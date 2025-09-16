В Ярославской области из огня спасли пять человек: подробности и видео

В Ярославле из пожара спасли пять человек Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram

В Рыбинске Ярославской области из огня спасли пять человек. О происшествии рассказали в региональном МЧС.

Пожар в старом четырехэтажном доме на улице Рапова в Рыбинске начался в 02:04 16 сентября. Огонь вспыхнул в квартире № 37. На место ЧП оперативно выехали семь пожарных машин и 28 человек личного состава из МЧС.

Известно, что в доме, где вспыхнул пожар, деревянные перекрытия.

«Ситуация осложнялась угрозой распространения огня на кровлю здания и опасностью для жизни людей, находившихся внутри», — рассказали в МЧС по Ярославской области.

Видео о происшенствии Источник: МЧС по Ярославской области / Telegram

12 человек смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. Задачей пожарных было как можно быстрее добраться до людей, остававшихся в доме, и потушить пламя.

«С третьего и четвертого этажей по трехколенной лестнице были успешно спасены два человека. Из подъезда с помощью спасустройств были выведены два жильца, оказавшиеся в зоне риска. Из горящей квартиры пожарные вынесли пожилую женщину, используя спецсредство», — сообщили в МЧС.

Локализация пожара была объявлена в 2:33, ликвидация — в 06:59. Огонь успел уничтожить две квартиры общей площадью 140 квадратных метров на третьем и четвертом этажах. При этом обошлось без пострадавших.