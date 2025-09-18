«Задыхалась от счастья»: как родители студентки Цомартовой искали дочь в Дубае и что удивительного нашли в ее телефоне

Ростовская спортсменка бесследно исчезла в Каспийске полтора года назад Источник: Диана Цомартова

Громкая история исчезновения ростовской студентки Анны Цомартовой снова попала в эфир телеканала «Россия 1». В программе «Малахов» родители Ани, исчезнувшей полтора года назад в Дагестане, рассказали, что увидели новые видеоролики в ее телефоне, о которых до этого не знали. Есть предположение, что девушку могли завербовать.

До этого мама Ани, Диана Цомартова, съездила в Дубай в поисках дочери, ведь именно там год назад засняли в метро девушку, очень похожую на Аню. И говорящую по-русски. В беседе с корреспондентом 161.RU Диана рассказала, что произошло в Дубае и почему семья еще больше уверена, что их дочка жива.

Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. Она приехала 10 февраля 2024 года в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта Али Алиева и пошла гулять по набережной, где забрела на территорию санатория ФСБ. Там она пробыла 40 минут, потом бесследно исчезла. В воде тела Ани не нашли. Родные уверены, что Анну похитили. Возбудили уголовное дело, которое первые восемь месяцев оставалось в Дагестане. За это время силовики не нашли ни одной зацепки. Семья Ани в итоге добилась, чтобы дело забрали в столицу, теперь они надеются на объективное расследование. Там 12 томов. За возвращение дочери родители объявили вознаграждение в пять миллионов рублей. В марте 2024 года Анну объявили в международный розыск. Спустя полтора года об Анне ничего не известно.

В эфире телеканала 16 сентября вышел выпуск программы «Малахов» под названием «Дело Анны Цомартовой: обнаружены тайные видеозаписи». Спустя полтора года после пропажи девушки ее телефон попал в руки родителей. Там они обнаружили очень занимательные кадры, которые Анна успела снять перед пропажей.

Отец Анны, Николай рассказал в эфире программы, что когда им вернули телефон дочери, то в первую очередь родные зашли в галерею, где хранятся фото и видео.

— Там мы увидели фотографии и видеозаписи с того самого места на побережье моря. Из этого может следовать, что ее исчезновение не было случайностью, — сказал Николай Цомартов.

Семья Анны уверена, что дочь жива Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Мама ростовчанки Диана рассказала на программе, что после сотен сообщений о том, что девушка на фото из Дубая как две капли похожа на Анну, а также результаты экспертизы, которые провел криминалист по фото, убедили ее отправиться в Эмираты.

«Хочу, чтобы у тебя была хорошая машина»

Семья Ани вспоминает последние слова дочери, ее рассуждения, мысли и всё, о чем говорила она перед исчезновением. Аня часто спрашивала папу о его мечтах и желаниях и обещала помочь ему в исполнении самых заветных. В последнее время Аня на такие темы общалась с отцом минимум трижды.

— Один раз она сказала: «Я хочу, чтобы у тебя была хорошая машина». Я говорю: «Ты понимаешь, что хорошая машина 5–6 миллионов может стоить». Она сказала: «Я заработаю». Я усмехнулся и сказал, что ей еще три года учиться, да и не та профессия, чтобы деньги зарабатывать, — рассказал Николай. — Через какое-то время она сказала, что хочет купить однокомнатную квартиру. И опять же я спросил, на какие шиши она собралась это делать. Дочь ответила, что скоро начнет работать. Тогда я не думал ни о вербовке, ни о чем. Но, вспоминая разговоры, я думаю, что она таким образом просто проговаривала это вслух.

Николай вспоминает, как дочь несколько раз говорила с ним о желании купить ему машину, а себе квартиру Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

В выпуске снова вспомнили маршрут Ани по берегу Каспийского моря. Год назад в эфире программы «Малахов» журналисты уже восстанавливали маршрут Ани. Девушка попала на видео случайного прохожего. На кадрах видно, что спортсменка пошла не в сторону городского пляжа, а выбрала другой путь. Проходя мимо смотровой вышки, Аня попала также под обзор расположенной на ней видеокамеры. Там девушка оступилась и обернулась — камера зафиксировала лицо Анны.

Человек в красной куртке

Аня за три дня до пропажи уже была на территории ведомственного санатория ФСБ в Дагестане Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Николай рассказал, что в телефоне дочки Диана нашла видео, снятое Аней на месте ее будущей пропажи. Съемка шла 7 февраля, за три дня до исчезновения — 10 февраля. На этом видео Аня выглядит счастливой, умиротворенной и слегка озорной.

За кадром девушка говорит: «Море волнуется без меня». Кроме того, Аня сняла на видео кадры, где расположены камеры видеонаблюдения на берегу. Спортсменка не просто снимает камеры, но и увеличивает изображение, делая на них акцент.

