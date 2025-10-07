НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Турист из Ярославля умер в горах Абхазии. Первые подробности

Турист из Ярославля умер в горах Абхазии. Первые подробности

Тело доставили в сухумский морг

1 696
Сотрудники МЧС помогли спустить тело из горной местности | Источник: МЧС Республики АбхазииСотрудники МЧС помогли спустить тело из горной местности | Источник: МЧС Республики Абхазии

Сотрудники МЧС помогли спустить тело из горной местности

Источник:

МЧС Республики Абхазии

В горах Абхазии скончался турист из Ярославля — 56-летний Дмитрий Букин. Как сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС Республики Абхазии, по предварительным данным, ярославцу стало плохо.

«Он умер во время путешествия. Предварительно, ему стало плохо. Они путешествовали по горам, ему стало плохо, потом он скончался. Причины смерти будут уточняться, — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС Республики Абхазии. — Это не восхождение альпинистов, это было пешее путешествие в горах».

Туристы отправились на гору Хыпста в Гудаутском районе. Около 5:20 7 октября им удалось дозвониться до МЧС, спасатели в свою очередь помогли в транспортировке тела из высокогорья в столицу Сухум. Для этого привлекли вертолет Министерства обороны.

Высота горы Хыпста — 2494 метра.

«В МЧС они не регистрировались, но они и не обязаны это делать. Пока что родственники на связь не выходили», — добавили в МЧС.

Тело умершего транспортировали в сухумский морг.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Ярославской области Сергея Бабуркина, семья погибшего на данный момент не обращалась за помощью.

