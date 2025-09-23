Нашлась и снова исчезла: продолжение странной истории «пропавшей» в Таиланде матери 4-летней малышки

Историю активно обсуждают в Сети Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Громкая история о пропаже 34-летней уроженки Владивостока Эрики В. в Таиланде обрастает всё большим количеством неоднозначных деталей. Спустя всего сутки после того, как ее нашли, она снова исчезла, а ее 4-летняя дочь остается на попечении у бабушки.

Из-за этого не только пользователи, но и волонтеры всё чаще предполагают, что женщина не пропала или оказалась в беде, а захотела освободиться от всех обязательств и пойти развлекаться в ночных клубах.

VLADIVOSTOK1.RU собрал последнюю информацию о пропаже Эрики В., пообщался с волонтерами и попытался разобраться, действительно ли она оказалась в беде. Подробный разбор первых новостей и процесса поисков читайте по ссылке.

Исчезновение заметили не сразу

Новость о пропаже Эрики В. распространилась в российских СМИ 18 сентября, хотя пропала она еще за 5 дней до этого, ночью 13 сентября. По информации волонтеров и знакомых женщины, она несколько лет проживала на острове Самуи и по неизвестной причине прилетела в Бангкок с 4-летней дочерью. Там заселилась в отель, а в 2 часа ночи вызвала такси и в одиночку уехала в район Sukhumvit Soi, популярный среди любителей ночной жизни, но опасный для туристов из-за сомнительного контингента.

Маленькую дочь Эрики на следующий день обнаружили сотрудники отеля. Из-за отсутствия взрослых ее отправили в один из детских домов Бангкока, а позвонить ее матери оказалось невозможно: телефон был выключен. При этом раз в несколько дней ее страница в социальной сети «ВКонтакте» становилась активной.

16 сентября друзья и близкие Эрики заметили, что она давно не выходит на связь, и ее родители отправились из Владивостока в Бангкок, а также обратились за помощью в посольство России.

Позже стало известно, что сотрудники неназванного отеля заметили пропавшую 16 сентября в сопровождении мужчины европейской внешности, и это стало одной из причин полагать, что она просто отдыхает в увеселительных заведениях. Эрика была без ребенка и на следующий день покинула отель, оставив свои вещи и не заплатив за проживание.

Процесс поисков и странные волонтеры

Поиски Эрики начались 18 сентября, но в первые сутки дальше публикации объявлений они не продвинулись. Причиной этого оказалось отсутствие зацепок и скана ее паспорта, без которого даже подать заявление о пропаже в Таиланде затруднительно. Волонтер и редактор группы «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева предполагала, что ситуация усугубится еще сильнее из-за плохой работы тайской полиции.

«Не будет так, что сразу выдвинутся поисковые отряды. Заявление примут, и так оно будет лежать, если не пнуть полицейских 10 раз. У полиции Таиланда нет привычки искать пропавших фарангов (тайское слово, обозначающее иностранца, особенно с европейской внешностью, а также всё западное. — Прим. ред.)», — говорила волонтер.

Помимо проблем с документами, помешать поискам могли и некоторые люди. Светлана Шерстобоева пожаловалась на девушку, представившуюся волонтером, которая рассылала объявления о пропаже с ошибкой в фамилии Эрики, а позже отказалась от совместной поисковой работы.

19 сентября расследование сдвинулось с мертвой точки: волонтерам удалось выйти на бывшего мужа Эрики Дениса, проживающего во Владивостоке, и он предоставил скан ее паспорта. Позже он уточнил, что не знал о поездке бывшей супруги, несмотря на то, что они хорошо общаются.

Отдельно волонтеры и пользователи обсуждали поиски и способы возвращения к родным 4-летней дочери Эрики. Несмотря на сообщения, что за ней в детском доме присматривает знакомая пропавшей женщины, всё чаще стали появляться сведения о том, что девочка могла оказаться в любом из приютов Бангкока.

В итоге благодаря полученному скану паспорта 20 сентября бабушке удалось забрать внучку из детского дома, в котором она провела неделю. При этом в ситуацию вмешалась прокуратура Приморского края. В ведомстве сообщили, что проконтролируют установление обстоятельств пропажи женщины и причин, по которым она оставила ребенка.

Завершение поисков и повторное исчезновение

21 сентября появилась хорошая новость, на которой, казалось, история должна закончиться. Эрику нашли в одном из дешевых хостелов: его сотрудники узнали пропавшую. Она жила там пять дней.

По предварительным данным, Эрика была в нормальном состоянии, а на одной из фотографий ее запечатлели с маской для ухода на лице. Следов того, что она оказалась в хостеле насильно, не было.

Источник: «Паттайя от А до Я» / Telegram-канал

Тогда на встречу с ней должны были выехать представитель консульства, друзья и мама, но ситуация оказалась еще более запутанной. По данным SHOT, у Эрики произошло помутнение рассудка: она не подпускала близких и не понимала, что оставила дочь на 8 дней. Подтверждения этой информации нет, но анонимный источник редакции VLADIVOSTOK1.RU сообщил, что у Эрики в итоге состоялся разговор с мамой. Предположительно, женщина просила дочь вернуться домой.

Но 22 сентября Эрика снова пропала. Об этом сообщил знакомый волонтера Светланы Шерстобоевой, посетивший хостел, где она проживала. Выяснилось, что она самостоятельно собрала вещи и ушла в неизвестном направлении.

Помутнение или желание убежать от всех?

На 23 сентября местонахождение Эрики В. снова неизвестно. С самого начала истории пользователи разделились на два лагеря: кто-то считал, что у нее появились серьезные проблемы и она находится в опасности, а другие — что она просто захотела жить в свое удовольствие и ушла в загул.

Говоря о возможных проблемах, подруги Эрики сообщали StarHit, что у нее не было долгов или серьезных конфликтов. При этом в социальных сетях с весны этого года она стала публиковать посты, в которых затрагивались темы предательства, боли и переживаний.

Некоторые знакомые Эрики утверждали, что она любила весело провести время.

«Часто искала няню своей дочери. Со слов окружения Эрики, сама она любила хорошенько погулять. В последний раз ее видели в неблагоприятном районе Бангкока», — сообщил StarHit в день, когда стало известно о пропаже приморчанки.

В то же время соседи по хостелу говорят, что она не появлялась в неадекватном состоянии и никого не водила, хотя и могла иногда вести себя странно.

По этой причине и помутнение рассудка Эрики тоже остается под вопросом. Многие люди уверены, что это неправда, потому что она не смогла бы собрать вещи и покинуть хостел в таком состоянии. Другие считают, что если она и была в невменяемом состоянии, то, скорее всего, под воздействием алкоголя.