богатырь: ее вес как у четырехмесячного ребенка. Новости 11 октября

Роды прошли благополучно благодаря слаженной работе профессиональной команды Источник: Республиканский перинатальный центр Эхын Баяр

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 октября.

За десять лет на Землю упали десять крупных метеоритов

Регулярно на Землю падают метеориты, такие крупные, как Челябинский. Но на планете слишком много мест, где нет или практически нет людей, поэтому их появление остается для обывателей незамеченным.

Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

«Обычно падения метеоритов видны из космоса по ярким вспышкам, которые регистрируются с помощью спутников. Эти наблюдения показывают, что в целом метеориты падают намного чаще, чем о них сообщают. Потому что они падают в океанах, в глухой тайге, в Антарктиде. На Земле очень много мест, где нога человека ступает крайне редко», — руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Он добавил, что по картам падения метеоритов видно, что тот метеорит, что упал в Челябинске, был одним из самых крупных за 10 лет. Однако на карте присутствуют еще и другие метеориты почти такого же размера, за последние десятилетия их было около 10.

По словам Богачева, метеоритов меньше Челябинского за это время падало множество, а совсем маленькие падают ежедневно. Каждый день специальные службы регистрируют по 3–4 новых болида. Но часто от них ничего не долетает до Земли.

По одному из налоговых вычетов можно будет вернуть 1 миллион рублей

Размер налогового вычета по взносам в программу долгосрочных сбережений для семей вырастет до 500 тысяч рублей на каждого родителя, а общая сумма для семьи составит 1 миллион рублей.

Правительство РФ уже одобрило изменения, которые Минфин предложил внести в Налоговый кодекс. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Вычет можно будет получать в каждом налоговом периоде до достижения ребенком 18 лет или 24 года, если он обучается очно. Подробности об этом рассказали здесь.

В Австралии три человека погибли при крушении самолета

В Австралии в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Три человека погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту Шеллхарбор… в Новом Южном Уэльсе (в Австралии. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении телеканала.

Экстренные службы получили уведомление о крушении лайнера утром по местному времени. В полиции предполагают, что самолет разбился вскоре после взлета.

Кадры с места крушения легкомоторного самолета Источник: ABC News

В Барнауле 17-летняя девушка родила ребенка, убила и выбросила на улицу

В Барнауле 17-летняя девушка родила ребенка, убила его и выбросила тело в пакете на улице Малахова. Как сообщают наши коллеги из NGS22.RU, тело ребенка обнаружили еще вечером 10 октября. Его нашли дети около пруда и позвали взрослых.

По данным следователей, девушка живет в благополучной семье, свою беременность она скрывала. В день родов она осталась дома одна, родила здорового ребенка, но испугалась, что родители узнают о случившемся. Сибирячка убила младенца, завернула тело в пакет и вынесла на улицу.

Подозреваемая уже задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В России предложили разрешить уходить в декрет на любом сроке

Россиянкам хотят предоставить право уходить в декрет на любом сроке беременности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Еще парламентарий разработал несколько инициатив, направленных на расширение поддержки семей с детьми.

Миронов уверен, что права женщин на декретный отпуск стоит расширить. Кроме того, следует распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин. Кроме того, Миронов выступил с идеей повысить поддержку семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке, передает ТАСС.

Сильный пожар в многоквартирном доме в Красноярском крае

Под Красноярском в Сосновоборске сгорела крыша пятиэтажного жилого дома на улице 9-й Пятилетки. Есть погибший и пострадавшие.

Пожар начался в пятом часу утра в квартире на пятом этаже, огонь распространился на кровлю (2000 кв. м). 200 человек эвакуировались самостоятельно. На место прибыли 41 специалист и 11 пожарных машин. Один житель отказался покидать квартиру.

Источник: Kras Mash / Telegram

Наши коллеги из NGS24.RU сообщают, что огонь потушили лишь к семи утра. В результате пожара пострадали 2 человека, погибла 48-летняя женщина, передают в Следственном комитете. 28 человек перевезли в пункт временного размещения — его разбили в местном лицее.