На балконе строения расположено сразу несколько камер видеонаблюдения Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

На кадрах, которые снимала Анна Цомартова 7 февраля, оказался человек в красном. Именно о нем в последнее время родители часто писали в своем телеграм-канале, говоря, что он неоднократно мелькал и на других кадрах, сделанных во время поисков их дочери на набережной.

Николай говорит, что среди свидетелей по делу Ани был такой человек в красной куртке, но он не уверен, что на этом видео именно он.

— Это один из отдыхающих в санатории. Я не знаю, на видео тоже он или нет, но куртка похожа. Именно этот свидетель сообщил охране ведомственного санатория, что 10 февраля увидел Анну на территории. Он заявил, что на территории санатория ходит посторонний человек, — рассказал отец пропавшей спортсменки.

Если свидетель и человек, попавший на видео Анны, один и тот же, то семья не понимает, почему он тогда, 7 февраля, не сообщил, что на территорию зашел посторонний.

Мужчина в красной куртке попал и на видео Анны Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Криминалист, полковник полиции в отставке Галина Запорожцева предположила, что это не похищение, а запланированный побег ростовчанки. Эксперт предположила, что девушка попала под влияние вербовщиков и таким образом хотела реализовать свои мечты и мечты родителей в материальном плане.

— Ваша дочь — великолепный материал для того, чтобы ее могли завербовать. Она почти уже юрист. Она спортсменка, хорошо подготовленная. У нее восточная внешность, она владеет русским языком. Она потом может быть внедрена и в Россию, — предположила Запорожцева.

На дубайском фото — Анна?

В программе также показали несколько фото девушек, которые похожи на пропавшую ростовчанку. Их в редакцию и родителям присылали люди, которым казалось, что они видят именно Аню. К сожалению, большинство из этих сообщений не подтвердились. Практически каждую версию проверяли силовики. По словам Андрея Малахова, после выхода первой передачи про Аню в редакцию звонила также ростовчанка, которая сообщила, что видела в супермаркете девушку, похожую на Аню. Она была в таком же спортивном костюме, как и пропавшая Анна на видео из Каспийска.

В августе 2024 года в метро Дубая увидели девушку, очень похожую на Анну Цомартову. Ее сфотографировала случайная прохожая в женском вагоне между станциями Burj khalifa и Business bay. Женщина, сделавшая фото, позвала девушку по имени и спросила: «Это ты?» На что та отвернулась и ответила на русском, что нет. Женщина сфотографировала незнакомку со спины.

То самое фото в метро Дубая Источник: Диана Цомартова

Фото девушки из Дубая, безусловно, наделало больше шума. Уникальное сходство отметили не только родители, но и ростовский криминалист, к которому они обратились. В ОАЭ за всё это время так и не смогли предоставить записи видеокамер по запросам силовиков. Семья Анны решила самостоятельно искать дочь в Эмиратах, и в сентябре этого года Диана Цомартова прилетела в Дубай. Вместе с ней отправилась съемочная группа телеканала «Россия 1».

— Я не могла себе долгое время позволить поездку в Дубай. У нас многодетная семья. Муж сейчас работает один, учеба, расходы на детей, экзамены отбирают очень много финансов, — рассказала в комментариях корреспонденту 161. RU Диана Цомартова. — Внутри я очень много себя корила, что не могу себе этого позволить. Мне было очень тяжело на душе от того, что я знала — есть информация, а я не могу поехать проверить это. Когда я туда ехала, то ехала с надеждой, что я ее там хоть как-то чем-то зацеплю, найду какую-то зацепку.

Диана призналась, что тяжело переносит перелеты. Этот занял пять часов, и за это время она испытывала большую тревожность и даже чувствовала физическую боль. Говорит, «болело сердце и немела рука», но она стойко выдержала перелет.

Диана Цомартова назначала встречи в Дубае для дочери и обозначала, где находится Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

В эфире программы психолог и профайлер София Болховитина рассказала, что, изучив снимки Анны и девушки в метро Дубая, обнаружила 85% сходства.

— Самый важный признак — это линия роста волос. Они настолько индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Расстояние от брови до разреза глаз. Про волосы есть четыре признака: длина, качество, цвет и прическа. <…> Вероятность того, что родинки будут расположены у двух людей на тех же местах, очень мала. Стойка спортивная, и девушка в Дубае однозначно занимается боевыми искусствами, — рассказала эксперт. — Я использовала нейросеть, чтобы оценить вероятность идентичности людей. Вероятность достаточно высока — 85%.

Психолог считает, что на фото из Дубая именно Анна Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

«Ответ будет через год»

В Дубае Диана Цомартова обратилась к полицейским в метро, те направили ее в следственный отдел главного управления полиции. Там проверили и сказали, что у них никаких данных нет. После этого Диана вместе с подругой, которая сопровождала ее в Эмиратах, поехали в районный отдел полиции. Там сказали, что необходимо присутствие консула России в Дубае, чтобы принять от Дианы заявление.

