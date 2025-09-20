НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Туристов экстренно эвакуируют из Антальи: там разбушевались пожары, которые вплотную подошли к отелям — кадры

Судя по видео, огонь идет стеной на дома, отели и виллы

98
Люди не видят ни солнца, ни неба, только дым и огонь | Источник: Demokrat Gundem / XЛюди не видят ни солнца, ни неба, только дым и огонь | Источник: Demokrat Gundem / X

Люди не видят ни солнца, ни неба, только дым и огонь

Источник:

Demokrat Gundem / X

Туристов, прилетевших на отдых в турецкую Анталью, эвакуируют из отелей. Причиной стал лесной пожар, который из-за ветра быстро разрастается.

«В Белеке разгорелся пожар! Из отелей проводится эвакуация», — написал местный портал Antalya Hakkinda на своей странице в Х. Причем Белек находится в 40 км от центра Антальи.

Источник:

Antalya Hakkinda / X

Один из пятизвездочных отелей уже охватил пожар. Это Titanic Mardan Palace, где отдыхают в том числе россияне. В соцсетях они писали, что их переселили в отель, однако АТОР (Ассоциация туроператоров России) утверждает, что отелю ничего не угрожают, а все постояльцы остаются внутри.

«Задымление на момент публикации поста, по данным источников „Вестника АТОР“, почти развеялось ветром. По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет», — добавили в ассоциации.

Но находящиеся там люди рассказывают о другом.

«Полыхает настолько сильно, что солнца практически не видно. Огонь буквально идет стеной. Дышать невозможно, сильно пахнет дымом. Из Антальи и других районов эвакуируют жителей. Мы с мужем уехали из города, как только начали появляться новости о сильном пожаре. Надеюсь, пожарные быстро справятся с огнем», — рассказала Наталья, которая уже несколько лет живет в Анталье.

Это же видно и по кадрам из Антальи и окрестностей.

Источник:

Alertageo / X

Мария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
