Беспилотники долетели до Пермского края: дрон атаковал предприятие

Во время атаки дрона никто не пострадал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотник атаковал промышленное предприятие в Губахе (Пермский край). Во время ЧП никто не пострадал. О произошедшем сообщил губернатора Дмитрий Махонин.

«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация на контроле.

«Обращаюсь ко всем жителям края — воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу, который предпринял очередную жалкую попытку нас запугать. Им это не удастся. Победа будет за нами», — пишет губернатор.