Диана отметила, что сотрудники полиции в метро были максимально вовлечены в вопросы, которые им озвучили, были доброжелательны и направили их в нужное русло. В Дубае корреспонденты телеканала опросили сотрудников магазина, в котором есть такие же желтые пакеты, как на фото с девушкой. Там про русскую девушку ничего не слышали.

Мать Анны вышла на той же станции в метро, где было сделано фото девушки Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Находясь в Дубае, мать ростовчанки неоднократно выставляла в своем телеграм-канале фото отеля и координаты, где остановилась, с призывом к дочери. Она очень хотела, чтобы Аня увидела эту информацию и пришла к ней сама. Корреспонденту 161.RU Диана рассказала, что это была ее единственная мечта.

— Сказать, что я верила, — ничего не сказать. Каждый раз, когда я находилась на месте встречи, которое я обозначала для Ани, у меня начиналась истерика. В невыносимой жаре более 50 градусов меня уговаривали через час ожидания уходить. Я не могла. Мне казалось, если я уйду, то она сразу придет. Вот сейчас подойдет, сейчас… Каждый раз я верила, что обниму Анечку и больше никому не отдам. Каждый раз я уходила со слезами на глазах, — рассказала Диана Цомартова.

Место встречи Диана назначала несколько раз Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Ни на один указанный адрес Анна не пришла. Диана вглядывалась в каждое лицо, пыталась найти родную улыбку, но всё было тщетно. Мать спортсменки даже предположила, что дочь тихо наблюдает за ней, но боится подойти. Она всматривалась в окна домов, в силуэты людей на яхтах, но продолжала ждать длительное время свою Аню на всех точках, которые назначала около недели в Эмиратах.

— Всё, для чего я прилетела туда, — это связаться с правоохранительными органами Дубая. Нам нужны камеры видеонаблюдения, где видели Аню. Мне необходима от них информация, и вся надежда моя только на них, — рассказала Диана в эфире программы в Дубае. — Везем всё, что у нас есть: ориентировки, информацию, флешки, фотографии. Страшно получать ответы, но они мне нужны.

В Эмиратах свою помощь предложила еще одна жительница, которая сопровождала Диану и ее подругу в полицию. Не попав сразу в консульство, Цомартовы обратились снова за помощью к тысячам людей, которые помогли осуществить эту поездку и поддерживают семью на протяжении полутора лет. В обращении супруги вновь поблагодарили всех и попросили написать обращения в консульство в надежде, что Диану услышат и пригласят на прием.

Чтобы принять заявление от Дианы, полиции Дубая нужно личное присутствие консула России Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

В полиции сообщили, что по официальным документам Анна Цомартова не заезжала в Дубай, поэтому принять заявление они могут, только если российский консул будет взаимодействовать с ними лично. Волонтер из Дубая Залина Ливанова рассказала в эфире, что в консульство всё же удалось направить документы, и там пообещали помочь. Официального ответа пока не поступило, но надежда у семьи уже появилась.

— Мы связались с консульством. Там сказали, какие документы нам нужно предоставить. Благодаря следователю СК России (он ведет дело Анны Цомартовой. — Прим. ред.) мы собрали в течение часа необходимый пакет документов в том формате, который запросило консульство, — рассказала Диана в телевыпуске. — Мы послали им сообщение. Они обещали отправить ноту в полицию Дубая. Также в консульстве добавили, что ответ может быть как через три дня, так и через год. И всё равно, Анечка, я готова в монастырь уйти. Только ты мне нужна. Я никогда не остановлюсь. Никогда от тебя не откажусь.

В комментариях корреспонденту 161.RU Диана Цомартова также сообщила, что поездка в Дубай прошла не впустую, но она чувствует, что там остались незавершенные дела.

— Если люди думают, что я испытываю разочарование, то это не так. Даже то, что до сих пор нет ответа оттуда и так легко нельзя это всё отработать, говорит о том, что это тоже результат, — поделилась мыслями Диана. — Продолжаю ли я думать о чем-то? Да, я чувствую всем сердцем, что мне надо там доработать. Есть очень много вопросов, которые продолжают оставаться там без ответов.

Диана поделилась в разговоре с корреспондентом 161.RU, что бы она сказала дочери при встрече: «Задыхалась от счастья. Наверное, как в фильме сказала бы: „Как долго я тебя ждала“. И слова в потоке были бы… Кажется, миллион слов: я тебя люблю, я скучала. И снова: я тебя люблю, я скучала… Как ты? Тебе не плохо? Как ты одна справилась с этим? Я люблю тебя, слышишь? Очень люблю… Ты моя любовь. Я тебя жду…»

Диана Цомартова готова искать дочь, несмотря ни на что Источник: Smotrim.ru / программа «Малахов»

В конце передачи эксперты обратились к депутату Султану Хамзаеву и попросили его помочь в вопросе восстановления отца Анны Цомартовой в должности — год назад его уволили из органов за три года до пенсии. Парламентарий пообещал помочь ему разобраться.