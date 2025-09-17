«Готовлю пакет документов»: зачем мать пропавшей полтора года назад студентки Анны Цомартовой дошла до консульства в Дубае

Анна Цомартова бесследно исчезла в Дагестане 10 февраля 2024 года Источник: Диана Цомартова

Мать пропавшей более полутора лет назад ростовской студентки Анны Цомартовой в Каспийске стучится во все двери в Объединенных Эмиратах. Диана Цомартова прилетела в Дубай 6 сентября, чтобы получить записи с видеокамер в метро, где в августе 2024 года видели очень похожую на Анну девушку. Полиция направила мать Анны в консульство, где пообещали «оказать всевозможную помощь».

По приезде в Эмираты Диана сразу направилась в метро, где видели девушку, говорящую на русском языке. В августе 2024 года между станциями Burj khalifa и Business bay пассажирка сфотографировала похожую на Аню девушку и заговорила с ней. Та на русском языке ответила, что «не Аня». В Эмиратах Диану сопровождает одна из подписчиц телеграм-канала, посвященного поискам Анны Цомартовой. Женщина говорит на русском языке и давно живет с мужем в Дубае.

По словам отца пропавшей спортсменки Николая Цомартова, Диана в метро обратилась к сотрудникам полиции. Мама Ани планировала пробыть в Дубае пять дней. Именно на столько забронировали отель. Каждый день она уходила из него рано утром и возвращалась поздно вечером, чтобы не потерять драгоценные часы пребывания в городе, где, возможно, находится Анна.

«Она сначала обратилась непосредственно в метро, где видели очень похожую на Аню девушку. Полицейские направили ее в следственный отдел главного управления полиции. Там проверили и сказали, что у них никаких данных нет. Она пошла в районный отдел полиции, но там сказали, что необходимо присутствие консула России в Дубае, — рассказал корреспонденту 161.RU Николай Цомартов. — Диана 8 сентября попыталась попасть в консульство, но там был неприемный день. Ей дали какой-то номер телефона, но девушка оказалась в отпуске. А кто ее замещает, неизвестно».

Не попав сразу в консульство, Цомартовы обратились снова за помощью к тысячам людей, которые помогли осуществить эту поездку и поддерживают семью на протяжении полутора лет. В обращении супруги вновь поблагодарили всех и попросили написать обращения в консульство в надежде, что Диану услышат и пригласят на прием.

«В полиции Дубая отказываются предоставлять доступ к записям видеокамер метро без присутствия представителя консульства России. К сожалению, срочно попасть на прием — задача почти нереальная. Просим вас отправить электронное письмо в посольство РФ в ОАЭ. Возможно, это будет иметь эффект. Заранее благодарим всех неравнодушных», — обратился к подписчикам телеграм-канала Николай Цомартов.

Многие подписчики телеграм-канала пытались найти и другие контакты в консульстве Дубая, чтобы помочь семье. Уже на следующий день Диана Цомартова сообщила, что консульство вышло на связь с матерью пропавшей спортсменки.

«Друзья, спасибо огромное за помощь, не пишите больше в консульство. Они ответили нам, вышли на связь и готовы оказать всевозможную помощь. Я сейчас готовлю пакет документов, в том числе совместно с официальными [сотрудниками] от ГСУ. Надо, чтобы мое сообщение не затерялось. 1000 сообщений! Мамы России объединились в защиту Ани. Спасибо вам всем огромное», — опубликовала в телеграм-канале Диана.

Николай Цомартов рассказал также, что напрямую с консулом Диану уже пообещали связать.

«Пока еще неизвестно, что будет. Наша главная задача — чтобы приняли заявку в отделе полиции на рассмотрение. Мы хотим, чтобы они предоставили нам записи с видеокамер, чтобы можно было прогнать их по системе распознавания лица», — рассказал отец Ани.

Если мы увидим записи передвижения девушки, эти видео, станет легче. Анечка жива, и мы ее найдем, обязательно. Николай Цомартов отец Анны Цомартовой

В Дубае Диана Цомартова сразу обозначила место проживания и обратилась через телеграм-канал к дочери. Диана очень надеется, что Аня увидит, прочитает, услышит и приедет к ней. Пока долгожданная встреча не состоялась.