Средняя зарплата в России превысила 200 тысяч рублей

В России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в трех отраслях: финансы и страхование (221,9 тысячи), производство табака (206,3 тысячи), добыча нефти и газа (200,3 тысячи). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В июле 150–200 тысяч получали в четырех секторах: информация и связь (176,2 тысячи), добыча металлических руд (164,4 тысячи), научные исследования (162,3 тысячи) и рыболовство (159,6 тысячи).

Зарплаты свыше 100 тысяч были в 16 секторах: производство лекарств (133,8 тысячи), металлургия (122,7 тысячи), ремонт машин (112,3 тысячи), автопром (105,6 тысячи).

Среднемесячная зарплата по экономике составила 99,3 тысячи рублей против 85 тысяч в июле прошлого года. Годом ранее ни в одной отрасли зарплаты не превышали 200 тысяч.

Взрыв боеприпаса в Волгоградской области

Два человека погибли и еще один пострадал при взрыве боеприпаса в частном доме Волгоградской области. Нашим коллегам из V1.RU стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«По предварительным данным, инцидент произошел в гараже, расположенном на территории домовладения. Причиной случившегося могла стать детонация боеприпаса, вероятно обнаруженного в ходе незаконных поисковых работ. По сведениям очевидцев, погибшие мужчины, один из которых хозяин дома, разбирали снаряд, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металлолома», — уточнили в Следственном комитете.

По информации прокуратуры Волгоградской области, при проверке боеприпасов, которые, возможно, были найдены незаконно, погибли два человека — им было 36 и 35 лет. Еще один мужчина, которому 48 лет, попал в больницу.

В России упали цены на овощи

В сентябре 2025 года россияне заметили снижение цен на прилавках продуктовых магазинов. По данным Росстата, самые ощутимые скидки коснулись базовых овощей.

Например, морковь за месяц подешевела сразу на 16,6%, а картошка — на 15,2%. В целом же на плоды и овощи цены в среднем снизились на 3,5%, передает РИА Новости.

Подробнее о ценах на мясо и рыбу мы рассказали здесь.

Повышение пенсий в ноябре

В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий — повышение коснется граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Все изменения происходят автоматически на основе данных СФР. Для пенсионеров старше 80 лет фиксированная часть пенсии удваивается. Например, если раньше пенсия составляла 8907,70 рубля, то после 80 лет — 17 815,40 рубля.

Для инвалидов I группы также предусмотрена двойная фиксированная часть, но при проживании в северных регионах сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. В итоге прибавка может превышать 10 тысяч рублей.

Важно знать, что удвоенные выплаты возможны лишь один раз. При достижении 80 лет и получении I группы инвалидности пенсия не повышается повторно.

Подробнее о других категориях можно прочитать в отдельном материале.

Катер и корабль столкнулись на Байкале — есть погибшие

Два судна столкнулись в акватории озера Байкал недалеко от Листвянки сегодня вечером, сообщают наши коллеги из Ircity.Ru. Известно, что на борту катера находились пять человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, трое из них погибли, один пассажир травмирован. Еще одного сейчас ищут.

Источник: «Восточно-Сибирская транспортная прокуратура» / Telegram

На борту корабля было девять человек, они, предварительно, не пострадали. В поисково-спасательных работах задействованы 16 человек и пять единиц техники МЧС. На месте также работают сотрудники прокуратуры и транспортной полиции.

В России родилась девочка-богатырь

В Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов. Подробности рассказали в республиканском перинатальном центре Эхын-Баяр.

«На свет появилась очаровательная девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Настоящий богатырь среди малышек!» — говорится в сообщении.

Роды малышки прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Врачи поздравили счастливую семью с рождением дочери и пожелали, чтобы девочка росла здоровой, счастливой и окруженной любовью.

Другие новости

